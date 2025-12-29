龍城深度遊 – 探索地區獨特文化及歷史底蘊

從九龍城寨的市井人情，到舊啟德機場飛機的轟鳴巨響，再到潮泰社區的流光溢彩，交織成九龍城獨特的地區歷史及文化；去年，九龍城便獲全球知名的旅遊資訊平台《Time Out》評選為全球最型格社區之一。為保存「龍城」區豐富的歷史及文化色彩，市建局在提升地區已建設環境的同時，一直投放資源和發揮創意，保留地方特色及維繫社區網絡，令市區更新變得有「溫度」。

遊人只需以手機或行動裝置掃描圖中熊貓雕塑手持的啟動二維碼，便可體驗ARTech新景點。

三個ARTech新景點豎立了可愛的熊貓雕塑，展示活動內容和AR的啟動方法。遊人毋需下載應用程式，只需在現場用手機或行動裝置掃描啟動二維碼，便能在裝置上的網頁瀏覽器「參觀」景點，操作簡便，可即時輕鬆展開體驗。

不少經過的途人被可愛的熊貓雕塑所吸引，即時掏出手機掃描二維碼，與家人及朋友體驗ARTech新景點。

除了提供拍照和影片功能，讓遊人留念及於社交媒體上分享外，今次ARTech景點更特別配備聲效，提供多一重聽覺體驗。這三個ARTech景點統一應用了Sky Effects（識別天空場景）技術，用家將手機對準天空，即可在畫面中看到結合現實與虛擬的場景。

這三個「龍城」ARTech新景點自9月推出以來，已獲不少本地及內地的網紅關注，並在社交媒體上作詳盡介紹，展示最佳「打卡」角度，又推介附近好食、好玩、好買的地方。

國美創新設計學院超視覺工作室主任、AI中心副研究員邴寅形容，此項目是科技與歷史的結合，增加了大眾探索「龍城」區的興趣。他以「啟德歲月」為例，「我們不只是呈現圖像，而是復現歷史的航道」。為了高度還原啟德機場過去於九龍城上空的航道，團隊參考了不少九龍城的舊照片資料，再結合手機內置的陀螺儀及羅盤技術，令公眾站在九龍城街道上對準當年的飛機航道時，才能看到飛機低飛的景象，及聽到昔日飛機低空掠過的「轟鳴」聲，大大加強了歷史的真實感。

「藝術科技 」守護城市記憶：不說教、更立體

邴寅強調「藝術科技」具文化載體的價值，「數碼媒體創作就像城市的『記憶守護者』。我們的工作就是透過數字技術，用一種不說教、更立體、更震撼的方式，讓大眾願意記住和回憶這座城市的歷史」。就如「城寨魔方」場景的「時間轉換」，用家在日間掃描二維碼時，會呈現九龍城寨城的過去景象，而夜間掃描時，則會看到未來Cyberpunk的幻想，連結九龍城的現在、過去與未來。

ARTech 景點一：啟德歲月

飛機低空掠過九龍城，是昔日啟德機場年代的經典香港場景。市建局以AR技術重現這個畫面，設計了三架飛機橫越九龍城上空的效果，分別是國泰航空首架飛機DC-3「貝西號」、最後一架國泰從啟德機場起飛的747客機以紀念啟德機場一百周年，及以潮州美食為主題的「潮州凍蟹號」彩蛋飛機。透過逼真的畫面配合聲效，讓市民感受飛機在頭頂掠過的震撼。