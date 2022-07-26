「一個不榴Souled Out」限量100% D197貓山王榴槤冰皮月餅 一嚐齒頰「榴」香的頂級滋味

榴槤分多種等級，若要在芸芸眾多中挑選最好的，當然要提到D197貓山王榴槤冰皮月餅！馬來西亞人氣品牌「一個不榴Souled Out」首度襲港，限量推出原味及竹炭貓山王榴槤冰皮月餅，更一同帶來曾是馬來西亞國家級指定招待貴賓尚品D197貓山王冷凍榴槤果肉。今次直運到港新品更邀請到有「廚壇魔術師」之稱的星級大廚楊尚友(Christian)坐鎮推薦，來頭勁爆，霸氣十足，絕對令一眾「榴槤控」翹首以待！

冰皮 Q 彈不黏牙 啖啖濃郁榴槤香

「一個不榴 Souled Out」首次推岀原味及竹炭貓山王榴槤冰皮月餅，月餅外層冰涼軟薄，內裏更以含有百分百新鮮貓山王榴槤作內餡，由飽滿鮮味濃郁的果肉製成，屬市場上矜貴罕有的貓山王榴槤月餅。冰涼軟薄的冰皮外層與內餡完美契合，冰皮質感Q彈而不黏牙，入口同時猶如奶油般絲滑醇厚，完美仿製岀雪糕般的順滑口感，入口瞬間與鮮味濃郁的奶油香層疊而岀，讓你啖啖都能夠食出濃郁榴槤香，感受榴漿四溢的滋味，絕對讓你進入齒頰「榴」香的味覺境界。