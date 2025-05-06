「台北最佳牛肉麵」香港麗晶酒店限定嚐味！4款口味單點$298 港畔餐廳自助餐無限任食

香港麗晶酒店與台北晶華酒店聯手，為各位帶來獲獎無數的「台北最佳牛肉麵」，完美還原台式正宗牛肉麵風味，絕對是近日必試的限定美食！今次香港麗晶酒店的大堂酒廊（單點）及港畔餐廳的自助午餐和晚餐均可品嚐來自台北晶華酒店的4款牛肉麵，分別為招牌冠軍清燉牛肉麵、晶華紅燒牛肉麵、青花椒牛肉麵以及鐵人麻辣牛肉麵，大家一於把握機會品嚐最高評級的台式牛肉麵啦！

香港麗晶酒店限定 歎台北晶華酒店招牌冠軍清燉牛肉麵

台北晶華酒店的招牌冠軍清燉牛肉麵於 2015 年獲 CNN 評為「台北最佳牛肉麵」，牛肉麵湯底由大量牛骨熬煮而成，加入逾十款香料調味，獨特的滋味一直深受老饕所喜愛。今次香港麗晶酒店限定供應台北晶華酒店4款牛肉麵，當中必試招牌冠軍清燉牛肉麵，湯底一改傳統，以澳洲牛骨熬製湯底，骨髓經慢火燉煮後融入湯中，令味道更濃厚細膩，再搭配鮮嫩的澳洲牛腱心，加上嚼勁十足的麵條，每一口都能嚐盡湯汁精華，最後配上山蘇葉和帶有泥土氣息的野生香菇，使風味層次更獨特。

喜歡濃郁惹味的話，則可選晶華紅燒牛肉麵，湯底是由牛骨及超過十六種香草和香料熬煮而成。牛肉烹調的工序繁多，廚師先將洋蔥、蔥、薑和辣椒炒香，放入嫩滑多汁的美國牛肋骨及牛筋拌炒，再將豉油、米酒和蠔油巧妙混合為牛肉調味上色，整碗湯麵香氣四溢，入口肉味香濃，同樣令人回味無窮。



台北晶華酒店4款招牌牛肉麵將於 4月 28日至 5月 20日於大堂酒廊供客人單點享用，定價為HKD 298，另可加配台北晶華酒店的桂花凍頂香檳烏龍茶或東方美人冷泡茶。另外4款招牌牛肉麵亦於 4月 28日至 6月 30日在港畔餐廳的自助午餐和晚餐限量供應，客人可即席挑選心儀的牛肉麵口味