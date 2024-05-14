【小編私心推介！】5月必看精選片單！Disney+八大人氣猛片劇集上線 首推《慶餘年第二季》、《金手指》、《逆貧大叔》

劇荒注意！小編為大家精選了多套Disney+5月最新上線的高分劇集、必追劇集推薦、必看鉅作片單，絕對適合於炎炎夏日煲劇睇戲避暑！ 5月16日獨家上線｜古裝傳奇劇《慶餘年第二季》睽違5年載譽歸來 上季未解之謎即將解開 必定再次掀起煲劇馬拉松

事隔五年，大熱古裝傳奇劇《慶餘年第二季》終於要開播！創下超越1,300萬預約觀看人數，第二季除了會有張若昀、李沁、陳道明、辛芷蕾等原班人馬回歸，更加入「驚鴻仙子」俞飛鴻飾演貴氣十足的「皇后」、《三十而已》女星毛曉彤飾演傾國傾城的「北齊大公主」，陣容相當鼎盛！

《慶餘年》講述一位身世神秘的青年范閑（張若昀 飾），歷經家族、江湖、廟堂的種種考驗與錘鍊，書寫出一段非比尋常又暢快淋漓的人生傳奇。而第一季的結局亦為第二季留下不少伏筆，令粉絲非常期待第二季的開播。繼第一季締造的經典橋段如「食雞髀邂逅愛情」、「范閒殿堂前醉酒吟詩」等，相信粉絲們必定期待劇集所出現更多的名場面！在第一季，范閒、林婉兒（李沁 飾）已締結婚約，「飯碗CP」大婚之日也將在第二季故事隆重登場！ 《慶餘年第二季》5月16日Disney+獨家上線，首播日一口氣上線5集，新集數每晚7:30更新 現已獨家上線｜梁朝偉第六度稱帝之作《金手指》改編自香港80年代轟動全球「佳寧」貪污案

全球票房勁破港幣7億，香港本地票房亦突破4500萬的《金手指》自去年年尾上映至今一直掀起話題，在今屆香港電影金像獎中橫掃6大獎項，梁朝偉更憑著「程一言」一角第六度奪得「最佳男主角」獎項！

《金手指》改編自1980年代的一宗轟動全球的貪污及詐騙案「佳寧案」，是香港歷史上涉案金額過百億的商業罪案。電影中梁朝偉飾演的程一言由破產商人到成為億萬富翁；劉德華飾演廉政公署調查官劉啟源，著手調查這宗涉及程一言的天價金額詐騙案，當中更牽扯了多樁離奇命案。雖然《金手指》已經於戲院「落畫」，但錯過了或想重溫的觀眾，現在可於Disney+線上重溫兩大影帝的精彩對手戲！ 5 月 15 日獨家上線｜ 原創韓國年代劇《逆貧大叔》康城影帝加持！出道 33 年首演劇集

由韓國首位奪得康城影帝、有「國民影帝」之稱，出道33年來首度現身電視劇的宋康昊領銜主演，聯手演技派男神、「大滿貫男配」卞約漢及「少女時代」Tiffany共同演出。《逆貧大叔》以60年代的韓國為背景，講述雄心壯志的理想主義者金產（卞約漢 飾），與不擇手段來達成目標的影子中間人「三食大叔」的朴斗七（宋康昊 飾），組成一個聯盟應對現有體制中的複雜性，向著為韓國帶來繁榮未來，人人有三餐温飽的共同目標而進發！ 《逆貧大叔》5月15日Disney+獨家上線，共16集，新集數逢週三更新 5.26上線 ｜日本 人氣 動畫 《鬼滅之刃:柱訓練篇》

萬眾矚目的鬼滅之刃回來了！劇情接續上回「刀匠村篇」，炭治郎與上弦之肆半天狗激戰後，以及與禰豆子克服陽光過程。今季「柱訓練篇」會主要描寫炭治郎眾人為了與鬼舞辻無慘的最終決戰，將接受鬼殺隊中所有「柱」的魔鬼訓練。 《鬼滅之刃:柱訓練篇》5月26日晚上11:45 Disney+上線 現已獨家串流上線 ｜ 《可憐的東西》 Poor Things 橫掃奧斯卡四大獎項 金像影后愛瑪史東從影以來突破天花板之作

電影改編自同名小說《可憐的東西》（Poor Things）。講述自殺身亡的年輕女子貝拉（愛瑪史東 Emma Stone 飾）被古怪科學家救活，把她肚中的嬰孩腦袋移植給她，成為童稚心熟女身的瘋狂實驗品。貝拉以初生的心智毫無禁忌地探索情慾和世界，帶領觀眾以全新角度反思性別、身分、自由、女性主義等重大課題，一部發人深省、意義深遠之作。而愛瑪史東 Emma Stone憑《可憐的東西》成功獲得「第96屆奧斯卡金像獎」最佳女主角一獎。 全部集數現已獨家上線｜毛毛及大眼仔回歸《怪獸開工》第二季

泰拿特蒙在成為搞笑專員的過程中繼續跌撞，與此同時他的友誼也面臨著最終的考驗。當競爭對手能源公司FearCo意外地打開了新的機會之門時，泰拿在怪獸公司的同事開始質疑他的忠誠度，與親密的搞笑夥伴關係被推向崩潰邊緣，他會找到自己在公司中真正的歸屬嗎？ 全部集數現已獨家上線｜史詩原創「年度神劇」《幕府將軍》 IMDB、爛蕃茄評分長期高企

Disney+獨家年度史詩鉅製《幕府將軍》（Shōgun）一連10集經已完整上線。最後大結局更高峰完結，揭示出吉井虎永（真田廣之 飾）、按針（Cosmo Jarvis飾）、戶田鞠子（澤井杏 奈 飾）三人於命運糾纏下，為自身利益各施計謀，而衍生了一場史詩式的腥風血雨。播出後劇集獲全球影評、網站一致激讚，IMDB獲得8.9分、爛番茄99%好評、觀眾評分90%，被網民讚賞為「年度神劇」！ 現已獨家上線｜美國天后Taylor Swift演唱會電影《Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)》

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