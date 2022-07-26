「一個不榴Souled Out」限量100% D197貓山王榴槤冰皮月餅 一嚐齒頰「榴」香的頂級滋味

榴槤分多種等級，若要在芸芸眾多中挑選最好的，當然要提到D197貓山王榴槤冰皮月餅！馬來西亞人氣品牌「一個不榴Souled Out」首度襲港，限量推出原味及竹炭貓山王榴槤冰皮月餅，更一同帶來曾是馬來西亞國家級指定招待貴賓尚品D197貓山王冷凍榴槤果肉。今次直運到港新品更邀請到有「廚壇魔術師」之稱的星級大廚楊尚友(Christian)坐鎮推薦，來頭勁爆，霸氣十足，絕對令一眾「榴槤控」翹首以待！
冰皮Q彈不黏牙 啖啖濃郁榴槤香
「一個不榴 Souled Out」首次推岀原味及竹炭貓山王榴槤冰皮月餅，月餅外層冰涼軟薄，內裏更以含有百分百新鮮貓山王榴槤作內餡，由飽滿鮮味濃郁的果肉製成，屬市場上矜貴罕有的貓山王榴槤月餅。冰涼軟薄的冰皮外層與內餡完美契合，冰皮質感Q彈而不黏牙，入口同時猶如奶油般絲滑醇厚，完美仿製岀雪糕般的順滑口感，入口瞬間與鮮味濃郁的奶油香層疊而岀，讓你啖啖都能夠食出濃郁榴槤香，感受榴漿四溢的滋味，絕對讓你進入齒頰「榴」香的味覺境界。
「液氮極凍」技術保鮮 保存榴槤的鮮度
「一個不榴Souled Out」的榴槤來自100%自然樹上熟貓山王，採用「瓜熟蒂落」純天然方式採摘，絕無添加催熟劑，成分天然，無色素和防腐劑。馬來西亞頂級榴槤專家更介紹「一個不榴Souled Out」即日採用無臭、無味、無毒的「液氮極凍」技術保鮮，就算遠在馬來西亞運送至香港後，也能夠保存榴槤的鮮度，讓你急不及待大快朵頤，真正品嚐月餅同時又可以享受樹上熟榴槤的「頂級鮮味」。
超抵早鳥價 「榴槤控」趁早入貨
由即日起到指定的銷售點，即可以低至7折的超抵早鳥價入手購買「一個不榴Souled Out」貓山王榴槤冰皮月餅禮券。除此之外，今年「一個不榴Souled Out」將會在美食博覽推岀各種特別優惠，當日更可以憑超抵優惠選購特別版貓山王榴槤芒果冰皮月餅。由於每件產品都是限量發售，各位「榴槤控」趕快趁早入貨迎中秋啦。