黃竹坑美食｜平鐵牛扒旗艦店 Flat Iron Deluxe 超抵食午市套餐 $158歎澳洲黑安格斯牛扒

平鐵牛扒旗艦店 Flat Iron Deluxe 登陸南區黃竹坑Southside by Ovolo！平鐵牛扒以其物超所值深入民心，餐廳菜單將提供最受歡迎的牛扒菜式，包括招牌菜平鐵牛扒。午市套餐僅需$158，享用7安士澳洲黑安格斯平鐵牛扒配自家製香草牛油，入口香氣四溢，肉汁豐富；晚市套餐亦只需$208，提供11安士澳洲黑安格斯平鐵牛扒配牛油汁薯條和沙律；另外亦有分量十足、肉質優質的T骨牛扒和斧頭扒以供選擇$988，價錢相當親民，朋友聚會就最啱。

黃竹坑美食｜Flat Iron Deluxe經典漢堡Double Happiness $198

黃竹坑平鐵牛扒亦帶來了2014年首度登陸香港的經典漢堡Double Happiness「雙重開心漢堡」$198，兩塊重量級漢堡扒配上煙肉及芝士，食肉獸大愛。另一推介的水牛城雞扒$208，主廚嚴選澳洲無激素新鮮走地雞，加入水牛芝士醬、車打芝士醬和熔岩莫札瑞拉芝士烤製而成，美味無窮；炸魚薯條(午市$158；晚市$208)配以脆炸冰島鱈魚、牛油炸薯條、奢華的魚子醬伴沙律醬、咖喱醬和綠鹽，經典英式傳統滋味。所有主菜均配搭分量十足的牛油炸薯條或沙律。