【不時更新】Oktoberfest啤一啤　The Murray戶外德式啤酒花園／「Das Bier」至抵$38 Beer Passport優惠／BaseHall獨家少爺啤 / Heimat推特色美食

源於德國的慕尼黑啤酒節Oktoberfest，每年9月末到10月於德國慕尼黑舉行，除了主角啤酒，當然少不了地道德式美食、現場表演與競飲比賽，而香港人同樣也視它為一個重要的歡聚節日，快來看看今年有甚麼與啤酒相關的節目，部分商戶更將優惠延長至12月！
Oktoberfest啤一啤│The Murray戶外德式啤酒花園
香港美利酒店的Cotton Tree Terrace於十月份再次化身成戶外德式啤酒花園，各位可盡情在派對中暢飲獨特手工啤酒、細味德國傳統佐酒美食及在現場音樂表演中體驗啤酒節狂熱，今年特地與本地精釀啤酒廠Gweilo Brewery 合作，提供多款精選鮮釀生啤，包括Gweilo Session IPA，帶強烈乾燥啤酒花香的印度淡啤酒，富有濃郁的蜜瓜、柑橘和松樹香氣；The Murray Oktoberfest Lager，一款為酒店獨家打造的節慶啤酒，三款容量由客人最喜歡的或以較小的分量的tasting size。
香港美利酒店UG層 Cotton Tree Terrace│2022年9月21日至10月8日（逢星期三及六）│晚上6時至10時│門票價格每位$158（包一杯500ml啤酒）
Oktoberfest啤一啤│Mikiki「Das Bier」至抵$38 Beer Passport優惠 兩小時任飲藍妹生啤
「Das Bier 德國餐廳」推出長達兩個月的啤酒暢飲優惠，座落於Mikiki掛滿格調小燈飾的戶外林蔭用餐區，主打德國鹹豬手、特式香腸拼盤及其他德式小食，古堡式吊燈木枱配仿磚牆、牆上掛著巨型德國地圖，加上戶外花園雅座恍如置身於德國啤酒花園，三大超抵飲優惠包括由10月1日至30日，不同時段入座均有優惠價，至抵時段非3pm至4pm莫屬，凡點選啤酒節限定勞根蝴蝶麵包($28/位)，即可以優惠價$38起兩小時任飲藍妹生啤；逢星期一至四藍妹會員可享限定優惠藍妹生啤大杯裝 $10/杯，任叫任追加；10月1日至12月15日，購買德國啤酒節Beer Passport，可以超筍暢飲價$380享用10杯大杯裝生啤。
Oktoberfest啤一啤│BaseHall遊戲夠熱鬧 少爺啤獨家「Young Master Fest bier」
中環怡和大廈的多元概念美食熱點BaseHall，將第三年為香港帶來德國啤酒節（Oktoberfest）體驗，由下午6時開始，BaseHall將化身為傳統的巴伐利亞啤酒帳篷 (Bavarian Beer Tent)，讓客人品嘗啤酒、以德國美食為靈感的小食及參與傳統啤酒節遊戲，包括pretzel麵包、巴伐利亞香腸、各式烈酒及啤酒等，本地品牌少爺啤酒廠更會帶來他們獨家釀製的「Young Master Fest bier」。為配合整個活動，BaseHall內的八家餐廳均為啤酒節獨家設計了一系列德國啤酒節小食，於兩個周六供應。派對會於晚上7點以傳統的敲打啤酒桶儀式揭開序幕，各款傳統遊戲和節目也將一併回歸，包括備受歡迎的Stein-holding比賽，頭獎為Alvy's的兩位用晚餐，其餘奬品有少爺啤酒和價值港幣500元的「BaseHall Bucks」。
期間│10月8日、10月15日│中環怡和大廈BaseHall│門票每位$180（即日起於Eventbrite預訂）
Oktoberfest啤一啤│外賣也來啤一啤 戶戶送限定啤酒套裝及下酒菜
