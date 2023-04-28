麥當勞X姜濤推「Big Mac Big Heart」活動 脆雞巨無霸限定回歸 買Big Mac套餐即捐$1

由5月2日起至5月28日期間，麥當勞將與香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤攜手推出「Big Mac Big Heart」活動，顧客每購買一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，香港麥當勞就會捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。此外麥當勞亦推出優惠和美食，其中脆雞巨無霸限定回歸！

是次「Big Mac Big Heart」活動除了可以讓大家做善事外，更會帶來一系列期間限定優惠和美食。除了選用兩塊100%純牛肉漢堡牛肉的Juicy惹味巨無霸外，脆雞巨無霸亦限定回歸，讓一眾善長人翁可重溫這份Crispy滋味。另有脆薯皇、珍寶新地樂，以及兩款經典甜品－－曲奇忌廉批和Double OREO麥旋風。

麥當勞App用戶可透過使用「$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐」或「$45巨無霸四道菜套餐」電子優惠券參與「Big Mac Big Heart 」 捐款活動，在品嚐美食同時彰顯愛心。正所謂獨樂樂不如眾樂樂！麥當勞是次「Big Mac Big Heart 」 捐款活動更得到滙豐信用卡鼎力支持，大家可以優惠價$30「獎賞錢」於滙豐Reward+ 應用程式換購電子優惠券歎巨無霸套餐，麥當勞及滙豐信用卡會就每張電子優惠券各捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

另外，顧客凡於戶戶送 Deliveroo或foodpanda外賣平台選購巨無霸或脆雞巨無霸一人套餐，戶戶送 Deliveroo或foodpanda便會捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。