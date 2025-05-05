「世界第一屠夫」意式海景扒房Carna by Dario Cecchini 本地獨家意大利Pezzata Rossa牛扒

由「世界第一屠夫」Dario Cecchini 主理的意式扒房「Carna by Dario Cecchini」，開業半年迅即入選香港米芝蓮指南年度推介餐廳。奉行Nose-to-tail(從頭到尾)、零浪費及可持續烹調理念，以傳統烹調方式結合創新意念，設計了9款全新菜式盛宴。



9款創新菜式 新菜式前菜推介「和牛生牛肉薄片佐黑松露與煙燻芝士」，選用牛臀肉最嫩滑的中心部分，以手切方式切成薄片，保留牛肉原始質感，包裏煙燻Ricotta芝士、火箭菜及黑松露，香味層次豐富，餘韻悠長。重頭戲招牌炭燒牛肉，焦點有來自意大利Santa Marinella Marango 帶骨肉眼牛扒，融合黑安格斯、Friesian牛及意大利白牛Maremmana的優點，牛味天然深邃，配合乾式熟成更增強肉香，提升嫩軟細膩。無牛不歡之人也可試試由經典米蘭燉飯演變而成的「意式燉牛臉頰及牛肚粗管意大利粉」。 坊間罕見特色作首選「自家製意大利黑松露肉腸」，肉感豐富濃厚，松露香氣四溢。「炭燒西班牙伊比利豬配無花果紅酒汁」肉味豐腴散發炭香，無花果的甜味帶出平衡。



本地獨家自由放養Pezzata Rossa牛 全新的Butcher’s Menu（需提前預訂），以Tuscany傳統烹調方式突顯不同牛肉部位。四道菜晚餐採家庭分享形式，只限星期一至星期三供應，每位$688起，客人可另加$228起

享用餐酒搭配體驗。主菜焦點是首次登陸香港、來自意大利的 Pezzata Rossa牛，此品種以肉質鮮嫩、風味濃郁而備受推崇。傳承百年畜牧傳統，牛群於意大利鄉間自由放養，肉質油花分布均勻，脂肪比例恰到好處，肉汁豐富。招牌帶骨肉眼牛扒（另加$388）經熟成35天，進一步提升肉味，並以炭烤鎖住濃郁肉香，只限這裡獨家供應。

周末早午餐嘗盡不同牛肉部位 周末早午餐也換上全新菜單，充分利用不同切割的牛肉部位。5款頭盤可無限添加，主菜提供炭燒牛肉拼盤，除了慢燒牛肋骨，更可自選炭燒牛扒，包括澳洲黑安格斯Cube Roll、美國M5至M6和牛Chuck Tail Flap、或意大利帶骨肉眼牛扒 Costata di Manzo，

另附以三款配菜無限添加，如Dario特製的橄欖油燴白豆，吃勻不同牛肉風味。（周末早午餐逢星期六、日及公眾假期中午12時至下午3時供應，每位$728起；另加港幣$280無限暢飲氣酒、紅白酒、啤酒等。）

