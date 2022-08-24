「天然萃取物」的護膚迷思 如何吸收天然膠原蛋白？

大自然為我們帶來珍貴的資源，不少滋養肌膚的成份也是從植物和海洋而來。因此不難發現在大部分標訪天然的護膚品中，「天然萃取物」成分也佔一席位，甚至是主打特色之一。更有不少文章和影片教人自制天然萃取物，究竟可行嗎？「萃取物」就等於有效嗎？

甚麼是「天然萃取物」？我們可以自製「天然萃取物」嗎？

天然萃取物泛指從動物、植物、海洋生物甚至礦物中分離出來的二次產物，例如植物來源的香料和色素，還有海洋生物來源的甲殼素、藻膠、膠原蛋白等。聽起來很「化學」？但其實我們每天喝的咖啡就是「咖啡豆水萃取液」，媽媽煲的湯就是「豬骨水萃取液」，所以理論上我們的確能自製「天然萃取物」。