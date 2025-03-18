黑白奶茶藝術展4月開幕！6大主題區 甜品/特飲/紀念品 免費派港式奶茶

荷蘭皇家菲仕蘭旗下品牌黑白，將於4月3日至4月13日期間在尖沙咀K11購物藝術館舉辦全港首個「黑白®奶茶藝術展」，現場將設6大主題區，包括黑白藝虹裝置奶茶杯、黑白奶茶畫藝廊、黑白奶茶技藝罐等打卡位，展覽舉行期間更有3大驚喜禮遇，每日將免費派發100杯港式奶茶！另外當然不少得限定甜品、特飲以及多款全新黑白紀念品，大家敬請期待！

黑白早前邀請《早霸王》型男森美（ Sammy）及《膠戰》女神劉沛衡（Hillary）擔任品牌大使，而在今次黑白奶茶藝術展，大家除了在現揚6大主題區可以瘋狂打卡外，更可驚喜捕捉黑白®品牌大使森美及 Hillary 的身影，一起投入多感官藝術體驗！

來到黑白點 Match 都夾水吧，可品嚐到多款用上黑白淡奶創作出的限定甜品及特飲。必試黑白首度聯乘Paul Lafayet所推出的甜品系列，三款以港式奶茶及港式鴛鴦味道為主調的法式甜品同樣吸引，分別有茶餐廳口味馬卡龍 2 件裝（包括港式奶茶馬卡龍及經典鴛鴦馬卡龍兩款口味）（$54） 、港式奶茶慕絲芝士蛋糕（$60） 和港式鴛鴦奶凍（$45）。還有由世界調酒冠軍Hovan Lam跨界設計的兩款期間限定特飲，黑白熱帶椰蓉鳳梨奶蓋（$38），以香滑黑白®淡奶帶出鳳梨的甜味與椰子的香味，入口香甜順滑。黑白桂花奶茶（$38）則以伯爵茶、桂花糖漿、黑白淡奶及黑白純牛奶製成的濃滑奶蓋，味道清新又優雅。

現場更設黑白藝術精品廊，限量發售多款全新黑白紀念品，將港式奶茶文化及茶餐廳的經典韻味融入潮流生活之中，例如黑白冰感鋼杯（$88）、黑白經典奶茶杯增量別注版（$78）、黑白奶茶藝術 Tote Bag 系列（每款$68）等，極具收藏價值，粉絲必買！

3大驚喜禮遇

即日起至 4 月 11 日期間，到指定茶餐廳或 7 仔食檔飲奶茶並消費滿 HK$40 ，首 3,000 名參加者成功於活動網站上傳收據及成功登記後，即可免費獲贈黑白奶茶藝術館 HK$20 購物券乙張及黑白®精美磁石貼乙套（每套兩款）。



「黑白奶茶藝術展」打卡活動：凡於「黑白®奶茶藝術展」場內打卡並按照指示分享至指定社交平台，即可免費獲贈太興冰鎮奶茶換領券乙張及黑白精美磁石貼乙套（每套兩款），數量有限，先到先得，送完即止。

免費派港式奶茶：於 4 月 4 日至 4 月 13 日期間，每日下午 3 時至 4 時親臨「黑白奶茶藝術展」，即可免費獲贈由太興提供的正宗港式凍奶茶乙杯，每日限定 100 杯，先到先得，送完即止。