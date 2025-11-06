「兩姊妹涼皮ｘ株式會社」11.7大埔開業 三間一田分店招牌涼皮/熱皮買一送一

米芝蓮必比登推介人氣店兩姊妹涼皮，與株式会社成立聯乘品牌後陸續進攻一田超市，繼沙田及北角一田後，再進軍大埔一田，將於11月7日開幕。新店趁勢大推開業優惠，三間一田分店由11月7日起至14日期間，一連8日同步推出招牌涼皮及熱皮買一送一優惠。



涼皮冷熱二食 「兩姊妹涼皮ｘ株式會社」推出兩款人氣招牌菜式「招牌兩姊妹涼皮」及「暖笠笠熱皮」（各原價$38）買一送一優惠。涼皮以木薯粉製成，比一般涼皮厚，入口滑溜爽口又彈牙。伴以青瓜絲、蔥花、芫茜、花生碎、碗豆及芝麻，再澆上兩姊妹特製酸辣醬汁，帶出酸、麻、辛、香層次，惹味醒胃透心涼。熱皮同款食材配搭，淋上熱騰騰醬汁，暖胃滋味。不嗜辣的食客可以選擇走辣！



小食切丁粒更吸汁 秘製的酸辣醬汁香口不嗆喉，適宜與嗆辣蓮藕丁、椒麻秋葵、粒粒雞髀菇拌勻作小食，切成一口大小令表面面積增加，能吸附更多醬汁，更保留了蓮藕的爽脆、秋葵的甘爽、雞髀菇的彈牙，吃得過癮。大家別錯過！