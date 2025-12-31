《地球娛樂室》快閃店登陸香港 近80款周邊登場/零距離接觸經典拍攝道具/還原節目名場面

韓國金牌製作人羅暎錫(羅PD)打造的爆笑綜藝《Biong Biong地球娛樂室》，其「宇宙士多」快閃店將元旦日1月1日起首次登陸香港！快閃店以復古士多店為主題，融合地道港式情懷與招牌爆笑元素，打造獨一無二的「宇宙士多」！人氣代表角色「兔瓏」，以及第三季的多項經典拍攝道具將於快閃店驚喜登場，店內更有近80款韓國同款及限定商品，粉絲們絕對不能錯過。

結合懷舊香港士多元素 零距離睇節目經典道具

URDU聯乘野獸國，並與韓國節目製作公司「Egg is Coming」合作，帶來全新升級的Biong Biong 地球娛樂室「宇宙士多」香港快閃店。首個香港快閃店於啟德AIRSIDE開設，設計以懷舊香港士多為藍本，融合節目標誌性元素，打造多個打卡熱點。節目人氣代表角色月球兔子「兔瓏」更特別換上偽裝，將親自潛伏店內，與香港粉絲驚喜見面。

是次香港場帶來多個第三季節目經典道具，粉絲可以近距離觀賞！當中包括總導演羅英錫在第三季化身成「街頭猜謎老人」時的全套服飾；呼喚特務F的神燈；四位成員特工身份曝光後，用於偽裝成「里斯本背包客」的實際背囊；於阿布扎比任務中出現的當地特色手袋；「鐵龍」擺攤時使用的「暫時不在」紙牌，還原節目名場面！

粉絲更可在沉浸式體驗後，只要完成指定任務，即可免費獲得百事生可樂檸檬味乙罐！數量有限，送完即止。