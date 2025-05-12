點心放題｜金鐘人氣Dim Sum Library翻新重開 下午茶$338起任食22款點心 水晶蝦餃/胭脂帶子餃/黑椒和牛酥

位於金鐘太古廣場的Dim Sum Library主打糅合經典與創新元素的港式點心，向來都是附近上班族的人氣用餐熱點。餐廳近日翻新重開，帶來由總廚梁國華主理的全新菜單，下午茶時段更新設下午茶Tea Tales體驗，每位收費$338起，餐廳先以鳥籠造型盛載多款點心上菜，食客可追加22款精美點心和主菜，一試過嚐種多款創意滋味！

Dim Sum Library 多款新點心登場 Dim Sum Library翻新重開，裝修以二十世紀初本地茶樓盛行的「提籠掛鳥」文化為靈感，設計細節呼應古董鳥籠的圓潤結構與金屬骨架，型格摩登之餘又帶點懷舊氣息。今次總廚梁國華特別設計全新菜單，如紅蝦腐皮卷、順德黃皮老虎斑餃、茉莉咖啡千層凍等，每款點心都工序繁複，盡顯功架。

必試紅蝦腐皮卷，以蟹肉作餡料，先煎後炸，咬開酥脆外皮就能細味一梳梳鮮甜的蟹肉絲，加上在表面鋪上地中海西西利紅蝦，掃上一層由紅蔥頭煉製的香蔥油，最後再以蟹籽點睛，味道層次極之豐富。另外順德黃皮老虎斑餃亦非常出色，黃皮老虎斑魚肉緊緻細膩，鮮味十足，加入蝦肉剁膠後再配上芹菜粒、甘荀粒製成餡料，再梁總廚家鄉特有的順德豆豉、蒜與薑提香，整體手工扎實，鹹香美味。全新菜單還有花膠撈麵、海鮮婆蔘燒豆腐煲、蟹肉泡飯等主菜，選擇豐富。

全新下午茶Tea Tales體驗 為呼應店舖翻新後的鳥籠主題，餐廳於每日下午2時至5時半供應下午茶Tea Tales體驗 ，以充滿玩味的鳥籠造型盛載多款點心，配上茶香特調飲品，令點心體驗更昇華！食客可按喜好在2小時內追加22款精美點心和主菜，當中包括水晶蝦餃、胭脂帶子餃、黑椒和牛酥、龍蝦湯魷魚煎堆、櫻花蝦魚香脆茄子、沙薑雞炆飯等等，款款都精緻吸引！ 下午茶Tea Tales體驗

價錢：

星期一至五 $338/位，星期六、日及公眾假期$398/位，另收加一服務費



Dim Sum Library

香港金鐘太古廣場1樓124號舖

電話：3643 0088