麥當勞X MIRROR限時優惠 $10士多啤梨奶昔 送限量版奶昔杯套

鏡粉請注意！9月11日起，麥當勞將與姜濤、Anson Lo、Edan及Jeremy四子推出期間限定$10士多啤梨奶昔優惠，只限麥當勞 App 用戶獨家享受。士多啤梨奶昔更用上印有新歌《Strawberry Love》MV 相片的限量版奶昔杯套。即睇詳情！

士多啤梨奶昔為麥當勞經典產品之一，完美呼應姜濤、Anson Lo、Edan 及 Jeremy 的全新歌曲《Strawberry Love》。為應援四子首次推出合作歌曲，麥當勞為粉絲送來甜蜜驚喜－麥當勞App用戶獨家專享$10 士多啤梨奶昔優惠。凡憑此優惠券購買之士多啤梨奶昔，即可獲贈印有姜濤、Anson Lo、Edan 及 Jeremy新歌MV相片的限量版奶昔杯套。

大家屆時更可掃描杯套上的 QR code，即可欣賞四子主唱的新歌。溫馨提示，每位麥當勞App用戶只限使用$10 士多啤梨奶昔優惠券一次；限量版奶昔杯套數量有限，先到先得，送完即止。

限量版奶昔杯套供應狀況