《地球娛樂室》快閃店登陸香港 近80款周邊登場/零距離接觸經典拍攝道具/還原節目名場面

韓國金牌製作人羅暎錫(羅PD)打造的爆笑綜藝《Biong Biong地球娛樂室》，其「宇宙士多」快閃店將元旦日1月1日起首次登陸香港！快閃店以復古士多店為主題，融合地道港式情懷與招牌爆笑元素，打造獨一無二的「宇宙士多」！人氣代表角色「兔瓏」，以及第三季的多項經典拍攝道具將於快閃店驚喜登場，店內更有近80款韓國同款及限定商品，粉絲們絕對不能錯過。
結合懷舊香港士多元素 零距離睇節目經典道具
URDU聯乘野獸國，並與韓國節目製作公司「Egg is Coming」合作，帶來全新升級的Biong Biong 地球娛樂室「宇宙士多」香港快閃店。首個香港快閃店於啟德AIRSIDE開設，設計以懷舊香港士多為藍本，融合節目標誌性元素，打造多個打卡熱點。節目人氣代表角色月球兔子「兔瓏」更特別換上偽裝，將親自潛伏店內，與香港粉絲驚喜見面。
是次香港場帶來多個第三季節目經典道具，粉絲可以近距離觀賞！當中包括總導演羅英錫在第三季化身成「街頭猜謎老人」時的全套服飾；呼喚特務F的神燈；四位成員特工身份曝光後，用於偽裝成「里斯本背包客」的實際背囊；於阿布扎比任務中出現的當地特色手袋；「鐵龍」擺攤時使用的「暫時不在」紙牌，還原節目名場面！
粉絲更可在沉浸式體驗後，只要完成指定任務，即可免費獲得百事生可樂檸檬味乙罐！數量有限，送完即止。
近80款商品登場 《種豆得豆》周邊首度曝光
作爲《Biong Biong地球娛樂室》首個香港快閃店，這次「宇宙士多」更搜羅近80款周邊商品！除了人氣「兔瓏」外，第三季全新特務角色「鐵龍」周邊亦同步登場！一系列吊飾、絨毛迴力車，到穿搭小物及生活精品通通集滿，重點推介全新第三季 MEA 系列兔瓏公仔，以及「Egg is Coming」公仔鎖匙扣，可愛Q版羅PD及節目吉祥物一次過等住各位入手！此外，「Egg is Coming」旗下人氣真人秀《種豆得豆》周邊亦首次在香港亮相，帶來KKPP墨西哥 T-shirt、 KKPP 外套，以及主持人KKPP絨毛鑰匙圈，不用飛去韓國都可以入手最新周邊！
驚喜購物禮遇
活動期間，凡消費滿指定金額，更有三大禮遇和加購驚喜：
驚喜1：憑單次消費滿港幣$300，即可獲贈隨機「兔瓏快閃店限定珍藏小卡」乙張。小卡為隨機款式，共2款設計，數量有限。
驚喜2：憑單次消費滿港幣$500，即可獲贈「兔瓏特效眼鏡」乙副。戴上兔瓏閃光煙火眼鏡，所有光點變成兔瓏經典搞笑表情，數量有限，送完即止。
驚喜3：凡場內任意消費即可用優惠價港幣$99換購《Biong Biong地球娛樂室》絨毛迴力車 Agent-F款乙架(原價港幣$139)
Biong Biong 地球娛樂室「宇宙士多」香港快閃店
日期：2026年1月1日 至 2026年1月13日
時間：11:00 - 21:00
地址香港啟德AIRSIDE商場G015號鋪