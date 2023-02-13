「又一城 · 家添童FUN優惠祭」參加Instagram有獎遊戲 有機會贏取港幣500元 My FESTIVAL電子購物禮券

又一城於新一年特設多個優惠活動，包括於2023年2月23日至3 月31日呈獻「家添童FUN優惠祭」，以及為響應2023年3月17日的「世界睡眠日」，讓大家關注自己的睡眠品質，又一城更誠邀各位參加Instagram有獎遊戲，即有機會贏取港幣500元 My FESTIVAL電子購物禮券，於又一城多間著名寢室用品的品牌購入心頭好，助你夜夜好眠！另有每週驚喜優惠及限時Facebook有獎遊戲，大家豈能錯過？
每週驚喜商戶限定優惠及限時Facebook有獎遊戲
在「家添童FUN優惠祭」活動期間，又一城每週推出不同商戶驚喜優惠及Facebook有獎遊戲，包括Ogawa腳部震動器、BoConcept名貴玻璃花瓶及B. Duck Playful Store泡泡沐浴球等豐富獎品，詳情請留意又一城手機應用程式內之推送通知或又一城Facebook專頁。人人有份，永不落空！
參加Instagram有獎遊戲 贏取港幣500元 My FESTIVAL電子購物禮券
世界睡眠日 (World Sleep Day) 是由世界睡眠醫藥組織於2008年發起的一項全球睡眠及健康計劃，目的是想引起大眾關注睡眠重要性及睡眠品質。又一城為響應今年3月17日的「世界睡眠日」，為大家送上大禮──港幣500元My FESTIVAL電子購物禮券，讓大家可以於又一城多間著名寢室用品的品牌中選購心頭好，每晚享受高質睡眠！
遊戲玩法十分簡單，於2023年3月1至19日期間，於個人Instagram以限時動態 (Story) 形式發放以「世界睡眠日」為主題之創意照片並加上@festivalwalkhk、#festivalwalkhk、#SweetHomeandKidsFestival及 #WorldSleepDay，即可參賽，當中10位最有創意得獎者將獲得港幣500元 My FESTIVAL電子購物禮券乙張。
受條款及細則限制，詳情請留意又一城Instagram @festivalwalkhk。
「又一城 · 家添童FUN優惠祭」活動詳情
日期：2023年2月23日至3月31日 (按個別活動結束時間有所不同)
地點：九龍塘達之路80號又一城
查詢電話：2844 2222 / 5500 2342 (每日上午11時至晚上11時)
網址：https://www.festivalwalk.com.hk/tc/
Facebook: https://www.facebook.com/FestivalWalk