黃竹坑美食｜健康文青Cafe「Meet Met Met」進駐黃竹坑！低卡低碳椰菜花飯／韓國大熱焦糖芝士牛角酥窩夫

黃竹坑美食｜近年港人注重健康綠色生活，不少上班族及女生們都會選擇低碳飲食，來控制血糖幫助瘦身。主打健康飲食的全新品牌Meet Met Met，正式進駐黃竹坑商場THE SOUTHSIDE。餐廳裝潢糅合簡約水泥風及文青綠白元素，配襯淺色木系傢具，簡約雅觀極具空間感，打造休閒舒適的用餐環境。誠意推薦「香煎日本刺身級帶子龍蝦汁牛油果椰菜花飯」及多款Power Bowl，健康好味之餘，口感十足。必試本地研發虎堅果燕麥奶特飲 ， 京都宇治抹茶或焙茶，配上煙韌Q彈茶凍，乳糖不耐症人士亦能安心享用，即睇內文詳情！

Meet Met Met嚴選環球優質食材如挪威焦糖芝士、比利時牛角包、澳洲牛油果及日本宮崎縣雞蛋等，炮製出一系列低卡低碳至Green以及女生必試的滋味美饌，星級推介包括自家研發「香煎日本刺身級帶子龍蝦汁牛油果椰菜花飯」、4款由食客自選秘製醬汁的夏威夷Poke Bowl、韓國近期大熱、網紅必點的「挪威焦糖芝士比利時牛角酥窩夫配Häagen-Dazs 雪糕」以及以本地食品科技團隊研發、被譽為高營養的虎堅果燕麥奶製作之「凍宇治抹茶茶凍虎堅果燕麥拿鐵」等， 於即日起至7月4日凡惠顧早餐更可無限添飲熱即磨咖啡！

椰菜花飯滋味登場＋4大Power Bowl

推崇「Meet The Fresh」的Meet Met Met，其製作團隊從食材挑選、食物配搭以及營養價值上均以多元化元素製訂出一系精緻而味美的美饌，以滿足不同顧客的日常需求！星級推薦全港首創的「香煎日本刺身級帶子龍蝦汁牛油果椰菜花飯」，創新地一改椰菜花飯冷盤做法，不惜轉用意大利飯耗時兼講求耐心烹調的手法製作，其火候及烹調時間特別需要拿捏得精準無誤，更用上每邊只煎香1分鐘以保持鮮味的日本刺身級帶子及澳洲牛油果等優質食材，佐以香烤開心果碎及以燒香的龍蝦頭熬製3小時而成的香濃龍蝦汁，高纖又飽肚！

品牌亦為女生及健身一族炮製4款以不同食材如海蝦、雞肉、牛油果、煙三文魚配搭的‘Power Bowl’，重新演繹大受追捧的夏威夷Poke Bowl，以低卡、高纖椰菜花飯及沙律菜底取代高碳白飯，呈現多重口感層次之餘，飽足感及營養值亦是滿分之選！製作團隊更特別提供4款自家秘製特調醬汁以供選擇，分別有香濃黑芝麻沙律醬、獨家微辣是拉差醬、清新柚子醬及經典油醋，大家更可按個人喜愛選擇沙律醬汁。

有別於傳統Poke Bowl以魚生為主菜，取而代之的是團隊精選的多款高營養價值食材，當中‘Omega-3 Power’含高蛋白鷹嘴豆及挪威煙三文魚，同時補充豐富Omega-3，配以清新爽脆的中華沙律和紅菜頭，推薦有攝取高蛋白需求的塑身一族，集低碳、低脂、高纖於一身的皇牌餐點！而特別為素食人士設計的‘Green Power’則使用澳洲出產牛油果，佐香脆葵花籽、酸甜提子乾和人見人愛的藜麥、青瓜、車厘茄經典配搭，是選擇困難症的終極解決師！