熱門搜尋:
黑雨 天氣 太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
生活
2023-09-08 09:30:00

黑雨｜連日落雨晾衫難乾兼發臭？ 整合下雨天快速乾衣技巧+室內晾衣防臭方法

分享：
生活冷知識｜連日落雨晾衫難乾兼發臭？ 整合下雨天快速乾衣技巧+室內晾衣防臭方法

生活冷知識｜連日落雨晾衫難乾兼發臭？ 整合下雨天快速乾衣技巧+室內晾衣防臭方法

黑色暴雨警告（黑雨）下，不少人WORK FROM HOME。下雨不得不在室內晾乾衣服。以下就為大家整合下雨天快速乾衣技巧及室內晾衣防臭方法，不但有助解決發霉發臭的問題，還可以讓下雨天晾衣難乾的問題亦迎刃而解。

黑雨｜黃大仙站水浸（網上圖片） 黑雨｜紅隧水浸（網上圖片） 黑雨｜紅隧水浸。（網上圖片） 黑雨｜灣仔一帶水浸。（網上圖片） 黑雨｜港鐵站水浸。（網上圖片） 黑雨｜巴士內水浸。（網上圖片） 黑雨｜筲箕灣耀東邨發生山泥傾瀉，巨石擋路有汽車險被擊中。(Chow Chow Chow@FB) 黑雨｜耀興道對開一幅護土牆上方發生山泥傾瀉，有大石塌下。(Chow Chow Chow@FB) 黑雨｜數十米護土牆上的頂部處不斷有黃泥水如瀑布般湧下。(Chow Chow Chow@FB) 黑雨｜筲箕灣耀東邨發生山泥傾瀉　有汽車被埋消防正搜救(有片) 黑雨｜淺水灣道路陷 私家車墮坑壓煤氣喉管上 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄

快速乾衣｜運用脫水模式

如果想衣服盡快變得乾爽，那麼進行晾曬前需要盡量烘乾衣物的水分，而單靠一般洗衣模式附有的脫水程序可能未必足以讓衣物完全脫水。建議完成一般洗衣模式後，在洗衣機裏放入一條乾淨的乾浴巾，然後再次進行脫水模式，讓毛巾可以幫忙吸乾水氣，令衣服盡量變得乾燥，之後的乾衣時間便可縮短。

大部份洗衣機都可以單獨使用脫水模式。 加入乾毛巾後再脫水可以更有效地吸乾水份。 晾衣的時候亦建議先甩開衣服，可防止衣服在晾乾後變皺。

快速乾衣｜呈梯形晾曬

下雨天的時候不得不在室內晾衣服，因此衣物間的通風特別重要，建議將長衣服放在兩邊，短衣服放在中間，形成梯形的模樣晾曬，有助讓衣物更更好通風。而在晾曬的衣服杆下，亦可以放乾報紙、竹炭、抽濕機或除濕劑等有助吸收濕氣的物品，幫助更快地吸收水氣。比較難乾的厚衣服或褲子可以用十字或圓形架進行晾曬，盡量將衣物攤開，讓衣服可以更容易晾乾。

使用梯形的晾衣架有一定的幫助。 不可以將衣物堆積在一起晾曬。 在室內晾衣服的時候可以同時使用抽濕機幫助去除濕氣。

快速乾衣｜冷氣/風扇輔助

若果單靠室內的通風，可能較難晾乾衣服，因此需要冷氣或風扇輔助，幫助衣服更快進行乾燥。而在半乾的情況下亦可以用風筒幫助吹乾，只要縮短乾衣的時間，便有效防止衣物變臭及發霉。

風扇可以輔助室內晾衣，幫助衣物盡快變乾。 冷氣亦可以幫助吸收濕氣，可輔助室內晾衣使用。 如果想更快速令衣服變乾，可以使用風筒吹乾。

防臭方法｜5小時內晾曬

不少人洗衣服後會讓衣服留在洗衣機內，待有時間的時候才晾曬，但衣服在洗乾淨後5小時內晾乾才是關鍵，這樣才可以防止衣服發臭及發霉。而且在下雨天期間長時間放置的話，更容易滋生霉菌及產生異味，即使重新清洗亦難以去除，因此必須把握晾曬的時間，盡快晾乾才可以防止發臭。

甩開衣服後晾乾對防止變臭及快速變乾都有幫助。 盡快晾曬才可以防止衣服變臭。 洗衣後盡量避免讓衣物留在洗衣機。

防臭方法｜定期清洗洗衣機

洗衣機內容易留下污垢，如果長期使用未經清洗的洗衣機，基本上與在污水中清洗衣服無異，因此定期清洗洗衣機不但可以保持洗衣機的清潔，還可以確保衣服的潔淨，防止異味產生。

洗衣機內暗藏各種污跡。 可以使用洗衣機專用的清潔劑進行清洗。 按照不同洗衣機種可以使用不同的清潔劑。

防臭方法｜使用室內專用洗衣液

下雨天無法避免在室內晾衣服，因此可以使用專門為室內晾衣而設的洗衣液，大部份都具有防霉、防臭及消毒的作用，讓衣服即使在室內晾乾也不會產生異味。

有些柔順劑或洗衣液專門為室內乾衣而設。 三合一的洗衣球亦屬不錯的選擇。 加入滴露等消毒液可以增加消毒效果。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受