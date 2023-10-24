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生活
2023-10-24 17:10:24

學車攻略丨7大駕駛學院/學校費用比較 持續進修基金課程10月有得報名 自動波私家車/貨Van課程$4,800起 (附連結)

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學車攻略丨7大駕駛學院/學校費用 兩大持續進修基金課程10月有得報名 自動波私家車/貨Van課程$4,800起 ！ (附連結)

學車攻略丨7大駕駛學院/學校費用 兩大持續進修基金課程10月有得報名 自動波私家車/貨Van課程$4,800起 ！ (附連結)

學車費用連年加價，想考車牌最好快些報名。經駕駛院校學車多數一條龍服務最方便，而且有系統化的教學模式，課程內容亦算透明。著數專員整合7大駕駛院校費用，方便有意成為駕駛者的人士比較適合自己的課程，其中最平的學車課程只需$4,800，加上考試費及租車等費用$8,000有找！

主要學車費用

學車價錢主要分為三部分，包括運輸署收取的申請牌照及考試排期費用、上課費用和考試租車費用，部分學車代辦或會加收行政費或服務費等。

1. 運輸署收取的費用：

  • 申請學習駕駛執照費 $548

  • 報名駕駛考試費 $510

總數共 $1,058

2. 上堂費用：每節課（45分鐘）平均由$280至$320不等，以運輸署建議30小時實習駕駛共40堂計算，約需$11,200起（$280X40堂）

3. 考試租車費：約由$2,000起，有些駕駛學校會分開收取，部分則包在學費之內。

參考私人師傅收費：$280-350堂/45分鐘、考試租車費約$1,800-2,200、一堂45分鐘學費作為考試堂

*連考試租車費

學車攻略丨1. 鏗鏘駕駛學校

學車價錢/費用︰特惠套餐自動波私家車(九龍及新界區) 每堂$310 / 25堂$7,750、考牌租車$2,200

優惠︰報考指定課程送鏗鏘特別版合金紀念模型車1部或紀念雨傘1把

路試地點︰忠義街、天光道、培正道、葵涌石蔭梨木道或跑馬地

考試排期︰免費代辦

車款：全新TOYOTA Prius-C私家車 / TOYOTA HIACE輕型貨車

 

學車攻略丨1. 鏗鏘駕駛學校免費代辦排期（鏗鏘駕駛學校）

學車攻略丨1. 鏗鏘駕駛學校免費代辦排期（鏗鏘駕駛學校）

學車攻略丨1. 鏗鏘駕駛學校

優點：

  • 套餐堂數選擇較多，也可額外加堂，每堂$310-$330

  • 港九新界都可以上堂，安排較靈活

  • 全路面實習堂

  • 免費提供筆試及路試理論講座

缺點：

  • 港島區學車貴至少$150(每個套餐計算)

  • 暫時未設有網上報名服務，報名就要帶埋所需文件親身去返分校辦理，較為不便

深水埗總校

地址: 長沙灣道264號地下A舖 (運輸署正對面)

電話: 2341 1322

辦公時間: 星期一至五 09:00-20:00 星期六日 11:00-20:00

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學車攻略丨2. 德安駕駛學校

21堂 $8,610-$9,440/ 27堂 $10,470-$11,480/ 35堂 $12,950 -$14,200(已包考試租車費)

考試租車費原價︰$2,100-$2,300

路試地點︰香港掃捍埔、九龍天光道、忠義街、深水埗、永孝街、油塘

考試排期︰免費代辦

車款：TOYOTA PRIUS C及YARIS私家車 / TOYOTA HIACE輕型貨車

學車攻略丨2. 德安駕駛學校費用及課程套餐 學車攻略丨2. 德安駕駛學校初學基本一條龍套餐

學車攻略丨2. 德安駕駛學校

優點：

  • 可單堂計算，較靈活

  • 特設優惠課程，課程費用已包括考試租車費

  • 設筆試講座及學車前理論課程，考試前安排上考試秘訣講座

缺點：

  • 理論課須另外付費，並到金鐘上課

  • 只有香港及九龍區可上堂

  • 須預留一堂為考試鐘

金鐘學校地址：金鐘統一中心2樓商場2013號鋪(金鐘地鐵站D出口 / 運輸署樓下商場)

電話：2527 7799；Whatsapp：9173 4677

辦公時間： 星期一至六 10:15-18:45

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學車攻略丨3. A1駕駛學校

提供自動波私家車及棍波輕型貨車19堂/25堂/29堂優惠組合

優惠︰以上課程低至八折

另設「星級師傅」課程，提供自動波私家車及自動波/棍波輕型貨車

路試地點︰培正道、天光道、忠義街、澤安道、嘉榮街、永孝街、石蔭、掃桿埔、跑馬地或油塘駕駛考試中心

考試排期︰免費代辦

車款：TOYOTA HIACE 棍波輕型貨車 / TOYOTA PRIUS C 自動波私家車

學車攻略丨3. A1駕駛學校新生課程八折

學車攻略丨3. A1駕駛學校新生課程八折

學車攻略丨3. A1駕駛學校

優點：

  • 港九新界都可上堂，安排較靈活

  • 全路面實習套餐

  • 「星級師傅」套餐由前「香港駕駛學院」資深師傅教授，更有信心保證

  • 可網上登記及付款

缺點：

  • 港島區學車貴$150 (每個套餐計算)

  • 其中一堂為考試鐘

  • 如想學習自動波輕型貨車，只有較貴的「星級師傅」套餐

A1駕駛學校 深水埗總店地址： 長沙灣道264號金輝大樓地下B舖(欽州街交界)(港鐵深水埗站D1出口)

