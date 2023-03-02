黑眼圈｜4大黑眼圈類型＋解決方法！針對成因輕鬆淡化 結構型黑眼圈最難搞？

「黑眼圈」一直以來都是很多朋友感困擾的問題，黑眼圈不只是「夜貓子」才獨有，鼻敏感的朋友又容易有黑眼圈，簡直是最難解決的肌膚問題第1位！黑眼圈一出來，很容易讓人看起來累了、老了，想解決黑眼圈，就來了解黑眼圈的類型而形成，再對正下藥去減淡黑眼圈！

黑眼圈 4 大類型 1. 色素型黑眼圈 色素型黑眼圈，大部分都是過敏體質所引起的，而其他常見的原因包括，長期曬太陽紫外線令黑色素沉澱在眼下、錯誤卸妝方黑色素沈澱累積在眼睛下方、空氣中微粒過敏或異位性皮膚炎以造成黑色素的堆積。 因此，大家應盡量使用天然的化妝護膚品，減低化學性物質對皮膚造成刺激，亦要做好防曬和保濕，為眼部肌膚注入養份。

2. 「血管型黑眼圈」 血管型黑眼圈，就是眼下血管擴張，一般呈現暗紫色眼周。如果患有鼻敏感，導致眼部周圍的血液不流通，會令眼下微血管增生，加深黑眼圈。另外，隨著時間的推移，血管型黑眼圈可能會變得更加明顯。 如果睡眠不足、熬夜、失眠、大哭、用眼過度、吃太鹹都會引致血管型黑眼圈。大家可以嘗試以冰敷縮小血管，或使用含有抗炎成分的眼膜，減少血管擴張及避免長時間用眼，特別是在電腦前工作。

3. 結構型黑眼圈 結構型黑眼圈通常呈深色，比血管型黑眼圈更明顯，也有可能與遺傳有關，即是天生的黑眼圈！是因為眼睛本身的結構如眼眶深邃凹陷、淚溝凹陷、蘋果肌流失等。隨著年齡的增長，眼周皮膚可能變得更薄，讓眼周看起來更暗沉。 適當的皮膚護理，如保濕、補充維他命C、K、膠原蛋白等，可有助於促進血管健康，減少血管擴張及有助於保持皮膚彈性和透明度從而減少黑眼圈。另外，冷藏的水果，如西瓜和青瓜，都可以減少眼周的浮腫和黑眼圈。

4. 綜合型黑眼圈 綜合型黑眼圈可以多種顏色的混合，通常為黑色、藍色或紫色。具體顏色取決於導致黑眼圈的因素，例如，由於疲勞導致的黑眼圈通常呈黑色，而由於血管擴張導致的黑眼圈通常呈紫色。它的形成由多種因素同時存在，如疲勞、過度飲酒、肌膚老化等。 只要確保自己有充足的睡眠、使用含有抗炎和抗氧化成分的眼部護理產品、選擇富含維他命和營養的食物，以保持眼睛健康。另外，切勿飲酒，因為酒精會增加血管擴張，導致皮膚腫脹，加重黑眼圈。