「帝盛美酒佳餚節」16大攤位免費入場 櫻花魷魚/韓牛漢堡/蜜汁叉燒刈包

香港啟德帝盛酒店首次於3月28日至30日期間，於香港國際七人欖球賽三日賽事期間舉辦「帝盛美酒佳餚節」，在酒店地下的戶外空間特設16個美食飲品攤位，搜羅12個國際餐飲品牌，現場又設有音樂娛樂表演，大眾毋須購票可免費入場。

攤位焦點美食飲品： 1)韓式料理K-FOOD：韓牛漢堡、韓國雞胸通心粉、韓國迷你鯛魚燒 2)西班牙小食Tapas Box：西班牙海鮮飯、松露火腿芝士吐司、加利西亞式八爪魚、西班牙芝士 3)意大利餐館Nocino：波浪意粉、全蛋特闊意粉、Tiramisu 4)德國菜酒吧餐廳Prosit Bar & Restaurant：香辣咖喱豬肉腸配特色炒薯、雜錦腸拼盤套餐 5)墨西哥餐廳El Macho：墨西哥夾餅Taco、烤芝士辣味玉米片Nachos、墨西哥捲餅Burrito

6)中西融合創意料理Gourmet Tasty：櫻花魷魚、旋風薯塔、BB生煎包 7)西班牙川菜餐廳Siete Ocho：蜜汁叉燒刈包、炸雞漢堡 8)Mira's Dining：大宅追月(炸大煎堆)、Mue Mue的泰式香茅雞翼、泰式咖喱汁豬頸肉串燒、唐述的黑珍珠玉簪（黑芝麻白朱古力脆皮慕斯） 其他攤位還有法式La Creperie的法式薄餅、Bubba Gump Shrimp Co的美式海鮮、Petite Palate的沙嗲牛刈包、本地手工蜂蜜酒品牌日照夜霧 HoWong Brewing、倫敦人氣時尚天台酒吧Jin Bo Law的中西合壁雞尾酒等等。



DJ現場娛樂表演 酒店與能量飲品品牌 Red Bull合作，特邀國際級DJ強勁陣容現場娛樂表演推高氣氛，包括韓國電音Tech House新勢力Julie Jun、Groovy House爵士樂大師Rie Kiriiaka、Minimal House 極簡音樂先鋒Fang2k、Minimal House 緩拍音樂舞者Zora Chan、超凡Tech House電音達人Athena、即興 Tech House 節拍潮人Daniel Boswarva。 贏比賽免費酒店住宿 活動更設Red Bull F1 專區，參與緊張刺激的換輪胎比賽，於單人項目、雙人項目及三人項目中最快完成比賽的參加者，即可贏取2026年香港七人欖球賽期間香港啟德帝盛酒店豪華住宿1晚。

香港啟德帝盛酒店「帝盛美酒佳餚節」 日期：2025 年3月28日至30日（星期五至日）

時間：上午11時至晚上10時半（所有酒精飲品將於晚上10時後停止供應）

地點：九龍啟德承啟道 43 號啟德帝盛酒店地下

網址：https://www.dorsetthotels.com/dorsett-kai-tak/