啤酒節的氣氛連戶戶送客戶也感受得到，想留在家狂歡冇問題！戶戶送現聯同本地酒廠少爺啤推出獨家限定啤酒套裝，戶戶小廚更聯同30間餐廳夥伴推出啤酒節限定菜單！獨家限定啤酒套裝(四枝裝)包括1842 Island Imperial IPA及 Classic Pale Ale兩款人氣啤酒供客人選擇；前者充滿烈酒風味，專為喜歡濃烈酒香的人而調製，啤酒花辛辣強烈之餘，滲有淡淡花香和清爽味道；花果香調的Classic Pale Ale完美結合果香、花香和辛香，搭配多種啤酒花，喝一口齒頰留香。限定啤酒套裝於本月17日至10月3日在戶戶小廚平台獨家供應。凡訂單滿$150將可獲贈特別版戶戶送啤酒開瓶器。數量有限，送完即止。
Oktoberfest啤一啤│醇滑嘉士伯10月份去到大角咀
港九各區四圍走的「醇滑暢飲節」活動，10月份就去到大角咀，聯同12間大排檔、火鍋店及小炒店推出2小時暢飲活動，精選不同佐酒菜式作「醇滑招牌菜推介」，只需於10月指定星期四 (10月6、13日及20日)及指定時段內 (晚上6-10時) 惠顧12間大角咀地道食肆，包括文成記會所、有鑊氣酸菜魚及重慶老巷等，人均消費滿$150元，全枱即可暢飲2小時醇滑嘉士伯(每枱每人最多5枝，每枱只可以參與此優惠一次)。
Oktoberfest啤一啤│Heimat迎來推個啤酒節套餐
德國餐廳Heimat首次將慕尼黑的節日氣氛帶到香港，推出啤酒節四人套餐(每位$988)，套餐包括五款傳統美食、Frankurter Possmann蘋果酒一支，以及八款不同口味的德國啤酒。套餐於10月份星期一至四限量供應，並以地道的德國麵包Heimat Brotzeit揭開序幕（Brotzeit於德語中解作麵包時間），新鮮製作的鹽味蝴蝶餅、黑麥麵包、Landjäger香腸、黑森林火腿及林堡芝士，排場十足。其他傳統美食，包括用上湯烹調的豬肉椰菜卷；經典的煙燻豬肩肉黑麥麵包；盛載傳統血腸、紐倫堡香腸和慕尼黑白香腸拼盤，伴以煙肉和酸椰菜；最後以自家製蘋果蜜餞和鬆軟焦糖班戟甜品作結，一同分享美味。
中環雲咸街 33 號 LKF Tower 8樓│www.heimat.hk
Oktoberfest啤一啤│中環街市特色美食+懷舊遊戲＋商戶優惠
中環街市首次與如心酒店集團及捷成洋行合作舉辦「中環街市 x 如心酒店集團啤酒節 2022」，在充滿舊日香港情懷的建築設計中加入富饒巴戈利亞民族色彩的布置，中環街市將搖身一變成為慕尼克啤酒節酒棚，空中掛滿巴伐利亞省特有的藍白旗，亦放置傳統用作釀製啤酒的橡木桶擺設，與OASIS原有的城市綠洲互相映照下，彷如置身於德國啤酒花園中，屆時更匯聚四大著名啤酒品牌──正宗德國啤酒品牌 Löwenbräu、Blue Girl Beer、Hoegaarden及Stella Artois；不同食肆亦推出應節的佐酒美食，包括歐洲菜式的「CITTÀ」、創意廣東菜式的「一喜」、嗜辣者喜愛的「椒椒相見」、亞洲美食亞答屋及「WAKO」日本料理；另有多間生活用品及小食店推出特別優惠。
喜愛熱鬧的朋友，不容錯過巴伐利亞經典啤酒節遊戲攤位，包括Flip Cup、推啤酒、拋圈圈、命運彈珠台及大力錘遊戲。 各位啤酒迷不妨盡情挑戰！勝出者更有機會獲得一系列精彩禮遇，包括全年啤酒通行証、即場獲免費啤酒、如心酒店 Staycation 套票、中環街市購物及餐飲現金券等；每逢星期五及星期六晚上更會有德國樂隊及最新進駐中環街市的The Busking Corner的本地年輕音樂人，為大家帶來連串精彩現場音樂表演，大唱經典派對歌曲， 將全場氣氛推到最高！
「中環街市 x 如心酒店集團 啤酒節 2022」
日期：10月18日至31日
時間：星期日至星期四下午5時─下午11時；星期五至星期六下午5時─下午12時
地點：中環街市 G/F OASIS
購票： https://www.centralmarket.hk/en/event-calendar