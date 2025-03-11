「寶馬香港打吡大賽」3月舉行 大抽獎贏$100,000足金金幣/古巨基再任表演嘉賓

香港賽馬界年度盛事之一「寶馬香港打吡大賽」將於3月23日在沙田馬場舉行，這場賽事是4歲馬經典賽事系列的最終對決。連續多年獲邀擔任打吡大使的國際影星甄子丹將再次到場觀賞賽事；而曾參與賽馬日的古巨基（古Sir），闊別9年，將再次到訪沙田馬場擔任開幕表演嘉賓。當日所有入場人士均有機會得到入場禮物及參與「沙田馬場日日賞：2025寶馬香港打吡大賽大抽獎」，更可體驗一系列特色美食及贏取豐富獎賞禮遇。

古巨基時隔 9 年再任表演嘉賓 由2013年起出任「打吡大使」的國際影星甄子丹，將再次到場與全場觀眾，見證新一代打吡盟主的誕生。而曾於2009年及2016年為不同賽馬盛事擔任表演嘉賓的「情歌王」古巨基，將於3月23日再次現身沙田馬場，為「寶馬香港打吡大賽」帶來精彩的開幕表演。

古巨基時隔9年再任表演嘉賓

抽獎贏價值約港幣 $100,000 指定足金金幣 為讓現場氣氛更熱烈，大會特別為入場觀眾準備多重禮遇。於3月23日下午3時30分前入場的觀眾，可免費獲贈指定「打吡Cap帽」乙頂（數量有限，送完即止）。當天下午3時30分或之前掃描入場禮品上的二維碼，登記參加當日舉行的「沙田馬場日日賞：2025寶馬香港打吡大賽大抽獎」，有機會得到價值約港幣$100,000的指定金鎗六十及浪漫勇士足金金幣套裝乙套。

總獎金高達港幣 $2,600 萬 今屆「寶馬香港打吡大賽」將於第七場舉行，所有精英賽駒及騎師將在總獎金高達港幣$2,600萬的賽事中角逐最高殊榮。每位騎師與賽駒都將全力以赴，力求在這場巔峰對決中脫穎而出，爭奪這一生一次的榮耀。

挑戰「打吡終極大挑戰」問答賽 有機會贏取 $30,000 豐富禮品 熟悉打吡賽事的馬迷，可率先於打吡大賽前3個賽馬日（即3月2、9及15日）參加「打吡問答大賽」，為終極之戰熱身，再於3月23日挑戰現場舉行的「打吡終極大挑戰」問答賽，爭取贏取豐富獎品的機會。參加者可於23日當天上午10時30分至下午2時，在沙田馬場公眾席「好賞食」樓下參與比賽，限時一分鐘內最快答對最多問題的首6名參加者，將各獲得指定獎品乙份及取得「終極擂台」晉級資格。「終極擂台」將於下午3時10分在沙田馬場公眾席「致勝論壇」舉行，6位參賽者將進行即時搶答問題，競逐總值$30,000的豐富禮品。

打吡終極大挑戰

「寶馬香港打吡大賽」詳情： 日期：2025年3月23日（周日） 時間：上午11時開放入場 上午11時45分開幕表演 下午1時首場開跑 地點：沙田馬場 查詢電話：1817