麥當勞x韓國女團BABYMONSTER首度聯乘 推超限量小卡套裝/$39歎脆爆雞腿飽及韓式甜辣麥炸雞套餐

麥當勞首度與韓國超人氣女團BABYMONSTER合作，推出限量聯乘精品珍藏小卡套裝，勢必掀起搶購熱潮！全球熱賣的McCrispy脆爆雞腿飽亦將再度回歸，同日加推$39優惠歎盡脆爆雞腿飽或韓式甜辣麥炸雞套餐，即睇詳請！
脆爆雞腿飽回歸 加推$39優惠
McCrispy脆爆雞腿飽將於4月24日回歸，採用特大原塊雞腿肉，以蒜、洋蔥、黑椒和鼠尾草等香料醃製，炸至外酥內嫩，搭配韓國直送的秘製煙燻醬，風味獨特。同時，韓式甜辣麥炸雞亦同步回歸，以辣椒、洋蔥和大蒜醃製，甜辣交織，帶來多層次滋味。
麥當勞同日起更推出優惠，脆爆雞腿飽或韓式甜辣麥炸雞套餐限時價$39，以超值價品嚐韓國直送滋味。
香港獨家！ BABYMONSTER限量聯乘精品登場
香港麥當勞獨家聯乘韓國女團BABYMONSTER推出限量聯乘精品，全港獨家的「麥當勞 x BABYMONSTER 珍藏小卡套裝」以復古卡式錄音帶風格紙盒盛載，內含7張成員肖像及簽名卡，極具收藏價值。粉絲只需於4月24日上午11時透過麥當勞APP購買「$50.5脆爆雞腿飽四道菜套餐」，即可憑QR Code到指定20間分店換領套餐及小卡，精品數量有限，送完即止。
為慶祝McCrispy脆爆雞腿飽將於4月24日正式登陸香港，成為麥當勞11號餐，一系列期間限定韓風美食將會換上聯乘BABYMONSTER包裝。
今次BABYMONSTER更拍攝全新廣告，配上全球大熱、於YouTube短短上架四個月內已獲得2億次播放次數的歌曲《DRIP》之舞步，盡顯脆爆滋味！
限時優惠及韓風美食同步登場
多款韓式風味美食亦同步登場，包括全新韓式香蕉牛奶批、濟州蜜柑雜果梳打，以及人氣Shake Shake粉口味再度回歸，兩款韓式口味包括：蜂蜜牛油及黑松露紫菜味調味粉。
麥當勞App用戶更可享專屬優惠，如「$88麥炸雞分享桶」及「$11.5韓式香蕉牛奶批」，以優惠價品嚐韓式風味。
可換珍藏小卡套裝的麥當勞餐廳
港島區餐廳：銅鑼灣怡和街、鰂魚涌柏蕙苑、金鐘海富中心及The Southside
九龍區餐廳：尖沙咀星光行、九龍塘又一城、旺角文華商場、美孚、深水埗欽州街、黃埔、九龍灣德福廣場及藍田
新界區餐廳：荃灣街市街、屯門新墟、元朗貿易中心、天水圍天耀、太和、沙田新城市廣場及將軍澳中心
離島區餐廳：東薈城