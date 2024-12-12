熱門搜尋:
聖誕2024 新店關注組 中山美穗 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-12-12 11:00:00

黑白淡奶新推蛇年杯碟套裝 聯乘「奶茶通俗學」 一套兩款換購價$88

分享：
黑白淡奶新推蛇年杯碟套裝 聯乘「奶茶通俗學」 一套兩款換購價$88

黑白淡奶新推蛇年杯碟套裝 聯乘「奶茶通俗學」 一套兩款換購價$88

adblk5

荷蘭皇家菲仕蘭自1940年將黑白®引入香港後，黑白淡奶杯多年來都是香港茶餐廳經典。而品牌更特別於2022年宣佈與12位本地設計師合作，一連12年推出限量版生肖奶茶杯碟套裝系列，今年就特別邀請奶茶通俗學™ （Milktealogy™）創作人崔氏兄弟，以蛇年為主題設計蛇年杯碟套裝，造型應節，數量有限，下文即睇換購方法！

黑白®蛇年杯碟套裝 黑白®蛇年杯碟套裝

粉絲必搶！黑白淡奶新推蛇年杯碟套裝

全新推出的限量版「黑白®蛇年杯碟套裝」的奶茶杯，由主理奶茶通俗學文創企劃的崔氏兄弟設計，沿用品牌的標誌性紅白配色，一面印有荷蘭菲仕蘭乳牛的經典圖案，另一面印有靈蛇獻瑞的插畫，精神煥發的「蛇仔」頭上頂著經典黑白®全脂淡奶大擺甫士，而兩旁掛有福字爆竹，寓意去舊迎新，新一年大吉大利；笑意盈盈的「蛇女」手捧黑白®港式奶茶，在盛放桃花的映照下更見迷人，寓意人緣大旺，花開富貴，整體好意頭之餘又有新年氣氛。

adblk6
一套兩款換購價$88

一套兩款換購價$88

3大換購方法

由11月11日起至2025 年1月12日，各位粉絲只需透過以下方法完成指定消費，並於指定登記日期內成功透過網上登記表格登記，即有機會以換購價HK$88，於指定日期內到指定禮品換領中心換購限量版「黑白®蛇年杯碟套裝」乙份，數量有限，換完即止！ 

活動推廣日期：20241111日至 2025112日登記日期：202516日至 2025120
換購日期：2025116日至 2025216

 

方法一

於茶餐廳或食肆飲奶茶儲蓋印

於香港或澳門指定茶餐廳或食肆惠顧奶茶乙杯以獲贈活動蓋印乙個，每集齊

8個活動蓋印，並成功登記後即可換購。

方法二購買黑白® 產品

於香港或澳門指定商戶購買任何黑白® 產品滿 8 件（接受最多 5 個交易），憑有效電腦收據正本及／或網上商店訂單紀錄登記，成功登記後即可換購。

方法三於便利店購買奶茶

於香港指定 7-Eleven7仔食檔」及 OK 便利店「Hot & In 美食吧」惠顧奶茶 8 杯（不適用於套餐，接受最多 8 個交易），憑有效電腦收據正本及／或網上商店訂單紀錄登記，成功登記後即可換購。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 
dadblk7 madblk7