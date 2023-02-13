「又一城 · 家添童FUN優惠祭」參加Instagram有獎遊戲 有機會贏取港幣500元 My FESTIVAL電子購物禮券

新的一年剛開始，是時候為您的小朋友和家居添置新物品了！

又一城於新一年特設多個優惠活動，包括於2023年2月23日至3 月31日呈獻「家添童FUN優惠祭」，以及為響應2023年3月17日的「世界睡眠日」，讓大家關注自己的睡眠品質，又一城更誠邀各位參加Instagram有獎遊戲，即有機會贏取港幣500元 My FESTIVAL電子購物禮券，於又一城多間著名寢室用品的品牌購入心頭好，助你夜夜好眠！另有每週驚喜優惠及限時Facebook有獎遊戲，大家豈能錯過？

每週驚喜商戶限定優惠 及 限時 Facebook 有獎遊戲

在「家添童FUN優惠祭」活動期間，又一城每週推出不同商戶驚喜優惠及Facebook有獎遊戲，包括Ogawa腳部震動器、BoConcept名貴玻璃花瓶及B. Duck Playful Store泡泡沐浴球等豐富獎品，詳情請留意又一城手機應用程式內之推送通知或又一城Facebook專頁。人人有份，永不落空！