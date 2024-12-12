黑白淡奶新推蛇年杯碟套裝 聯乘「奶茶通俗學」 一套兩款換購價$88

荷蘭皇家菲仕蘭自1940年將黑白®引入香港後，黑白淡奶杯多年來都是香港茶餐廳經典。而品牌更特別於2022年宣佈與12位本地設計師合作，一連12年推出限量版生肖奶茶杯碟套裝系列，今年就特別邀請奶茶通俗學™ （Milktealogy™）創作人崔氏兄弟，以蛇年為主題設計蛇年杯碟套裝，造型應節，數量有限，下文即睇換購方法！

全新推出的限量版「黑白®蛇年杯碟套裝」的奶茶杯，由主理奶茶通俗學™文創企劃的崔氏兄弟設計，沿用品牌的標誌性紅白配色，一面印有荷蘭菲仕蘭乳牛的經典圖案，另一面印有靈蛇獻瑞的插畫，精神煥發的「蛇仔」頭上頂著經典黑白®全脂淡奶大擺甫士，而兩旁掛有福字爆竹，寓意去舊迎新，新一年大吉大利；笑意盈盈的「蛇女」手捧黑白®港式奶茶，在盛放桃花的映照下更見迷人，寓意人緣大旺，花開富貴，整體好意頭之餘又有新年氣氛。

3大換購方法

由11月11日起至2025 年1月12日，各位粉絲只需透過以下方法完成指定消費，並於指定登記日期內成功透過網上登記表格登記，即有機會以換購價HK$88，於指定日期內到指定禮品換領中心換購限量版「黑白®蛇年杯碟套裝」乙份，數量有限，換完即止！

活動推廣日期：2024年11月11日至 2025年1月12日登記日期：2025年 1月 6日至 2025年1月20日

換購日期：2025年1月16日至 2025年 2月16日