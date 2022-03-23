黑暗料理｜唔只「鰻魚凍」 英國5款黑暗劣食料理 仰望星空批浪漫但驚嚇？

黑暗料理｜唔只「鰻魚凍」 英國5款黑暗劣食料理

身在英國的杜汶澤，日前專誠到當地一間傳統老店，品嚐英格蘭前球星碧咸(David Beckham) 喜愛的英國傳統菜式「鰻魚凍」，結果忍不住破口大罵，不過英國的劣食料理又豈止「鰻魚凍」，今次就同大家介紹幾款。

英國黑暗料理 ｜ 1. Cockentrice 雞蛇獸 單聽名字已隱約有種不安，該菜式是用半隻豬與小公雞組成的「合成獸」。先取閹雞（去勢小公雞）一隻，清走其內臟，以熱水汆燙，將其從腰部附近對半切開；再取豬一隻，用同樣做法。取針線將閹雞的前半與豬隻的後半縫為一體，豬隻的前半則與閹雞的後半合而為一，然後再以給豬隻塞餡的方式替這兩者加料。將雞身豬尾與豬身雞尾插在肉叉上烤，夠熟後抹上一層蛋黃、薑粉與番紅花，最終淋上巴西里汁後便完成。

英國名廚Heston Blumenthal曾在其電視節目《Heston’s Feast》中嘗試復刻此古老英國菜式。

英國黑暗料理｜ 2. Stargazy Pie 仰望星空批 這個名字絕對比上一個更浪漫吧！這個批的材料包括海魚、鷄蛋、馬鈴薯及酥皮，很正常吧！不過這款批的魚頭露在外，45度角猶如仰望著星空，這個做法是希望魚身上的油脂可以倒流到派内，讓内餡更美味……難怪這款批又叫「死不瞑目批」。

英國黑暗料理 ｜ 3. Haggis 哈吉斯 哈吉斯的歷史非常古老，在荷馬史詩就有記載了，代表已經有兩三千年的歷史。哈吉斯的主要是由羊內臟，包括心、肺、肝，碾碎後配上洋蔥等材料，然後再裝在羊胃裏。由於羊是很膻的，加上英國肉類也不放血，所以是非常「重口味」。哈吉斯其實是以前窮人吃的料理，媽媽們將僅剩下的食物混在一起煮，也讓丈夫帶去放牧時吃。現在蘇格蘭許多高級的餐廳都有這道料理。

Haggis

英國黑暗料理 ｜ 4. Faggots 炸肉丸 Faggots與哈吉斯有點相似，由豬雜製成，包括豬心、豬肝、豬肚，剁碎之後，加上調味料、麵包粉而製作成，通常搭配肉汁、馬鈴薯泥和豌豆泥一起食用。當年發明 Faggots是為了用到豬的每一個部位，源於工業革命發源地西英格蘭，便宜之餘，亦為農民、工人提供耗費大量體力所需要的蛋白質，也是二戰期間軍人的食物來源。

Faggots

英國黑暗料理 ｜ 5. Jellied Eels 鰻魚凍 鰻魚凍在18世紀(維多利亞時期)興起，由於當時泰唔士河盛產鰻魚，且價格低廉數量眾多，因此發明了鰻魚凍。做法是將鰻魚水煮，加醋煮熟，冷卻前加入肉豆蔻和檸檬汁，在煮鰻魚時，魚體內的膠質會使得湯逐漸凝稠，形成啫喱狀。由於價格便宜，在貧困階層中非常受歡迎。