鼎爺12月13日現身太古城APITA 下廚示範冬至家庭套餐

久未露面的鼎爺，趁聖誕節力谷其「鼎爺廚房」一系列加熱即食食品聖誕優惠。鼎爺更會於12月13日現身太古城中心二期APITA百貨，即席下廚示範冬至家庭套餐。

解凍加熱即食功夫菜 冬至將近，一家人在家吃團年飯，有鼎爺幫你煮好功夫菜，大家輕鬆準備就歎得到。鼎爺自家品牌「鼎爺廚房」有多款工序繁複花時間烹調的巧手功夫菜，如紅燒圓蹄、紅燒東坡肉、醬滷豬手、客家梅菜扣肉、溏心鮑魚扣鵝掌等。冬至時令最啱食鼎爺暖身的古法黑草羊腩煲，選取優質中國黑草羊，以鼎爺秘製醬汁及古法慢火炆煮，羊肉軟腍入味，膻香溫潤，打開煲蓋香氣撲鼻。暖笠笠之選還包括椰子紅棗花膠雞煲、胡椒豬肚雞煲，每款真材實料，醬汁濃郁，只需解凍加熱，即可享受。



自由配搭冬至套餐優惠 「鼎爺廚房」特別推出3-4人分量冬至晚餐套餐，可自由配搭湯品、豬手或牛𦟌及各款巧手功夫煲，活動期間更有多重購物優惠。購物滿$350，即送價值$45的意大利榛子口味「LAVASTY 巴斯克軟心芝士蛋糕」一件；購物滿$500，即送價值$88「鼎尚蝦籽醬」一樽；購物滿$1,000，即送價值$258「溏心鮑魚扣鵝掌」一盒 (首50名，送完即止，盆菜除外)。各款優惠贈品先到先得，數量有限，換完即止。

APITA - 鼎爺下廚見面會 活動日期：12月13日 (星期六)

活動時間：下午2時正

活動地點：APITA 香港鰂魚湧太古城路太古城中心二期地庫 (扶手梯轉左Italian Tomato對面) 「鼎爺廚房」推廣時段： 12月11-31日APITA (太古城店)

12月18-31日UNY (將軍澳店)

即日起至12月28日一田超市(沙田/大埔/旺角/新蒲崗/觀塘分店)

即日起至12月26日一田超市(將軍澳店)

即日起至12月28日一田超市 (元朗店)

