黃竹坑新開city'super neighbourhood 5大亮點！精選開業禮遇 黑毛和牛/日本水果試食

黃竹坑全新地標商場THE SOUTHSIDE將於2024年6月21日正式開幕！當中最受注目的一定是City Super 集團旗下全新city'super neighbourhood 社區店，不單為區內街坊和打工仔帶來一間屬於社區的高品質日常超市，同時更是南區首家大型社區精品超市！下文即睇新店5大亮點以及精選開業禮遇！ 黃竹坑city'super neighbourhood 6月21日開幕 黃竹坑city'super neighbourhood 比其他位於市中心的 city’super 店更貼近居民生活，提供一系列「便利社區」的日常貨品，搜羅從 66 個國家網羅超過 20,000 款優質產品供顧客選擇，當中超過一半產品更由當地直接入口，確保產品的來源及品質；在日本擁有多達 700 個合作夥伴，九成日本產品及美食更由當地農場及原產地直送抵港，品質有保證！

亮點 1：至營童食（Good for Kids） city’super neighbourhood為照顧家庭顧客的營養需求，為客人提供多樣化的貨品選擇，包括來自英國的 Daylesford Organic 農場的Daylesford 有機系列、意大利芝士品牌 Galbani 製作的低鈉健康芝士、適合嬰兒及幼童的西班牙Smileat有機零食、日本農場直送時令水果等。必買次首度登場的藍殼雞蛋（港幣$75/6 隻 ），外殼顏色獨特呈天然藍色光澤，更含有豐富維他命 B12 及 D，營養價值豐富！而日本麵包品牌 Little Mermaid亦為黃竹坑新店推出特別設計全新飯糰牛角酥，6款口味糅合法式牛角酥的牛油香及酥脆外層，當中以黑松露薯蓉（港幣$26）及麻糬 Nutella 可可榛子醬口味（港幣$26）最為吸引。

亮點 2：快捷美食 (Ready to Eat) 今次新店內設有即食專區，提供多款便當、沙律及輕食，更有可以讓客人在現場品嘗即食佳餚的休閒空間，附近街坊又多個餐飲選擇！心水推介兩款以來自「海 」和「山」的物產作主題的海苔弁－西京三文魚海苔便當（港幣$98）及醋味噌烤雞海苔便當（港幣$68），用日本山形縣產的米飯、磯掦（竹輪卷）、燒玉子、汁煮日本野菜、日本漬物等食材炮製，外型味道都不錯。另外還有自選便當，包括 12 款中式、西式及日式的美味佳餚及 6 款素菜選擇，打工仔必試！

亮點 3：首次登場 (First Launch) city’super neighbourhood特別搜羅一系列高質新登場產品，包括款日本著名清酒品牌獺祭的「 Blue Label」Dassai Blue Type 23 純米大吟釀（港幣$880/720 毫升）、本地名廚李偉強（強哥）創辦的「煮館肉強」的一系列產品、由位於榕樹凹的「本土養殖」最新推出的「本魚油」等。如果喜愛日本貨，city’super neighbourhood更將日本食品品牌「成城石井」首度引入香港，帶來一系列自家品牌的食品及飲品，特別推介沙甸魚脆脆小食（港幣$50）、杏仁脆餅（港幣$45）和牛油醬油味帶子芝士小食（港幣$115）等風味小吃。

亮點 4：療癒系輕食（Scrumptious Indulgence） 不少人都鍾意買日本出產的禮盒及手工輕食，這裡都找得到！city’super neighbourhood 從日本搜羅一系列高質輕食，分別有來自京都嵐山的棉花糖專門店 Zarame、有 400 年歷史的長崎蛋糕名店福砂屋、愛知縣人氣桂新堂烤蝦餅等，無論是百年老店品牌或是輕食界新貴，都同樣值得一試！

亮點 5：Top Picks 除了為客人帶來一眾優質產品，city’super neighbourhood更有專業的採購團隊每月細選一系列物超所值的產品集結成 Top Picks，夠晒貼心！新店重點推介來自於日本宮崎縣的「江田畜産」，品牌本身已經有80 多年歷史，利用 AI 科技優化管理牛隻成長及其飼養環境，可減少飼料損耗並達至在不使用任何添加劑、激素及抗生素的環境下，以較長時間及耐心孕育出高品質的牛隻，在全日本只有 0.2%的牛農戶會採用天然養殖方法，非常珍貴罕有。 city’super neighbourhood 更誠意推出一系列性價比高的「Meal Deal」，顧客可以港幣$138 起的價錢選購由 city’super 採購團隊精心配搭的「三餸一湯」的食材優惠組合。組合包括「中式健康湯水包」、「每天新鮮到店的中式菜類」和「優質肉類/魚類」等。此外還有city’super自家品牌美酒、「山口畜產」出品的山形牛、廣島縣山縣郡的命之壱米等，留待大家到現場選購。

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