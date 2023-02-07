【展覽】Mr.Tripleton的一次藝術修行 《The Questionables》作品展

▲Mr.Tripleton的緣起，他選擇以影像來交代。▲ 「What do you want？My face on the one dollar bill.」1989年上映的《蝙蝠俠》， Jack Nicholson 扮演小丑，對Kim Basinger說出的一句話。33年後，影響了 多媒體 藝術家 Mr .Tripleton ，以金錢為元素之一，舉辦《The Questionables》展覽，來印證見自己、見天地、見眾生的一次藝術修行。 出身電影世家的Mr.Tripleton，於英國倫敦修讀Fine Art，明言從來不會努力讀書，卻輕易拿到碩士學位，又好好運未畢業就獲國際樂隊賞識，短片創作被樂隊採用，令他一畢業已晉身外國電影製作公司，成為一位廣告及MV導演，見自己的階段在這時形成。熱愛英國Punk文化的他，事業早年經常英、港兩邊走，飛人生活開拓他的世界觀：「兩種不同價值觀，經常會在腦裡起衝突。」因此他的視野常對外界作出質疑，Punk的挑釁性與批判，完全投射到他的視像作品中。

疫情導致抑鬱 回港發展，很早有機會擔起合拍片的聯合導演，自己首作本在2020年全國上映，可惜遇著疫情全國封城，心情陷入谷底，離港赴美渡假，遇著身邊好友感染肺炎離世，他因此患上抑鬱症，「過了兩年黑暗沉淪日子，最辛苦時，連落床都有難道，但又是這時開始重拾畫筆，身邊做好潮流生意的朋友，見我畫下畫下情緒有所緩和，提議我推出NFT。」Mr.Tripleton斷言決絕，一是當時未想到用何種方法，公布這批創作，二時覺得：「對於科技層面，NFT有其技術價值，它促使科技的進步，但若認為是藝術，暫時來說，絕對是bull shit。」

Punk Money Art 展覽中，會看見亂中有序的畫風布局，不同的版畫技術，同置在一幅作品中，加上Mr.Tripleton會在版畫上即興作畫，Punk的叛逆基因，就是他藉創作顛覆規則的初衷，「約定俗成的美，我覺得好沉悶，標準與規範永遠是用來打破，作品平庸對藝術家來說是罪。」展覽的畫作填滿流行文化的符號與字句，對打破固有形式美有一份熱衷的他，不但在畫紙上作畫，亦在美元、英磅等紙幣上繪畫，因他明白金錢的意義，「資本主義最流行的實質物體就是美金，但亦是最邪惡、最流行，最多人不計犧牲的追求，但它可以盛載藝術美的嗎？」Mr.Tripleton試圖轉化錢幣的功能，他的畫作會令紙幣作廢紙，還是聲價十倍，這全不是他想要的答案：「我想大家思考藝術，What is Art！」

交流傳承才興盛 《The Questionables》展覽只是Mr.Tripleton的開始，他還拍了一條短片，預準在後續的活動放出，之後會與不同的年輕藝術家合作，下次作品可能會是裝置、雕塑、音樂或電影等，「一代宗師從來不是一個人，而是一代人。一個產業亦然，無論電影又好、藝術又好，不能只依靠一個人。」他希望聯繫更多追求藝術真善美的朋友，一起藉著創作見眾生，有交流才有傳承，有傳承文化創作事業才會興旺，這才是藝術家應該做的實事。

《The Questionables》展覽詳情： 日期：2月8至9日Private Art Show(預約入場)、2月10日(Public Access) 地點：九龍 石硤尾白田街30 號 JCCAC二樓平台 票價：免費入場 查詢及留座： https://linktr.ee/mrtripleton / www.youtube.com/@mrtripleton