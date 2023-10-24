學車攻略丨7大駕駛學院/學校費用比較 持續進修基金課程10月有得報名 自動波私家車/貨Van課程$4,800起 (附連結)

學車攻略丨7大駕駛學院/學校費用 兩大持續進修基金課程10月有得報名 自動波私家車/貨Van課程$4,800起 ！ (附連結)

學車費用連年加價，想考車牌最好快些報名。經駕駛院校學車多數一條龍服務最方便，而且有系統化的教學模式，課程內容亦算透明。著數專員整合7大駕駛院校費用，方便有意成為駕駛者的人士比較適合自己的課程，其中最平的學車課程只需$4,800，加上考試費及租車等費用$8,000有找！

主要學車費用

學車價錢主要分為三部分，包括運輸署收取的申請牌照及考試排期費用、上課費用和考試租車費用，部分學車代辦或會加收行政費或服務費等。

1. 運輸署收取的費用：

申請學習駕駛執照費 $548

報名駕駛考試費 $510

總數共 $1,058

2. 上堂費用：每節課（45分鐘）平均由$280至$320不等，以運輸署建議30小時實習駕駛共40堂計算，約需$11,200起（$280X40堂）

3. 考試租車費：約由$2,000起，有些駕駛學校會分開收取，部分則包在學費之內。

參考私人師傅收費：$280-350堂/45分鐘、考試租車費約$1,800-2,200、一堂45分鐘學費作為考試堂

*連考試租車費