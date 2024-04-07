黑木亭居酒屋驚喜優惠！象拔蚌海膽期間限定半價優惠/限定版清酒買1送1/烤肉生蠔7折

日式創意居酒屋「黑木亭居酒屋」推出全新春日限定餐牌，以日本街道為主題的黑木亭居酒屋還打破悶局，全新推出「三味」系列主題美食，主打日本貝類刺身為春日主題限定美食！更在本月推出春日限定優惠，由即日起至2024年5月31日，晚市單點餐牌88折、午市單點餐牌85折、指定食品低至半價起及生日優惠。而酒水方面，則享限定版清酒買一送一、人多送酒等優惠活動！另外，由黑木亭原創的人氣打卡啤酒拉麵再度復刻，進化為黑糖啤酒拉麵2.0，食客可再次享受拉麵中視覺與味覺的衝擊，其他全新菜式還包括骨膠原奶蓋牛骨鍋配韓式公仔麵、鐵板和牛餃子配芝士忌廉汁、黃金片立鱗燒、日本fusion菜薄脆TACO等，而甜品方面有原隻菠蘿彩虹牛奶刨冰，限定期間指定菜式低至7折！

春日「三味」系列 味覺激賞 3 味生蠔 / 山葵滿盤烤肉 / 三味鐵板 A5 和牛鵝肝

黑木亭創意驚喜無限，每次都能將日式料理衝擊大家的眼球和舌頭！無論你是海鮮控、烤肉控還是鐵板控，總有一款啱你口味！不得不提的還有，曾經風靡一時的啤酒拉麵，以全新2.0版本強勢復刻！黑木亭再次向大家重申，啤酒拉麵是不含酒精，想知道啤酒拉麵是何方神聖，就要親身來體驗，而指定菜式限時優惠低至半價，不要錯過。