「小魚兒」龍蝦激抵優惠 $198嘆澳洲1斤重龍蝦

澳洲龍蝦一直是香港人最為喜愛的海鮮之一，因為味道和身價都在龍蝦界數一數二。小魚兒以港式避風塘烹調手法為主打，把澳龍肉厚爽甜的特質和獨特的港式風味融合一體，帶來香與辣的雙重味蕾衝擊；一家大細亦可選擇蒜蓉牛油燒澳洲龍蝦(單點價$198)，小朋友、大朋友一齊品嚐鮮甜美味的龍蝦，同時享受家庭之樂，一舉兩得。

「小魚兒」隆重推出激抵海鮮盛宴，讓一家大細同海鮮愛好者能夠以經濟優惠價格品嚐美味的澳洲龍蝦餐，引領大家來一場海鮮盛宴，衝擊味蕾，迎接夏日的到來。小魚兒以不惜工本價推出澳洲龍蝦，成斤重單點價只需$198，仲有激抵二人、四人、六人海鮮盛宴。

招牌烤魚 適合一家大 細

菜單中當然不少得「小魚兒」招牌烤魚(單點價$378)，有辣有不辣，川菜愛好者，要辣又得；一家大細，唔辣又得。每種口味配搭都有獨特味道，鳳梨香辣、泡椒剁椒、黃金蒜香或老壇酸菜，款款都會加入滑捋捋的豆花，再有嫩滑魚肉的加持，真的令人難以把持啊！老闆當然希望顧客食得過癮，但同樣又好重視大家的健康。老闆花了不少心血去精心鑽研，希望保持傳統川菜在味蕾上的衝擊，同時配合新時代健康的重要，於是將辣油份量減半，但無減川菜的風味。不論海鮮價格，還是味道，小魚兒為大家實現這個不可能的任務。

主菜得 小食同樣得

小魚兒海鮮餐食物種類款式多，絕對是老友聚餐好去處，大家齊齊邊食小食、邊飲啤酒，絕對是一絕的美食選擇。小食辣酒東風螺($68)、椒鹽豆腐($68)或椒鹽鴨血($68)同樣是小魚兒的拿手絕活。辣酒東風螺把東風螺的鮮味結合香辣的味道，為小魚兒海鮮餐帶來鮮美的海鮮口感和辣椒的刺激，非常開胃和美。椒鹽豆腐或椒鹽鴨血是經典的炸類小食，豆腐和鴨血的外酥內嫩，搭配椒鹽的調味，帶來酥脆的口感和椒鹽的香氣，是小朋友的最愛。