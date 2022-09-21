「一田秋日嬰兒用品展」 低至3折 全方位照顧嬰兒及媽媽所需 為嬰兒適時進行加固 促進嬰兒身體機能發展

嬰兒在成長初期是吸收營養的最好時機，進食不同的營養食物及為嬰兒適時進行加固，能促進嬰兒身體機能發展及得到全方位成長。為此，即日起至10月5日，一田百貨會舉行「一田秋日嬰兒用品展」齊集「子育て応援隊」，為各位爸媽搜羅一系列嬰兒加固用品、營養食品、清潔護理品及外出裝備等，亦為各位媽媽預備孕期必備，讓媽媽可一站搜羅媽媽用品之餘，為嬰兒來臨做好準備，全方位照顧嬰兒及媽媽所需。除了一田百貨(沙田/大埔/荃灣)及一田超市(觀塘)外，亦於將軍澳、元朗及屯門設有特別展場，方便媽媽於各區選購！

善用加固輔食機及實用餐椅 讓嬰兒享受加固樂趣 想與嬰兒輕鬆渡過加固階段，一部易操作的輔食機及美味的加固輔食是加固必備的好幫手！Beaba Babycook® NEO 4合1嬰兒蒸煮攪拌輔食機集蒸煮、攪拌、翻熱、解凍於一身，輕鬆因應嬰兒成長階段調節食物口感，如糊仔至塊狀等，只需15分鐘或更短時間助各位媽媽烹調多達1100ml食物，為嬰兒備餐冇難度！輔食機亦加入快速蒸煮功能，有效鎖住食物的維他命及營養，而且可自行配搭米飯麵條蒸籃，加入新鮮食材任意製作各款粥仔及主食。 加固期間嬰兒會嘗試自行飲食，一張實用及多功能的用餐椅就一定小不了，令嬰兒可專心坐在專屬位置品嚐美味餐點！全新登場的Nuna ZAAZTM餐椅設有隱藏氣壓式升降設計，可自由調整餐椅高度，座位的高密度發泡氣墊緊貼嬰兒身型，並配有3或5點式安全帶，提供最大的保護及舒適度。加上餐椅的流線型無縫式設計，餐盤及各個組件都可以分別拆卸，方便清潔，不怕內藏污垢，為各位爸媽省去更多清理的時間。選用Richell嬰兒餐具可讓嬰兒學習自行吃飯，利用學習杯及學習湯匙組訓練手口協調，循序漸進過渡加固期！

全方位為嬰兒補充營養 育成健康精靈嬰兒 母乳或配方奶粉為嬰幼兒攝取食物及水分補給的主要來源。隨嬰兒成長，很多家長都會加入配方奶粉補給不足。嬰兒用品展期間有多款奶粉都有優惠。ILLUMA LUXA 奶粉含6種HMO，有助為嬰兒建立腸道屏障及提升嬰兒免疫力，同時亦可為嬰兒補充日常所需營養。購買ILLUMA LUXA (Stage2/3/4) 6罐，送Bruno 即熱飲水機乙部(價值$998)。 除了製作嬰兒主食，亦可為嬰兒準備高營養的胚芽米餅作為下午茶點，補充營養同時吃得開心！寶寶百味有機胚芽米餅(士多啤梨紫米/南瓜藜麥/野菜) 保留稻米的胚芽部分，富含糙米大部分的營養價值、維生素B及微量元素等，而且無鹽、無添加防腐劑、無色素、無調味料及無麩質，較易被腸胃消化吸收，改善嬰兒腸道健康。

為嬰兒及媽媽提供最溫和的潔膚體驗 呵護脆弱敏感肌膚 嬰兒長時間使用尿片，如使用侷促的物料可能令嬰兒肌膚受損！新登場的Huggies天然透氣紙尿片使用超柔軟材質製成的面層，如絲般柔滑，溫和呵護寶寶肌膚，加上獨特設計3D立體透氧面層，配合億個透氣孔雙向透氣，減低濕氣悶熱，令嬰兒肌膚持續乾爽舒適！嬰兒沐浴亦都需要細心留意內含成份，減少出現過敏機會！Oilatum嬰兒浸浴乳無添加類固醇、色素及香料，配方與水融合，為嬰兒肌膚形成3重滋潤膜，有助減少水分流失，滋潤及軟化乾性肌膚，舒緩敏感不適。如果嬰兒不幸出現敏感症狀，可選用Mustela 有機牛油果萬用修護霜，無添加香料及獨特天然純素配方為嬰兒肌膚提供即時保濕, 同時可24小時長效鎖水，有效滋潤、修復敏感肌膚。 媽媽的產前產後護理亦不能忽視，無論是懷孕期間或產後的肌膚比較脆弱，應選擇天然又具修護作用的修復肌膚屏障。Birth親子特別版護膚精華套裝的燕麥草本妊娠紋修復精華含燕麥膠，南瓜籽精華及透明質酸有效舒緩受刺激皮膚，讓乾燥肌膚保濕，減低發炎症狀及減淡妊娠紋。套裝內的嬰兒燕麥草本護膚精華為嬰兒提供快速緩和炎症及保濕作用，一個套裝同時呵護媽媽及嬰兒敏感肌膚！

嚴選嬰兒貼身衣物 保 護嬰兒嫩滑皮膚 嬰兒貼身衣物絕不能馬虎！新登場日本製造的10mois六重紗嬰童羊毛睡袋以層疊設計，睡袋凹凸部分自然形成空氣隔層，透氣性及吸濕性極佳，羊毛質料具保暖作用，加上啪鈕設計方便穿脫。AMOR精梳棉初生嬰兒2件套裝(長版肚衣+包袖和尚袍)特別以精梳全棉製作，柔軟親膚，並設有長版及短版不同設計，方便替換！為了保護嬰兒脆弱肌膚，嚴選嬰兒衣物洗衣液，避免傷害嬰兒嫩滑皮膚！Chu Chu嬰兒防敏洗衣液不含磷、螢光劑、香料或人造色素，有效除菌除臭及達高效潔淨力，放心清潔嬰兒衣物。

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