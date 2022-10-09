【不時更新】一期一會 秋栗甜品 グリル滿天星／Lady M／星巴克

一期一會 秋栗甜品

近日明顯秋高氣爽，明天更氣溫驟降，走過大街小巷已漸漸飄來炒栗子的氣息，而以栗子為主題的特色甜品與飲品也陸續有來，與栗子的一期一會正式開始！

一期一會 秋栗甜品│ グリル滿天星（香港店） 人氣排隊過江龍蛋包飯專門店グリル滿天星（香港店），駐店以來已經陸續推出當造水果甜品，如早前推出的靜岡蜜瓜祭和櫻花主題等，現在嚴選當造的日本栗子入饌，融入各款招牌人氣甜品增添秋意。由10月3日起至11月15日期間推出全新的日式栗子芭菲、日式栗子窩夫及日式栗子梳乎厘，吃過蛋包飯甜品胃隨即開動！ グリル滿天星（香港店） 尖沙咀海港城海運大廈3樓OT301-301A號舖│星期一至五12:00-22:00、星期六、日及公眾假期11:30-22:00 Facebook：mantenboshi.hk

一期一會 秋栗甜品│ Lady M Lady M栗子千層蛋糕再度回歸，嚴選香甜軟糯的法國栗子製作，栗子幼粒與入口豐盈柔滑的忌廉完美結合，馥郁香濃，每吃一口都能盡享栗子的清甜香脆。蛋糕面層以原粒糖漬栗子作點綴，顏色呈亮麗的褐色，可口迷人；再灑上一層薄薄的雪白糖霜，高貴奢華的造型配上醉人滋味，即日起在全線香港分店供應件裝及網上原個蛋糕預訂。 Lady M栗子千層件裝蛋糕 $82 Lady M栗子千層原個蛋糕 $550 (6吋) / $820 (9吋) 官方網站：http://www.ladymhk.com/