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生活
2024-10-24 17:45:00

黑白第12屆「港式奶茶日」送逾12,000杯港式奶茶/投票送專屬刻名杯碟套裝

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黑白第12屆「港式奶茶日」送逾12,000杯港式奶茶/投票送專屬刻名杯碟套裝

黑白第12屆「港式奶茶日」送逾12,000杯港式奶茶/投票送專屬刻名杯碟套裝

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黑白自1940年代引入香港後，成為港式奶茶不可或缺的靈魂。自2013年起，黑白於每年11月第3個星期日舉辦「港式奶茶日」年度盛事。今年「港式奶茶日」踏入第十二屆，黑白於11月舉行多個慶祝活動。

120間茶餐廳免費派黑白港式奶茶

今屆「港式奶茶日」以每年都大受歡迎的黑白港式奶茶免費派發活動打響頭炮，與全民共享港式奶茶。適逢「港式奶茶日」來到第十二屆，黑白將夥拍全港九新界120間指定茶餐廳，於111日至30日期間的周一至五，舉行黑白港式奶茶免費派發活動，共派發超過12,000杯港式奶茶。市民可於指定時間到參與茶餐廳，免費領取黑白港式奶茶一杯。數量有限，派完即止。

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送極罕專屬刻名．黑白奶茶杯碟套裝

為進一步推廣港式奶茶文化，今年黑白首度舉辦「黑白點Match都夾．全城美食大選」，廣邀全民透過網上投票，從「黑白十大專業推介」揀選心目中的「黑白奶茶至夾茶記美食」。投票之餘，參加者更可選擇寫下投選該美食的原因，黑白將以主題相關性、流暢性、原創性等準則，選出評分最高的30位參加者，得獎者有機會贏取「專屬刻名．黑白奶茶杯碟套裝」。「專屬刻名．黑白奶茶杯碟套裝」採用象徵港式奶茶文化的經典設計，印有荷蘭菲仕蘭乳牛的標誌圖案，更刻有得獎者自選的名字，獨一無二！

【黑白點Match都夾．全城美食大選】

「黑白十大專業推介」

蛋撻          

豆腐火腩飯

西多士    

沙嗲牛肉麵

菠蘿包    

乾炒牛河

炸髀薯條          

火腿通粉

焗豬扒飯          

三文治

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一人一票尋味奶茶至Match美食　送極罕專屬刻名．黑白奶茶杯碟套裝 一人一票尋味奶茶至Match美食　送極罕專屬刻名．黑白奶茶杯碟套裝

黑白港式奶茶 免費派發活動詳情

活動日期：20241111130（星期一至五）

活動詳情：全港120間指定餐廳 （詳細地點請瀏覽黑白Facebook專頁公佈）於指定時間到參與的茶餐廳，即可免費領取黑白港式奶茶一杯。

 

黑白點Match都夾．全城美食大選活動詳情：

活動日期：20241111130

參與方法：透過活動網頁參加投票活動，投票分成兩部分：

第一部分 - 投票活動：選出「黑白®奶茶至夾茶記美食」（必做項目）

第二部分 - 有獎活動：以不多於100字填寫投選該美食的原因（選做項目）

評分準則（只適用於有獎活動）：

a. 主題相關性（50%

b. 清晰度與流暢性（25%

c. 原創性及感染力（25%

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