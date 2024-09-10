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2024-09-10 17:46:00

麥當勞X MIRROR限時優惠 $10士多啤梨奶昔 送限量版奶昔杯套

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鏡粉請注意！911日起，麥當勞將與姜濤、Anson LoEdanJeremy四子推出期間限定$10士多啤梨奶昔優惠，只限麥當勞 App 用戶獨家享受。士多啤梨奶昔更用上印有新歌《Strawberry LoveMV 相片的限量版奶昔杯套。即睇詳情！

士多啤梨奶昔為麥當勞經典產品之一，完美呼應姜濤、Anson LoEdan Jeremy 的全新歌曲《Strawberry Love》。為應援四子首次推出合作歌曲，麥當勞為粉絲送來甜蜜驚喜－麥當勞App用戶獨家專享$10 士多啤梨奶昔優惠。凡憑此優惠券購買之士多啤梨奶昔，即可獲贈印有姜濤、Anson LoEdan Jeremy新歌MV相片的限量版奶昔杯套。

大家屆時更可掃描杯套上的 QR code，即可欣賞四子主唱的新歌。溫馨提示，每位麥當勞App用戶只限使用$10 士多啤梨奶昔優惠券一次；限量版奶昔杯套數量有限，先到先得，送完即止。

限量版奶昔杯套供應狀況

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另外，大家亦可由即日起挑戰於麥當勞App全新上架的士多啤梨奶昔小遊戲。成功於指定時間內喝掉奶昔完成挑戰的 App 用戶會額外獲得士多啤梨奶昔電子優惠券，完成速度越快，越有機會免費獲得士多啤梨奶昔一杯！另外，遊戲同時提供低至$5$8$10 歎士多啤梨奶昔的優惠券獎賞，玩得越多，獎賞愈多！

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