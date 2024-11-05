「大灣區時尚之旅分享會」分享成果 共同探討時尚產業未來發展

由香港特別行政區政府「文創產業發展處」贊助，Fashion Farm Foundation主辦的「大灣區：時尚融合 2024」自今年4月開始，讓設計新生代透過時尚活動，驕傲展現其多元風貌。同時連結了大灣區多個城市的產業代表、組織團體、院校代表和政府代表等時尚產業發展的重要推手，促進區內各城市、各產業之間的人文交流，並互換創意，期望為社會帶來經濟動力，增強文化軟實力。

匯聚年輕設計人才 4 大活動巡迴灣區展現創意風采

「大灣區：時尚融合 2024」凝聚香港與大灣區不同城市的時裝設計師以及設計院校學生，以四大創意時尚活動包括與灣區內與3大時裝展會合作，讓設計人才大放異彩的時裝秀──「粵港澳大灣區時尚匯演 2024」、以「包羅萬有」做主題的跨城巡迴時尚展覽—「粵港澳大灣區巡迴時尚展覽 2024」、匯集優秀音樂人和灣區時裝設計師品牌的多地音樂會「大灣區時尚音樂夜2024」，以及促進跨界合作的《Fashion Crossover 時尚聯乘》，巡迴深圳、廣州、珠海、中山、東莞，最終回到香港。