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2023-05-22 13:35:11

「友」手工啤酒x粵東磁廠 港人專屬「戰鬥碗」港彩啤酒杯 感受傳統文化玩埋彩瓷啤酒杯工作坊

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「友」手工啤酒x粵東磁廠

「友」手工啤酒x粵東磁廠

本地友好嘢「友」手工啤酒一直致力支持本土文化，今個夏天又有好嘢益好「友」!「友」手工啤酒宣布與屹立香港超過一世紀的「粵東磁廠」聯乘合作，製作出一個香港設計及製造，專屬香港人的「限量版港彩啤酒杯」，更特別為「友」招牌圖案添上是次主題的設計元素，以港彩青花瓷風格呈現在瓷杯上， 兩個界別的發燒友一起將本地友好嘢的精神發揚光大，並將由524日至66日可於指定7-11換購。　   

「友」手工啤酒x粵東磁廠│傳承與創新之間 — 香港人專屬啤酒杯

「限量版港彩啤酒杯」的誕生就是為了要打造一個香港人專屬的啤酒杯—— 以香港製造的啤酒杯盛載著屬於香港人口味的啤酒，體現香港精神，不僅是一個容器，更是一種文化和價值觀的體現，代表著香港獨特的城市面貌—— 匯聚中西、充滿創意，是對香港精神的一份致敬。

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「友」手工啤酒x粵東磁廠│限量版港彩啤酒杯7-11換領詳情

好消息！各位亦有機會得到期間限定的「限量版港彩啤酒杯」。由524日至66日，只需於指定7-11*購買2罐「友」手工啤酒，即可免費換購期間限定「友」手工啤酒 粵東磁廠「限量版港彩啤酒杯」一隻，數量有限，換完即止。   

 「友」手工啤酒x粵東磁廠│「友」手工啤酒 x 粤東磁廠「彩瓷啤酒杯工作坊」

524日起至621日，於指定酒吧及餐廳**購買一set兩款「友」手工啤酒，即可獲貼紙一個，集齊三個貼紙，更有機會參與由「友」手工啤酒聯乘粤東磁廠所舉辦的彩瓷啤酒杯工作坊(624日舉行)，創作出專屬於自己的彩瓷啤酒杯。名額有限，先到先得！

工作坊詳情：

日期 :  2023624 (星期六)

時間 : 下午2-6

地點 : 西營盤西源里21

名額 : 40

網站:    http://hkyau.com/

Facebook: http://www.facebook.com/hkyaubrewery/

Instagram:    http://www.instagram.com/hkyau_brewery/

*指定7-11

https://shorturl.at/fjwZ5

 

**指定酒吧及餐廳

D 26 │中環蘭桂坊德己立街26號地舖

Murray Lane │中環紅棉路22The Murray, Hong Kong 酒店平台樓層

Ppalli Ppalli │深水埗大南街230號地下

ARES  │天后琉璃街11號地舖

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