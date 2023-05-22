「友」手工啤酒x粵東磁廠 港人專屬「戰鬥碗」港彩啤酒杯 感受傳統文化玩埋彩瓷啤酒杯工作坊

本地友好嘢！「友」手工啤酒一直致力支持本土文化，今個夏天又有好嘢益好「友」!「友」手工啤酒宣布與屹立香港超過一世紀的「粵東磁廠」聯乘合作，製作出一個香港設計及製造，專屬香港人的「限量版港彩啤酒杯」，更特別為「友」招牌圖案添上是次主題的設計元素，以港彩青花瓷風格呈現在瓷杯上， 兩個界別的發燒友一起將本地友好嘢的精神發揚光大，並將由5月24日至6月6日可於指定7-11換購。
「友」手工啤酒x粵東磁廠│傳承與創新之間 — 香港人專屬啤酒杯
「限量版港彩啤酒杯」的誕生就是為了要打造一個香港人專屬的啤酒杯—— 以香港製造的啤酒杯盛載著屬於香港人口味的啤酒，體現香港精神，不僅是一個容器，更是一種文化和價值觀的體現，代表著香港獨特的城市面貌—— 匯聚中西、充滿創意，是對香港精神的一份致敬。
「友」手工啤酒x粵東磁廠│「限量版港彩啤酒杯」7-11換領詳情
好消息！各位亦有機會得到期間限定的「限量版港彩啤酒杯」。由5月24日至6月6日，只需於指定7-11*購買2罐「友」手工啤酒，即可免費換購期間限定「友」手工啤酒 X 粵東磁廠「限量版港彩啤酒杯」一隻，數量有限，換完即止。
「友」手工啤酒x粵東磁廠│「友」手工啤酒 x 粤東磁廠「彩瓷啤酒杯工作坊」
由5月24日起至6月21日，於指定酒吧及餐廳**購買一set兩款「友」手工啤酒，即可獲貼紙一個，集齊三個貼紙，更有機會參與由「友」手工啤酒聯乘粤東磁廠所舉辦的彩瓷啤酒杯工作坊(於6月24日舉行)，創作出專屬於自己的彩瓷啤酒杯。名額有限，先到先得！
工作坊詳情：
日期 : 2023年6月24日 (星期六)
時間 : 下午2-6時
地點 : 西營盤西源里21號
名額 : 40位
Facebook: http://www.facebook.com/hkyaubrewery/
Instagram: http://www.instagram.com/hkyau_brewery/
*指定7-11
**指定酒吧及餐廳
D 26 │中環蘭桂坊德己立街26號地舖
Murray Lane │中環紅棉路22號The Murray, Hong Kong 酒店平台樓層
Ppalli Ppalli │深水埗大南街230號地下
ARES │天后琉璃街11號地舖