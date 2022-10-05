「山頂廣場 周末寵寵您」 hello會員尊享寵物工作坊及講座 參加親子狗狗競技賽爭奪最萌寶座

時值初秋，正是一眾寵物主子外出耍樂的時節！作為寵物友善購物 商場之一的山頂廣場，將於10月8至29日期間，特別為寵物家庭舉辦「山頂廣場 周末寵寵您」活動，當中設有多個寵物工作坊、體驗活動、講座，以及別出心裁的競技賽，讓 主人與寵物盡興而歸！今個10月，立即與親朋摯友帶同家中寵物於山頂廣場盡情食、買、玩，再與主子一同參加工作坊，讓主子成為主角，度過一個萌寵秋日。 體驗各種寵物工作坊及活動 提升寵物開心指數 山頂廣場一直歡迎寵物到訪，今次更加為寵物及主人度身訂造一系列工作坊及體驗活動，包括介紹寵物芳香療法及調製按摩油的「寵物芳療及按摩工作坊」、教導參加者以天然材料調製寵物防虱防蜱消毒噴霧的「寵物天然護理用品及製作工作坊」、為各位萌寵主子速畫留影的「速寫寵物似顏繪」、讓主人了解寵物主子更多的「寵物塔羅體驗」，四個不同主題的寵物工作坊及體驗活動，每個都能提升寵物的開心指數，同時讓主人更了解寵物的身心靈狀態。而每位工作坊及體驗活動的參加者，更可獲得「寵物行為及訓練講座」及「狗狗競技賽」的優先報名資格。

專業寵物課程導師講座分享 讓主人學習實用的寵物行為及訓練技巧 商場特邀犬隻訓練師Yan Sir、犬隻訓練師及身心諮詢顧問Kwan Li，於山頂廣場天台主持「寵物行為及訓練講座」，讓寵物及主人們於溫暖舒適的天台享受着微風的環境下，由導師向主 人講解犬隻基本學習模式及正向訓練的運用、犬隻眼中的世界及訓練理念、基本指令、不搶繩散步方等實用技巧。

狗狗競技賽 選出世一萌爆毛孩 想完美表現人狗合一並讓狗狗們大顯身手的機會來了，狗狗競技賽將於山頂廣場天台設置多條可愛賽道，讓主人和愛犬表現默契、鬥智、鬥力共奪殊榮。是次比賽只限主人帶同狗狗參與，比賽會按狗狗的肩高分組別進行比賽，而每條賽道均設有障礙物，例如雪糕筒、車輪、獨木橋、矮欄等項目，主人需用狗帶牽領狗狗一同跨越障礙到達終點，以最快的速度爭奪第 一名寶座。另外更設有一個「最萌寵物獎」，主辦單位以參賽狗狗的服飾及比賽表現選出可愛與智慧並重的最萌寵物。 參與簡單而隆重的頒獎禮後，大家還可以跟毛孩一起欣賞美麗的日落，為假日畫上完美的句號。

山頂廣場設有多項寵物友善設施 與寵物購物更可尊享限時優惠 在寵物友善的山頂廣場，狗狗可於商場內落地行走，更可使用特設寵物專用升降機穿梭商場各層，在露天草地上盡情奔跑玩樂。主人與狗狗亦可到以寵物髮型屋為主題的毛孩照相館──Pawfect Barber Shop，讓主人拍照留下狗狗最萌的一刻。顧客更可於商場賓客服務台以按金港幣500元享受三小時的寵物車借用服務。* *於商場範圍內，主人需為狗狗繫上不長於1.5米的繩帶