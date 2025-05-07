「大人繪本」作家盼以故事傳遞希望 出道作即獲獎

繪本向來被人視作兒童讀物，活潑童真的文字，配上色彩繽紛的插畫，是不少孩子的床邊故事首選。近年無字繪本冒起，讓人發現無字繪本之中的樂趣。香港無字繪本作家廖倍恩(Joanne Liu)出版多本無字繪本，首作《My Museum》更榮獲意大利波隆那拉加茲獎（BolognaRagazzi Awards）。她認為，無字繪本的創作空間較自由，期望讀者能從她的作品中感受到希望。
與普通繪本不同，無字繪本沒有文字講述故事內容，讀者只能用圖畫理解故事。無字繪本看似普通無聊，但正正因為沒有文字帶領，讀者會隨著年齡或經歷的增長而對故事有不同理解，小朋友及老人家可於同一本故事中尋找各自的體會。
記：如何踏上無字繪本創作之路？
Joanne：某次紐約旅行時，我到訪當地不同博物館及美術館。自己同時報名為期1個月的繪畫班。在繪畫班內，開始為《My Museum》起初稿。起初只是隨意將初稿寄給一個出版社的編輯，想不到他居然有興趣出書，自此踏上創作之路。
記：為何選擇創作無字繪本，非有字繪本？能否介紹新書《可不可以說》？
Joanne：其實一開始創作出道作《My Museum》時，並沒有特別計劃要創作有字還是無字繪本，純粹畫了一些圖畫。這些畫作已經表達自己的所思所想，所以就沒有選擇為繪本加上文字。
記：有喜歡的繪本作家嗎？
Joanne：我自己喜歡閱讀日本作家荒井良二的作品，當中的《今天的月亮好圓：大手牽小手》是我的最愛。繪本內有少量的句子，但簡單的故事配上繽紛自由的圖畫，讓人欲罷不能，或者我的創作風格受到他的影響。
記：覺得自己哪一本作品最特別、最有心思？
Joanne：《我的下雨天》！故事關於小朋友送雨傘給父親時，沿途看見的人和事。我特別在故事內加入一隻小蝸牛，讓小朋友閱讀時會尋找這隻小蝸牛，同時希望透過蝸牛啟發大人思考自己在城市內的角色。希望香港人從這本書中，感受多點希望及溫暖。
記：創作無字繪本還是創作普通繪本較難？
Joanne：創作無字繪本的難度較大，因為作家要自己思考故事及主題，不過自由度會相對較大，作家可以自己決定故事內容。相反普通繪本只須按照出版社提供的素材創作插畫。我創作時會先簡單寫數句故事主題，再按主題畫草圖上色。不過我有時候擔心無字繪本出現「睇唔明」的情況，會讓編輯及家人試閱並給意見，希望畫出大人小孩都有感受的故事。當中《我的下雨天》主題就經過多次修改，創作時間長達數年。
記：大人繪本與小朋友繪本的分別？
Joanne：以大人為目標對象的繪本會側重內容，盡量豐富故事內容，讓大人一看再看，而小朋友的繪本內容較生活化及顯淺。假如家長與小朋友一起閱讀《My City》，家長不妨引導孩子尋找書中的不同物品，例如是「洗衣機在哪裡？」，增加互動性。
記：未來創作計劃？
Joanne：未來想畫更多有關希望的繪本，故事情節可能是關於主角在灰暗的公園地底下發現一些東西，不過細節仍未定下，加上草圖與主題不太合得來，所以仍然需要時間創作。