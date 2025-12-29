龍城深度遊 – 探索地區獨特文化及歷史底蘊

從九龍城寨的市井人情，到舊啟德機場飛機的轟鳴巨響，再到潮泰社區的流光溢彩，交織成九龍城獨特的地區歷史及文化；去年，九龍城便獲全球知名的旅遊資訊平台《Time Out》評選為全球最型格社區之一。為保存「龍城」區豐富的歷史及文化色彩，市建局在提升地區已建設環境的同時，一直投放資源和發揮創意，保留地方特色及維繫社區網絡，令市區更新變得有「溫度」。
最近，市建局便借鑑中上環及灣仔推出「市建地膽系列」的經驗，將結合改善建設環境（Built environment）、地區經濟（Business environment）及社區連結（local Bonding）的 「3B」 體系帶到九龍城，透過一連串的「地方營造」工作，凸顯「龍城」區的地區特色，希望促進城市新貌、帶動人流並提振地區經濟。
創新AR景點 結合歷史與創意想像
市建局去年與中國美術學院（國美）合作在中上環推出五個「ARTech新景點」，深受市民和遊客歡迎。雙方再度聯手，以「龍城」區潮泰融合的獨特文化，及舊啟德機場和九龍城寨的集體回憶為靈感，於九龍城龍崗道、打鼓嶺道及賈炳達道，設置「啟德歲月」、「潮泰狂舞曲」、「城寨魔方」三個AR（擴增實境）打卡熱點，打造與現場環境融合的沉浸式互動場景，透過藝術科技讓訪客感受「龍城」的歷史與文化。
三個ARTech新景點豎立了可愛的熊貓雕塑，展示活動內容和AR的啟動方法。遊人毋需下載應用程式，只需在現場用手機或行動裝置掃描啟動二維碼，便能在裝置上的網頁瀏覽器「參觀」景點，操作簡便，可即時輕鬆展開體驗。
除了提供拍照和影片功能，讓遊人留念及於社交媒體上分享外，今次ARTech景點更特別配備聲效，提供多一重聽覺體驗。這三個ARTech景點統一應用了Sky Effects（識別天空場景）技術，用家將手機對準天空，即可在畫面中看到結合現實與虛擬的場景。
這三個「龍城」ARTech新景點自9月推出以來，已獲不少本地及內地的網紅關注，並在社交媒體上作詳盡介紹，展示最佳「打卡」角度，又推介附近好食、好玩、好買的地方。
國美創新設計學院超視覺工作室主任、AI中心副研究員邴寅形容，此項目是科技與歷史的結合，增加了大眾探索「龍城」區的興趣。他以「啟德歲月」為例，「我們不只是呈現圖像，而是復現歷史的航道」。為了高度還原啟德機場過去於九龍城上空的航道，團隊參考了不少九龍城的舊照片資料，再結合手機內置的陀螺儀及羅盤技術，令公眾站在九龍城街道上對準當年的飛機航道時，才能看到飛機低飛的景象，及聽到昔日飛機低空掠過的「轟鳴」聲，大大加強了歷史的真實感。
「藝術科技 」守護城市記憶：不說教、更立體
邴寅強調「藝術科技」具文化載體的價值，「數碼媒體創作就像城市的『記憶守護者』。我們的工作就是透過數字技術，用一種不說教、更立體、更震撼的方式，讓大眾願意記住和回憶這座城市的歷史」。就如「城寨魔方」場景的「時間轉換」，用家在日間掃描二維碼時，會呈現九龍城寨城的過去景象，而夜間掃描時，則會看到未來Cyberpunk的幻想，連結九龍城的現在、過去與未來。
ARTech景點一：啟德歲月
