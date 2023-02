【展覽】Mr.Tripleton的一次藝術修行 《The Questionables》作品展

▲Mr.Tripleton的緣起,他選擇以影像來交代。▲

「What do you want?My face on the one dollar bill.」1989年上映的《蝙蝠俠》, Jack Nicholson 扮演小丑,對Kim Basinger說出的一句話。33年後,影響了 多媒體 藝術家 Mr .Tripleton ,以金錢為元素之一,舉辦《The Questionables》展覽,來印證見自己、見天地、見眾生的一次藝術修行。