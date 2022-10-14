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生活
2022-10-14 16:39:48

「友」問「友」答 購買1杯「友」手工啤酒 塔羅師/八字算命師即時免費為你指點迷津

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「友」問「友」巡迴港九新界指定餐廳

「友」問「友」巡迴港九新界指定餐廳

「友」手工啤酒一直堅持以創意演繹香港獨有的文化精髓，在各方面大力推廣本土味道，今個十月又搞搞新意思，從港人情有獨鍾的算命文化出發，於港九新界指定餐廳推出「友」問「友」答活動，凡於限定期間購買1杯「友」手工啤酒，駐場的八字算命師「半日仙」或塔羅師「一念」，將即時為你免費看運程或占卜

「友」問「友」答活動詳情

凡於限定期間於以下指定餐廳購買1杯「友」手工啤酒，即時為你送上看運程或占卜服務乙次

 

時間表：

塔羅占卜─塔羅師《一念》

『一念』的牌師 -- Vivien。喜歡聽故事，也喜歡說故事，用牌敘述各個人生的經歷，解決不同的課題！ 

1015 () 8-11pm   

Amuse (深水埗九江街161C號地下)

1021 () 8-11pm   

D26 (中環蘭桂坊德己立街26號地舖)

1028 () 8-11pm   

Breaks (太子西洋菜北街221-225號美邦大廈地下A號舖)

1031 () 6-9 pm     

The Conservatory (西貢灣景街26號地鋪) 

八字算命─八字算命師《半日仙

80後算命師，研究玄學、術數多年，2020年決定正式投身算命事務。擅長採用八字學，加入新派風格去表達，例如認為每個困難都可以轉危為機，自開業後深得年青一輩歡迎，當中更有不少城中名人及藝人曾光顧。

1020 () 8-11pm   

Gossip Bar (荃灣沙咀道150-152號友聯樓地舖)

1022 () 8-11pm   

Eye Bar (尖沙咀彌敦道63iSQUAR 國際廣場303001號舖)

1023 () 7-10pm   

Divine 119  (太子荔枝角道139地下)

1027 () 8-11pm   

Windmill Restaurant & Bar (大圍積存街50號葵偉樓地舖)

 *看運程或占卜服務每日數量有限，先到先得，額滿即止。 

 

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