電話： 2359 9009

營業時間：星期一至六 09:00-18:30 星期日及公眾假期 11:00-18:00

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學車攻略丨4. 學車易駕駛學校

路試地點︰培正道、天光道、忠義街、澤安道、嘉榮街、永孝街、石蔭、掃桿埔、跑馬地或油塘駕駛考試中心

考試排期︰可代辦

學車攻略丨4. 學車易駕駛學校可代辦考試排期

學車攻略丨4. 學車易駕駛學校可代辦考試排期

學車攻略丨4. 學車易駕駛學校

優點：

  • 只有實習駕駛課 歡迎信用卡付款，靈活方便 畢業生可借用該公司車輛獨自訓練

缺點：

  • 只有九龍區 須預留考試車鐘

學車易駕駛學校沙田總校地址：新界沙田源順圍2號冠華大廈1-2號鋪

查詢熱線：2332 2882 Whatsapp 學車專線：9676 1861

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學車攻略丨5. 李健駕駛學校

價錢：私家車、輕型貨車 $11,471起 / 53堂，包考試租車費

優惠：九龍區二人同行每人減$200、大專生每人減$300，用滙豐或恒生信用咭，可享免息分期及重考人士優惠

路試地點︰掃桿埔、天光道、油塘、澤安道、忠義街、永孝街、跑馬地、忠義街、石蔭及培正道

考試排期：免費代辦

車款：NISSAN NOTE e-POWER、HONDA JAZZ e:HEV、TOYOTA Prius C私家車，TOYOTA HIACE第六代輕型貨車

學車攻略丨5. 李健駕駛學校設持續進修基金課程 學車攻略丨5. 李健駕駛學校如成功申請持續進修基金資助，最終自付費$5,084起 學車攻略丨5. 李健駕駛學校免費代辦考試排期

學車攻略丨5. 李健駕駛學校

優點：

  • 港九新界都可以上堂，安排較靈活

  • 課程包括基本路試訓練、各類型模擬測驗、機械常識甚至心理備戰等等，全方位應試準備

  • 可網上報名

缺點：

  • 53堂套餐只有21堂駕駛實習，只佔少於一半課程時數

持續進修基金課程： 私家車駕駛證書、輕型貨車駕駛證書；12個月制課程學費：總數$18,960，如成功申請資助，最終自付費$5,084起（其他詳情請按此）。

李健駕駛學校旺角分校地址：彌敦道582號信和中心10字樓1007室 (旺角港鐵站 E出口)(其他分校)

營業時間：星期一至星期五 09:00-20:00 星期六日及公衆假期 11:00-20:00

查詢熱線：2390 2666 / 2577 9921 Whatsapp：9022 6699

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學車攻略丨6. 香港駕駛學院

價錢︰智專「警覺駕駛®課程」私家車優惠價$12,980/36堂；輕型貨車$13,890/36堂、考試租車費$2,100

優惠：30周年減$400，下載<香港駕駛學院>手機應用程式憑優惠碼再減$400

路試地點︰忠義街、澤安道、掃桿埔、油塘、天光道、葵盛、培正道、石蔭或跑馬地

考試排期︰免費代辦

車款：TOYOTA PRIUS C、TOYOTA YARIS私家車，TOYOTA HIACE輕型貨車

學車攻略丨6. 香港駕駛學院課程中，如持續進修基金申請成功，最終學費可達$5,122 學車攻略丨6. 香港駕駛學院課程中，如持續進修基金申請成功，最終學費可達$5,122 學車攻略丨6. 香港駕駛學院下載App可憑優惠碼再減$400

學車攻略丨6. 香港駕駛學院

優點：

  • 擁私家場地，學員可在場內練泊位、窄路掉頭、斜坡開停等基本功

  • 教學語言除廣東話，可選英文或普通話

  • 可網上登記及付款

缺點：

  • 只有15堂路面實習，及1 節 「考試鐘」連考試前熱身

  • 必須完成理論課

持續進修基金課程： 私家車/輕型貨車駕駛證書課程12個月制共$19,056，成功申請學費資助最終自付額$5,122起；2023年10月24日上午10時接受報名（其他詳情請按此）。

門市地址：按此查看

報名熱線：2866 6682 查詢熱線：2866 6687

學車攻略丨7. 新觀塘駕駛學院

價錢︰全科課程40節(特選)私家車自動波$14,260（九折$12,834）、自動波輕型貨車$15,000（九折$13,500）、考試租車費$2,100

優惠：秋日九折、二人同行減$300

路試地點︰油塘

考試排期︰免費代辦

學車攻略丨7. 新觀塘駕駛學院秋日九折、二人同行減$300 學車攻略丨7. 新觀塘駕駛學院如申請持續進修基金成功，最終費用可達$5,122 學車攻略丨7. 新觀塘駕駛學院如申請持續進修基金成功，最終費用可低至$5,122

學車攻略丨7. 新觀塘駕駛學院

優點：

  • 有私家專用學車場及考試場

  • 路試固定在油塘考場，如重考亦不用抽籤另訂考場

  • 可在考試位置上練習窄路掉頭及泊位

  • 可網上報名

缺點：

  • 每節導師及車輛由系統隨機編配

  • 路試地點較限制

  • 優惠套餐學車時間限星期一至五 08:00-18:30

持續進修基金課程： 私家車/輕型貨車駕駛證書課程12個月制共$19,056，成功申請學費資助最終自付額$5,122起；2023年10月24日上午10時接受報名（其他詳情請按此）。

新觀塘駕駛學院觀塘分店地址：觀塘成業街7號寧晉中心27樓C室(港鐵觀塘站B1出口)

營業時間：星期一至六及公眾假期 09:00-20:30 星期日 11:30-20:30

報名熱線：2466 4202

以上資料僅供參考，一切以相關機構最新公布為準。

原文刊登於 YAHOO著數

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