「友」手工啤酒x粵東磁廠 港人專屬「戰鬥碗」港彩啤酒杯 感受傳統文化玩埋彩瓷啤酒杯工作坊

本地友好嘢！「友」手工啤酒一直致力支持本土文化，今個夏天又有好嘢益好「友」!「友」手工啤酒宣布與屹立香港超過一世紀的「粵東磁廠」聯乘合作，製作出一個香港設計及製造，專屬香港人的「限量版港彩啤酒杯」，更特別為「友」招牌圖案添上是次主題的設計元素，以港彩青花瓷風格呈現在瓷杯上， 兩個界別的發燒友一起將本地友好嘢的精神發揚光大，並將由5月24日至6月6日可於指定7-11換購。

「友」手工啤酒 x 粵東磁廠│ 傳承與創新之間 — 香港人專屬啤酒杯

「限量版港彩啤酒杯」的誕生就是為了要打造一個香港人專屬的啤酒杯—— 以香港製造的啤酒杯盛載著屬於香港人口味的啤酒，體現香港精神，不僅是一個容器，更是一種文化和價值觀的體現，代表著香港獨特的城市面貌—— 匯聚中西、充滿創意，是對香港精神的一份致敬。