《優獸大都會2》快閃店登陸銅鑼灣LOG-ON 多款限定角色公仔精品 玩遊戲贏限量環保袋

迪士尼人氣動畫《優獸大都會2》即將於月尾上映，迪士尼今次與LOG-ON合作於銅鑼灣時代廣場開設全港首個「優獸出沒快閃店」，將電影中多元共融的優獸大都會與聖誕結合，讓大家可以化身成為優獸市民，與阿力及朱迪盡情打卡，更可在快閃店內搶先入手LOG-ON優先發售的《優獸大都會2》聖誕主題系列公仔精品。

延續電影中優獸市的幽默與想像，LOG-ON快閃店以動畫為靈感設計出色彩繽紛的場景，粉絲可與主角阿力及朱迪打卡合照。今次更有全新角色「大蛇Gary」加入陣容，為活動增添驚喜。店內設有多個影相位，包括「優獸毛毛牆」、「閃亮聖誕樹」及特大版朱迪造型打卡區，讓人瞬間走進充滿節慶氣氛的優獸世界。

「閃電快快手」遊戲考反應 贏限量環保袋 現場還特設互動遊戲「閃電快快手」，靈感來自電影中樹懶阿閃的經典場面。參加者以$30挑戰反應極限，只要成功接住墜落的閃電棒，即可獲得《優獸大都會2》限量環保袋乙個，數量有限，粉絲不容錯過。

多款優獸精品 LOG-ON亦同步推出一系列《優獸大都會2》主題商品，包括阿力與朱迪公仔、咕𠱸、鎖匙扣及聖誕吊飾等。部分設計更可變成聖誕樹掛飾，兼具收藏與節慶裝飾價值。另有部分產品將於11月尾陸續上架，包括錄音公仔與發光吊飾等節日限定款。