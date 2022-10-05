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生活
2022-10-05 18:11:23

「山頂廣場 周末寵寵您」 hello會員尊享寵物工作坊及講座 參加親子狗狗競技賽爭奪最萌寶座

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主人快些帶毛孩到山頂廣場參加工作坊及競技賽吧！

主人快些帶毛孩到山頂廣場參加工作坊及競技賽吧！

時值初秋，正是一眾寵物主子外出耍樂的時節！作為寵物友善購物 商場之一的山頂廣場，將於10829日期間，特別為寵物家庭舉辦「山頂廣場 周末寵寵您」活動，當中設有多個寵物工作坊、體驗活動、講座，以及別出心裁的競技賽，讓 主人與寵物盡興而歸！今個10月，立即與親朋摯友帶同家中寵物於山頂廣場盡情食、買、玩，再與主子一同參加工作坊，讓主子成為主角，度過一個萌寵秋日

體驗各種寵物工作坊及活動 提升寵物開心指數

山頂廣場一直歡迎寵物到訪，今次更加為寵物及主人度身訂造一系列工作坊及體驗活動，包括介紹寵物芳香療法及調製按摩油的「寵物芳療及按摩工作坊」、教導參加者以天然材料調製寵物防虱防蜱消毒噴霧的「寵物天然護理用品及製作工作坊」、為各位萌寵主子速畫留影的「速寫寵物似顏繪」、讓主人了解寵物主子更多的「寵物塔羅體驗」，四個不同主題的寵物工作坊及體驗活動，每個都能提升寵物的開心指數，同時讓主人更了解寵物的身心靈狀態。而每位工作坊及體驗活動的參加者，更可獲得「寵物行為及訓練講座」及「狗狗競技賽」的優先報名資格

「寵物芳療及按摩工作坊」。 「寵物天然護理用品及製作工作坊」。 「速寫寵物似顏繪」。 「寵物塔羅體驗」。

專業寵物課程導師講座分享 讓主人學習實用的寵物行為及訓練技巧

商場特邀犬隻訓練師Yan Sir、犬隻訓練師及身心諮詢顧問Kwan Li，於山頂廣場天台主持「寵物行為及訓練講座」，讓寵物及主人們於溫暖舒適的天台享受着微風的環境下，由導師向主 人講解犬隻基本學習模式及正向訓練的運用、犬隻眼中的世界及訓練理念、基本指令、不搶繩散步方等實用技巧

「寵物行為及訓練講座」。

「寵物行為及訓練講座」。

狗狗競技賽 選出世一萌爆毛孩

想完美表現人狗合一並讓狗狗們大顯身手的機會來了，狗狗競技賽將於山頂廣場天台設置多條可愛賽道，讓主人和愛犬表現默契、鬥智、鬥力共奪殊榮。是次比賽只限主人帶同狗狗參與，比賽會按狗狗的肩高分組別進行比賽，而每條賽道均設有障礙物，例如雪糕筒、車輪、獨木橋、矮欄等項目，主人需用狗帶牽領狗狗一同跨越障礙到達終點，以最快的速度爭奪第 一名寶座。另外更設有一個「最萌寵物獎」，主辦單位以參賽狗狗的服飾及比賽表現選出可愛與智慧並重的最萌寵物。 參與簡單而隆重的頒獎禮後，大家還可以跟毛孩一起欣賞美麗的日落，為假日畫上完美的句號

「狗狗競技賽」。

「狗狗競技賽」。

山頂廣場設有多項寵物友善設施 與寵物購物更可尊享限時優惠

在寵物友善的山頂廣場，狗狗可於商場內落地行走，更可使用特設寵物專用升降機穿梭商場各層，在露天草地上盡情奔跑玩樂。主人與狗狗亦可到以寵物髮型屋為主題的毛孩照相館──Pawfect Barber Shop，讓主人拍照留下狗狗最萌的一刻。顧客更可於商場賓客服務台以按金港幣500元享受三小時的寵物車借用服務。*

 *於商場範圍內，主人需為狗狗繫上不長於1.5米的繩

寵物車借用服務。

寵物車借用服務。

此外，顧客更可於以下山頂廣場及Fashion Walk的商戶尊享限時惠顧禮遇：

TEAM GREEN│以優惠價港幣198元換購「法鬥遙控器收納」(價值︰港幣 498元) 一個 (限量100個)。│山頂廣場2樓229號 The Barkyard│購買特選寵物食品、 用品及配飾可享九折 優惠 (有關特選產品 詳情請向店員查詢)。│山頂廣場1樓131 - 133號 更衣記│凡於更衣記購買狗仔長衫即享85折優惠。hello會員更可以優惠價港幣880元(原價為港幣1100元)參與「狗仔長衫製作工作坊」，主人與狗狗可以同一款布料製作長衫親子裝。│山頂廣場1樓130號 LIFETASTIC PETisserie│購買正價寵物蛋糕現貨滿港幣100元，可獲九折優惠。│Fashion Walk 記利佐治街11-19號一樓Kiosk 1A號舖
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