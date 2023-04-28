麥當勞X姜濤推「Big Mac Big Heart」活動 脆雞巨無霸限定回歸 買Big Mac套餐即捐$1

推「Big Mac Big Heart」 脆雞巨無霸限定回歸
由5月2日起至5月28日期間，麥當勞將與香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤攜手推出「Big Mac Big Heart」活動，顧客每購買一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，香港麥當勞就會捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。此外麥當勞亦推出優惠和美食，其中脆雞巨無霸限定回歸！
是次「Big Mac Big Heart」活動除了可以讓大家做善事外，更會帶來一系列期間限定優惠和美食。除了選用兩塊100%純牛肉漢堡牛肉的Juicy惹味巨無霸外，脆雞巨無霸亦限定回歸，讓一眾善長人翁可重溫這份Crispy滋味。另有脆薯皇、珍寶新地樂，以及兩款經典甜品－－曲奇忌廉批和Double OREO麥旋風。
麥當勞App用戶可透過使用「$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐」或「$45巨無霸四道菜套餐」電子優惠券參與「Big Mac Big Heart 」 捐款活動，在品嚐美食同時彰顯愛心。正所謂獨樂樂不如眾樂樂！麥當勞是次「Big Mac Big Heart 」 捐款活動更得到滙豐信用卡鼎力支持，大家可以優惠價$30「獎賞錢」於滙豐Reward+ 應用程式換購電子優惠券歎巨無霸套餐，麥當勞及滙豐信用卡會就每張電子優惠券各捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。
另外，顧客凡於戶戶送 Deliveroo或foodpanda外賣平台選購巨無霸或脆雞巨無霸一人套餐，戶戶送 Deliveroo或foodpanda便會捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。
姜濤重新演繹《沒有翅膀的天使》
香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤透過重新演繹由劉德華原唱的經典慈善歌曲《沒有翅膀的天使》，藉着溫柔動人的旋律向新一代傳承希望與祝福，為社會帶來正能量。除了有姜濤帶來暖人歌聲外，是次麥當勞更特意邀請曾獲「香港電影金像獎」最佳美術指導提名的張蚊為《沒有翅膀的天使》擔任MV導演。年幼時曾於麥當勞開生日派對的張蚊，對餐廳有既深刻又夢幻的回憶，所以她今次亦刻意搭製夢幻溫暖的場景，並搜羅眾多懷舊玩具營造氣氛，更安排姜濤在MV中擔任一名玩具修理員的角色，與一眾小朋友互動，帶出陪伴同行的美好訊息，鼓勵大眾為病童家庭送上支持及希望。
獨家MV製作特輯亦同步上架至香港麥當勞官方YouTube頻道，讓各位感受姜濤與一班小演員在MV拍攝現場一起玩樂及上唱遊課的快樂時光：https://youtu.be/AhOtlb0bbVc