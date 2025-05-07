「大人繪本」作家盼以故事傳遞希望 出道作即獲獎

繪本向來被人視作兒童讀物，活潑童真的文字，配上色彩繽紛的插畫，是不少孩子的床邊故事首選。近年無字繪本冒起，讓人發現無字繪本之中的樂趣。香港無字繪本作家廖倍恩(Joanne Liu)出版多本無字繪本，首作《My Museum》更榮獲意大利波隆那拉加茲獎（BolognaRagazzi Awards）。她認為，無字繪本的創作空間較自由，期望讀者能從她的作品中感受到希望。

與普通繪本不同，無字繪本沒有文字講述故事內容，讀者只能用圖畫理解故事。無字繪本看似普通無聊，但正正因為沒有文字帶領，讀者會隨著年齡或經歷的增長而對故事有不同理解，小朋友及老人家可於同一本故事中尋找各自的體會。

記：如何踏上無字繪本創作之路？ Joanne：某次紐約旅行時，我到訪當地不同博物館及美術館。自己同時報名為期1個月的繪畫班。在繪畫班內，開始為《My Museum》起初稿。起初只是隨意將初稿寄給一個出版社的編輯，想不到他居然有興趣出書，自此踏上創作之路。 記：為何選擇創作無字繪本，非有字繪本？能否介紹新書《可不可以說》？ Joanne：其實一開始創作出道作《My Museum》時，並沒有特別計劃要創作有字還是無字繪本，純粹畫了一些圖畫。這些畫作已經表達自己的所思所想，所以就沒有選擇為繪本加上文字。

記：有喜歡的繪本作家嗎？ Joanne：我自己喜歡閱讀日本作家荒井良二的作品，當中的《今天的月亮好圓：大手牽小手》是我的最愛。繪本內有少量的句子，但簡單的故事配上繽紛自由的圖畫，讓人欲罷不能，或者我的創作風格受到他的影響。

