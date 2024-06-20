黃竹坑美食｜時尚泰國菜館Bamboo Thai登陸黃竹坑THE SOUTHSIDE！新張優惠免費送椰青

黃竹坑美食｜港島南區黃竹坑商場THE SOUTHSIDE，早前首階段試業已有多間餐廳進駐，今日終於正式開幕！時尚泰國菜館Bamboo Thai選址黃竹坑，作為全新旗艦店。店內菜單選擇豐富多樣，包羅開胃前菜、沙律、湯品、主菜、海鮮、咖哩、主食及甜點等。新張期間更有優惠免費送椰青，即睇內文詳情！

為慶祝黃竹坑旗艦店的開幕， Bamboo Thai更誠意推出週間晚市海鮮美食推廣，食客凡於星期一至五的晚市時段到訪，並點選當日指定菜式，即可免費獲贈「新鮮椰青」（價值$68）乙個。 此週間限定推廣由星期一的指定菜式「泰式蛋咖哩炒皇帝大虎蝦」（$318／五隻）揭開序幕；鮮美彈牙的皇帝大蝦來自泰國及緬甸海域，與秘製蛋咖哩完美搭配；廚藝團隊更特意加入花奶豐富醬汁的綿滑口感層次，與油酥餅是絕佳配搭。 星期二的惹味焦點是以泰國肉蟹炮製的「泰式珍寶蟹肉奄列」（$198），精選連接蟹腿間的肌肉部位打造厚實飽滿的珍寶蟹肉，並以嫩滑且帶有焦香的蛋卷包裹；蘸上經典是拉差辣椒醬享用，蟹迷必定不容錯過。於星期三呈獻的「泰式辣椒膏炒蜆」（$168）則帶有絲絲辣勁，新鮮肥美的大蜆以各式配料如指天椒、紅蔥頭、魚露及金不換等炒香，完美演繹泰國夜市風情。 來到星期四有「泰式青檸酸辣汁蒸魚」（$198），精挑肉質細膩嫩滑的鮮魚炮製，澆上由廚藝團隊特調的酸辣汁同蒸，開胃醒神。最教人期待的歡樂星期五則有「薑黃烤鱸魚」（$228），在烤製過程中，會先為魚身抹上散發濃郁辛香的薑黃，為鮮味魚肉增色提鮮，外脆內嫩的美味口感叫人難以抗拒。

Bamboo Thai的單點菜式選擇多樣，當中推介兩款時令蟹食「辣椒膏炒原隻肉蟹」（$468）及「泰式蛋咖哩炒原隻肉蟹」（$468），絕對是嘗鮮的首選。人氣前菜選項有豐盛的「精選拼盤」（$198）及「火山排骨」（$158）最適合與三五知己分享。 肉食主菜推介有「泰式香芒炒牛柳粒」（$178），匯聚清甜且新鮮的芒果及肉嫩多汁的牛柳。鑊氣十足的飯麵選項則有散發健怡氣息的「青咖哩炒虎蝦有機糙米飯」（$158）；洋溢臘味香的「招牌蟹肉臘腸炒飯」（$148）；及泰國地道街頭美食「泰式海虎蝦炒金邊粉」（$138）等。店內同時設有以植物肉入饌的泰菜素食變奏，如「泰式甲拋辣Impossible植物肉碎」（$98）及「泰式火車頭Impossible植物肉碎炒飯」（$118），照顧素食者的美食需要。 繽紛的甜點選擇為夏日帶來多重感官的甜美享受，當中有泰國經典的「芒果糯米飯」（$78）、消暑佳品「椰子雪糕」（$68）及「泰式奶茶雪糕」（$68），兩者均配以椰青肉、花生及粟米。

Bamboo Thai黃竹坑旗艦店的開放式酒吧位置開揚寬綽，以樸實的條紋設計呼應用餐位置的藤製元素，並以深色圖紋牆身全面展示店內的酒藏系列。當中的招牌烈酒有自家釀製的「Chili Infused Vodka」（酒精濃度為40%），此純淨順滑的伏特加帶辛辣餘韻，口味大膽刺激，用作調製經典雞尾酒血腥瑪麗就最適合不過；店內的調酒師團隊因而以此為靈感作異國變奏，為食客火辣演繹「暹羅瑪麗」（$108）。 泰國人至愛的泰式烈酒「Mekong The Spirit of Thailand」亦是店內的誠意推介，此冧酒象徵當地人的熱情，溫和融會各式泰國香料的風韻，與正宗泰菜可說是天作之合。店內的雞尾酒單採用此酒體調配的東南亞熱帶風味有重酒感系調酒「湄公尼格羅尼」（$108）及果香清涼的「冰撞蜜桃雞尾酒」（$108）此外，一系列泰式無酒精飲品更絕對是今夏的消暑必備，包括「新鮮椰青」（$68）、「龍眼特飲」（$58）、「椰林飄香」（$62）、「九層塔青檸梳打」（$58）、及「泰式青檸水」（$58）等。 Bamboo Thai細意採用天然木材為主導貫穿主餐區及露天休閒區，以不同的木質交織出寬敞舒適的用餐氛圍；搭配選擇豐富的傳統泰菜滋味及一系列別具熱帶風味的特飲，致力為美食愛好者呈獻輕度假風餐飲體驗。餐廳特別邀請到本地人氣日籍藝術家TAXA為主用餐區創作大型手繪壁畫——設計取材自泰國當地獨有的文化特色，如老虎、花卉、及圖騰，帶來別樹一格的異國度假氛圍。