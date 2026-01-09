麥記xMy Melody & Kuromi$39招財牛堡餐 指定套餐送利是封/迷你揮春

今次麥當勞聯乘人氣夢幻組合My Melody & Kuromi新春限定食品系列，包裝設計好cute好靚呀！最令人期待就係食指定套餐送利是封、迷你揮春，粉絲點會唔搶？



招財牛堡套餐一律$39 每逢新年，麥當勞都會趁機推出應節招財福堡系列。由今日（1月9日）起，招財福堡系列回歸，帶來兩款經典招財牛堡以及黃金脆薯牛堡。招財牛堡以黃金長麵包配上濃郁惹味黑胡椒醬及香口洋蔥；黃金脆薯牛堡再夾多件金黃脆薯餅。最著數當然是「$39招財牛堡套餐」，無論在櫃檯、自助點餐機點餐，抑或經麥當勞App購買都有此優惠。



新品紅豆迷你酥皮批 最吸引當然是漢堡盒、湯碗、扭扭薯條盒和飲品杯等，均印上My Melody & Kuromi可愛肖像，綴上喜慶氣氛圖案，如黃金、煙花、大吉和桃花等，充滿新春儀式感。新春限定美食除了有開運青花椒味雞翼，更少不了超人氣金黃香脆扭扭薯條、暖笠笠小龍蝦湯，新品還有紅豆口味迷你酥皮批、草莓乳酸味特飲搭配雜果。只要點選招財福堡超值套餐，另加$3可加配扭扭薯條，或加$9.5升級至「大大啖組合」享增量裝扭扭薯條及草莓乳酸味特飲。



一連三天限時積分優惠 麥當勞App會員照例有jetso！由今日起至1月11日一連三天專享全新限時積分優惠：只需以$17加1000分就歎到「黃金脆薯牛堡套餐」或$16加1000分享用「開運青花椒味雞翼(4件)套餐」。其他App多款優惠還有「$47起黃金脆薯牛堡套餐」、「黃金脆薯牛堡四道菜滋味套餐減$3」、「新年開運五道菜大大啖套餐減$5」或「盆滿缽滿六道菜大大啖套餐減$8」優惠。



分兩期派如意封連迷你揮春 大家使用以上指定套餐優惠券更可獨家專享隨餐贈送一套兩款Melody & Kuromi「開運如意封附迷你揮春」，分兩個時段派發，分別是今日起的「黃金滿屋版」；第二期由1月23日起派發「雙星報喜版」。每個開運如意封附有一款指定精美迷你揮春，數量有限，送完即止。

