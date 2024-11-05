「大灣區時尚之旅分享會」分享成果 共同探討時尚產業未來發展

由香港特別行政區政府「文創產業發展處」贊助，Fashion Farm Foundation主辦的「大灣區：時尚融合 2024」自今年4月開始，讓設計新生代透過時尚活動，驕傲展現其多元風貌。同時連結了大灣區多個城市的產業代表、組織團體、院校代表和政府代表等時尚產業發展的重要推手，促進區內各城市、各產業之間的人文交流，並互換創意，期望為社會帶來經濟動力，增強文化軟實力。
匯聚年輕設計人才 4大活動巡迴灣區展現創意風采
「大灣區：時尚融合 2024」凝聚香港與大灣區不同城市的時裝設計師以及設計院校學生，以四大創意時尚活動包括與灣區內與3大時裝展會合作，讓設計人才大放異彩的時裝秀──「粵港澳大灣區時尚匯演 2024」、以「包羅萬有」做主題的跨城巡迴時尚展覽—「粵港澳大灣區巡迴時尚展覽 2024」、匯集優秀音樂人和灣區時裝設計師品牌的多地音樂會「大灣區時尚音樂夜2024」，以及促進跨界合作的《Fashion Crossover 時尚聯乘》，巡迴深圳、廣州、珠海、中山、東莞，最終回到香港。
大灣區時尚融合之旅巡迴歸來 回顧活動成果探索產業未來
2024年10月25日，項目迎來尾聲，香港作為最後一站以「大灣區時尚之旅分享會」作為整個項目的總結，分享會以三大主題出發：「大灣區：時尚融合 2024 | 時尚之旅」、「時尚灣區 | 未來機遇」及「時尚灣區 | 協作互聯」，分享整趟巡迴之旅的體驗和成果，並邀請粵港澳大灣區不同城市的業界人士、參與活動的時裝設計師及院校代表與公眾展開對談，討論共享和傳承經驗，承先啟後探索和開發掘新機遇。對話同時促進香港時裝設計師及年輕設計人才與大灣區其他城市的設計機構、專業團體及文化從業者更緊密的合作，為大灣區時裝未來的發展藍圖注入動力。
同場亦首播特別拍攝的「大灣區：時尚融合2024」項目時尚紀錄片，帶領觀眾用一種全新的角度審視新一代的設計美學，發掘灣區時裝產業的新一面。