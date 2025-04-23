麥當勞x韓國女團BABYMONSTER首度聯乘 推超限量小卡套裝/$39歎脆爆雞腿飽及韓式甜辣麥炸雞套餐

麥當勞首度與韓國超人氣女團BABYMONSTER合作，推出限量聯乘精品珍藏小卡套裝，勢必掀起搶購熱潮！全球熱賣的McCrispy脆爆雞腿飽亦將再度回歸，同日加推$39優惠歎盡脆爆雞腿飽或韓式甜辣麥炸雞套餐，即睇詳請！

脆爆雞腿飽回歸 加推$39優惠

McCrispy脆爆雞腿飽將於4月24日回歸，採用特大原塊雞腿肉，以蒜、洋蔥、黑椒和鼠尾草等香料醃製，炸至外酥內嫩，搭配韓國直送的秘製煙燻醬，風味獨特。同時，韓式甜辣麥炸雞亦同步回歸，以辣椒、洋蔥和大蒜醃製，甜辣交織，帶來多層次滋味。

麥當勞同日起更推出優惠，脆爆雞腿飽或韓式甜辣麥炸雞套餐限時價$39，以超值價品嚐韓國直送滋味。