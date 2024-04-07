黑木亭居酒屋驚喜優惠！象拔蚌海膽期間限定半價優惠/限定版清酒買1送1/烤肉生蠔7折

日式創意居酒屋「黑木亭居酒屋」推出全新春日限定餐牌，以日本街道為主題的黑木亭居酒屋還打破悶局，全新推出「三味」系列主題美食，主打日本貝類刺身為春日主題限定美食！更在本月推出春日限定優惠，由即日起至2024年5月31日，晚市單點餐牌88折、午市單點餐牌85折、指定食品低至半價起及生日優惠。而酒水方面，則享限定版清酒買一送一、人多送酒等優惠活動！另外，由黑木亭原創的人氣打卡啤酒拉麵再度復刻，進化為黑糖啤酒拉麵2.0，食客可再次享受拉麵中視覺與味覺的衝擊，其他全新菜式還包括骨膠原奶蓋牛骨鍋配韓式公仔麵、鐵板和牛餃子配芝士忌廉汁、黃金片立鱗燒、日本fusion菜薄脆TACO等，而甜品方面有原隻菠蘿彩虹牛奶刨冰，限定期間指定菜式低至7折！
春日「三味」系列 味覺激賞3味生蠔/山葵滿盤烤肉/三味鐵板A5和牛鵝肝
黑木亭創意驚喜無限，每次都能將日式料理衝擊大家的眼球和舌頭！無論你是海鮮控、烤肉控還是鐵板控，總有一款啱你口味！不得不提的還有，曾經風靡一時的啤酒拉麵，以全新2.0版本強勢復刻！黑木亭再次向大家重申，啤酒拉麵是不含酒精，想知道啤酒拉麵是何方神聖，就要親身來體驗，而指定菜式限時優惠低至半價，不要錯過。
居酒屋必點 限定版清酒買一送一及「人多送酒」活動
來到居酒屋，怎能少了酒水的加持！黑木亭推出限定版清酒買一送一優惠，及「人多送酒」活動，凡滿指定入座人數，即送酒類飲品，每日數量有限，送完即止。酒水優惠全日供應，星期五及母親節除外。限定版清酒買一送一，包括米一途純米酒$398/2支(720ml)；本月特選限量版$538/2支(720ml)；作惠乃智純米吟釀$728/2支(720ml)。「人多送酒」活動5位以上送180ml清酒 一支；8位以上送500ml紅/白酒一支；10位以上送啤酒半打。
其他全新菜式 限時優惠低至半價
象拔蚌或海膽 期間限定半價優惠
現在只需以HK$198半價即可享用日本直送原板海膽40g(原價$396)，或日本象拔蚌刺身，鮮甜滋味，回味無窮！
日式Fusion創意料理及消暑甜品
黑木亭居酒屋｜尖沙咀店
地址：尖沙咀金馬倫道58-60號國鈀大廈地下至1樓
電話：2329 6669
營業時間：星期一至日12:00 - 23:00