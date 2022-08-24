熱門搜尋:
C觀點 柬埔寨詐騙 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 天氣 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
生活
2022-08-24 19:00:00

「天然萃取物」的護膚迷思 如何吸收天然膠原蛋白？

分享：
「天然萃取物」的護膚迷思 如何吸收天然膠原蛋白？

「天然萃取物」的護膚迷思 如何吸收天然膠原蛋白？

大自然為我們帶來珍貴的資源，不少滋養肌膚的成份也是從植物和海洋而來。因此不難發現在大部分標訪天然的護膚品中，「天然萃取物」成分也佔一席位，甚至是主打特色之一。更有不少文章和影片教人自制天然萃取物，究竟可行嗎？「萃取物」就等於有效嗎？

甚麼是「天然萃取物」？我們可以自製「天然萃取物」嗎？

天然萃取物泛指從動物、植物、海洋生物甚至礦物中分離出來的二次產物，例如植物來源的香料和色素，還有海洋生物來源的甲殼素、藻膠、膠原蛋白等。聽起來很「化學」？但其實我們每天喝的咖啡就是「咖啡豆水萃取液」，媽媽煲的湯就是「豬骨水萃取液」，所以理論上我們的確能自製「天然萃取物」。

可是並不是所有「萃取物」也可以用於護膚品中！

自行DIY「萃取物」有不少風險，例如中藥植物成分中的重金屬和微生物有機會傷害皮膚，而且使用比例不當也有「爛面」危機。另外，不少成為例如膠原蛋白的分子太大，不能經皮膚直接吸收。所以要發揮萃取物的最大功效，必定要經科學化研究和安全測試。

香港科研護膚品牌MER-VEILLE採用生物酶水解及冷凍乾燥法提取出海參膠原蛋白精華，有效保存其活成護膚成分，包括豐富的多醣、海參肽及多達18種胺基酸，有效修復、抗氧及保濕。

吃的外塗的也沒有用？怎樣才能吸收天然膠原蛋白

膠原蛋白能幫助皮膚保持彈性和保濕，是公認的美容佳品，可是不論是吃的，還是外塗，都因為分子量過大，進入腸胃後也無法完全吸收，外用更加會被表皮組織阻擋在外。因此單靠吃花膠、海參和桃膠等養顏佳品，能被吸收的膠原蛋白也非常有限。因此要有效運用天然物中的膠原蛋白，但是吃的並不靠，可使用含小分子膠原蛋白的產品！

愈多萃取物愈好？45種就夠了

另外，成份表上長長的清單，例出多種天然萃取物，看來非常豐富。但過多的萃取物也有機會導致成分之間互相排斥，而且有可能成分看起來加很多但濃度卻很低，令實際作用減低。 因此採用最多45種天然萃取物，集中改善重點間題就足夠了。而且天然萃取物也有致敏風險，例如不少人對玫瑰有敏感（包括筆者在內），所以若知道自己的過敏成分，應盡量避免。

作者介紹：

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受