麵包食譜｜墨西哥包、蝴蝶包、黑芝麻麻糬等5款 麵包機用法教學

有些人更是早午晚餐都會有麵包，以前要整麵包或許會較為麻煩，但現在有了麵包機後，製作不同麵包食品/料理都變得十分方便。現在便教各位麵包控墨西哥包、蝴蝶包、黑芝麻麻糬等5款鬆軟麵包食譜，讓大家都可以輕易在自家廚房diy煙韌鬆軟的麵包食品。

麵包食譜1：黑芝麻麻糬波波 麻糬波波外脆內軟，口感煙韌，一直屬不少人愛吃的麵包，但不少在麵包店買到麻糬波波更像是「空氣波波」，而自己製作的話就沒有這個問題，每一口都是麻糬波波煙韌的口感，絕對會吃上癮！ 黑芝麻麻糬波波材料：麻糬麵包粉 200g／牛油 50g／牛奶 100mL／雞蛋 1隻／鹽 2g／黑芝麻 10g 黑芝麻麻糬波波做法： 1.把雞蛋打進攪拌碗中，加入鹽和牛奶攪拌均勻。

2.加入麻糬麵包粉攪拌均勻。

3.加入軟化後的牛油，將麵團揉搓均勻。

4.加入黑芝麻繼續揉均勻，揉至光滑狀。

5.分成每30g一個搓圓擺在焗盤上，完成後表面噴少許水，放入預熱好的焗爐以180度焗30分鐘即可。 【簡易食譜】唔使再出街食！在家自製5款連鎖店美食