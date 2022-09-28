黑木亭居酒屋賀兩周年 身份證有「2」字享雙重優惠 全新料理低至6折

以日本街道及美食藍圖為本的黑木亭居酒屋，其天后總店迎來2周年，由即日起至11月30日舉行「2周年身分證優惠活動」，只要身份證號碼中包含「2」字，即享全單88折；如身份證號碼括號有「2」字，則可以半價$49嘆夏日消暑限定啤酒拉麵乙客(原價$98)，另店慶期間限定版清酒買一送一，2周年優惠適用於黑木亭居酒屋所有分店！居酒屋在裝修上花了不少心思，首先帶領食客越過滿是招牌的日本街道，踏進內盡是與美食有關的「日本風情畫」，猶如置身小日本。

黑木亭居酒屋賀兩周年│全新美食夠創意 龍蝦二食低至6折

當中首推原隻波士龍蝦二食（限時６折優惠$448，原價 $747)，波士龍蝦為每日由海鮮市場直送，務求食客能吃到最新鮮的味道，價錢絕不取巧。第一食是波士頓龍蝦刺身，約一斤重原隻波士頓龍蝦，每日由海鮮市場直送；第二食有石鍋龍蝦湯泡飯，完成一食後，大廚會取其一食的龍蝦鉗、充滿蝦膏的龍蝦頭及殼身滾熬成龍蝦湯，再配以少量海鮮提升鮮味，讓食客完整地品嘗整隻波士頓龍蝦。

另有多款全新限定菜式，包括消暑的日本啤酒拉麵($98)，師傅採用日本拉麵，並以冷麵做法令口感更彈牙，配上秘製的冷麵汁及自家製忌廉作泡沫裝飾。冷麵香滑富有口感，食客可另加配料如紫菜、蘿蔔蓉、雞蛋等一併享用；巨無霸蟹蓋飯(7折優惠價$369，原價$527)，選用巨型麵包蟹，每隻重量達 1.2-1.6 斤，蟹身直接20cm寬，巨大且賣相吸引！師傅先將所有蟹膏及配上少量蟹肉用作炒飯，炒飯充滿蟹膏的鹹香滋味，每啖鮮香又濃郁，而剩下的蟹腳及蟹鉗可配以蟹醋進食，啖啖鮮嫩蟹肉；一口和牛三文治(7折優惠價$239 ，原價$341)，師傅選用 A5 宮崎和牛，並以吉列方式炸至酥香，配上鬆軟厚多士，並各自在四件和牛三文治上配以４種不同口味的醬汁作調味，4 種口味包括明太子醬、黑松露醬、黃芥辣、芥末籽，讓食客感受不同的味覺刺激，三文治用料充足而且做法精緻，食用方便之餘，每件都可以一口完成。

總店| 天后清風街 10 號清風大廈地舖 | 2660 6373

營業時間| 星期一至日 12:00 - 14:30 及 18:00 - 23:00

訂座連結| https://reserve.oddle.me/zh_HK/blackwoodizakaya