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2022-10-09 18:36:53

【不時更新】一期一會 秋栗甜品 グリル滿天星／Lady M／星巴克

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一期一會 秋栗甜品

一期一會 秋栗甜品

近日明顯秋高氣爽，明天更氣溫驟降，走過大街小巷已漸漸飄來炒栗子的氣息，而以栗子為主題的特色甜品與飲品也陸續有來，與栗子的一期一會正式開始！

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一期一會  秋栗甜品│グリル滿天星（香港店）

人氣排隊過江龍蛋包飯專門店グリル滿天星（香港店），駐店以來已經陸續推出當造水果甜品，如早前推出的靜岡蜜瓜祭和櫻花主題等，現在嚴選當造的日本栗子入饌，融入各款招牌人氣甜品增添秋意。由103日起至1115日期間推出全新的日式栗子芭菲、日式栗子窩夫及日式栗子梳乎厘，吃過蛋包飯甜品胃隨即開動！

 

グリル滿天星（香港店）

尖沙咀海港城海運大廈3OT301-301A號舖│星期一至五12:00-22:00、星期六、日及公眾假期11:30-22:00

Facebookmantenboshi.hk

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 一期一會  秋栗甜品│Lady M

Lady M栗子千層蛋糕再度回歸，嚴選香甜軟糯的法國栗子製作，栗子幼粒與入口豐盈柔滑的忌廉完美結合，馥郁香濃，每吃一口都能盡享栗子的清甜香脆。蛋糕面層以原粒糖漬栗子作點綴，顏色呈亮麗的褐色，可口迷人；再灑上一層薄薄的雪白糖霜，高貴奢華的造型配上醉人滋味，即日在全線香港分店供應件裝網上原個蛋糕預訂。

Lady M栗子千層件裝蛋糕 $82  

Lady M栗子千層原個蛋糕 $550 (6) / $820 (9)

官方網站：http://www.ladymhk.com/

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一期一會  秋栗甜品│星巴克

星巴克入秋帶來四款秋栗主題的美味輕食及甜點，包括栗子芝士蛋糕、栗子鬆餅、栗子芭菲以及栗子牛角包，同時可搭配兩款栗子限定飲品一同享用。

www.starbucks.com.hk/

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