飛機低空掠過九龍城，是昔日啟德機場年代的經典香港場景。市建局以AR技術重現這個畫面，設計了三架飛機橫越九龍城上空的效果，分別是國泰航空首架飛機DC-3「貝西號」、最後一架國泰從啟德機場起飛的747客機以紀念啟德機場一百周年，及以潮州美食為主題的「潮州凍蟹號」彩蛋飛機。透過逼真的畫面配合聲效，讓市民感受飛機在頭頂掠過的震撼。
ARTech景點二：潮泰狂舞曲
色彩繽紛、風格活潑的「潮州墨魚」與「泰國飛象」在天空中飛舞，將潮州的特色美食與代表泰國的意象交織，展現九龍城多元文化的脈絡與活力。
ARTech景點三：城寨魔方
以AR技術重現九龍城寨，白天呈現歷史場景，晚上則轉化為Cyberpunk風格的「未來」城寨。遊人可「一鍵切換」，穿梭「過去」與「未來」，感受城寨的時空魅力。
「小區復修」美化店面逾40商戶參與
除了ARTech景點，市建局更為「小區復修」先導計劃內的街道及商舖店面進行美化，提升街道及營商環境，注入新的活力。
九龍城寨是「龍城」獨特的歷史標記，密集的建築與燈火通明的夜景，承載著一代人的生活記憶。市建局團隊為「龍城」區地舖構思美化店面的概念時，希望營造昔日城寨「萬家燈火」的氛圍以及繁華夜景的感覺，因此想出以燈飾作為美化的主體。整體視覺效果以方型的燈箱為主體，並將「家」和獅子山的元素，糅合在燈飾的設計之中，配上中式紙皮石花紋、潮泰特色圖案和泰文街名，展現「龍城建家」的意念。
在設計的主色調上，團隊特別選用潮州凍蟹的紅橙色、泰國常用的深綠與紫色，作為霓虹光管燈效及燈箱用色，供店主選擇。此設計除與建築立面形成鮮明對比之外，亦展現整齊一致的街道美化效果。
此外，團隊更邀請參與的商戶為燈飾加入自訂文字及圖案，介紹招牌菜式或店舖特色，以收美化店舖及推廣品牌之效，一舉兩得。
市建局規劃及設計部高級經理嚴英傑及團隊表示：「條街一行行，每個燈箱同一顏色、燈也屬同一個色系，牆面霓虹裝飾亦屬同一設計，大家好像在一個社區，合作做了一件事。希望大家感受到當中的團結，以及想做好整個九龍城區。」
他補充，項目成功吸引逾40間商戶參與，關鍵在於「方便」：設計範圍集中於店舖的門面，並採用輕巧裝置如小型魔方燈箱、牆面霓虹裝飾等，無需入則申請安裝，只需店主「拉電」便可完成安裝，大大提升商戶參與度。
他期望，夜間燈光的設計不僅美化環境，還可吸引遊客「打卡」與停留，帶動餐飲及零售業的消費。
「地膽遊龍城」地圖 推廣深度遊
為了方便遊人依個人喜好探索「龍城」的風貌，市建局特意製作了實體和網上版《地膽遊龍城 — 龍城深度遊食、玩、買指南》地圖，列載「龍城」區內具獨特歷史的地方及各式商戶等。這份指南聚焦「食、玩、買」，精選了超過40個「地膽景點」，包括九龍城的潮、泰商舖和老店，讓區外市民及遊客更容易找尋希望到訪的景點、特色店舖和餐廳。
📍 實體地圖索取地點：「九龍城寨光影之旅」電影場景展、部分九龍城區商舖、旅發局旅客諮詢中心
📍查看及下載《地膽遊龍城 — 龍城深度遊食、玩、買指南》地圖
繪製大型壁畫 增添社區特色魅力
「龍城三寶」只是市建局在「龍城」區首階段的地方營造工作。未來數月，市建局將繼續投放資源，為「龍城」持續注入更多活力。當中包括邀請泰國，及熱衷於潮汕文化的藝術家，在參與「小區復修」的大廈外牆上，繪製凸顯「龍城」潮泰文化的大型壁畫，又會以飛機及機場為主題，美化部分街區的行人路、馬路及欄杆等公共設施，以及活化打鼓嶺道休憩花園。這些工作的目標，是在市區更新的過程中，保持九龍城的文化及歷史魅力，展現「龍城」獨一無二的地區特色和風貌，使之繼續「型格」下去。