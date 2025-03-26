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生活
2025-03-26 19:00:00

「帝盛美酒佳餚節」16大攤位免費入場 櫻花魷魚/韓牛漢堡/蜜汁叉燒刈包

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「帝盛美酒佳餚節」16大攤位免費入場 櫻花魷魚/韓牛漢堡/蜜汁叉燒刈包

「帝盛美酒佳餚節」16大攤位免費入場 櫻花魷魚/韓牛漢堡/蜜汁叉燒刈包

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香港啟德帝盛酒店首次於3月28日至30日期間，於香港國際七人欖球賽三日賽事期間舉辦「帝盛美酒佳餚節」，在酒店地下的戶外空間特設16個美食飲品攤位，搜羅12個國際餐飲品牌，現場又設有音樂娛樂表演，大眾毋須購票可免費入場。

攤位焦點美食飲品：

1)韓式料理K-FOOD：韓牛漢堡、韓國雞胸通心粉、韓國迷你鯛魚燒

2)西班牙小食Tapas Box：西班牙海鮮飯、松露火腿芝士吐司、加利西亞式八爪魚、西班牙芝士

3)意大利餐館Nocino：波浪意粉、全蛋特闊意粉、Tiramisu

4)德國菜酒吧餐廳Prosit Bar & Restaurant：香辣咖喱豬肉腸配特色炒薯、雜錦腸拼盤套餐

5)墨西哥餐廳El Macho：墨西哥夾餅Taco、烤芝士辣味玉米片Nachos、墨西哥捲餅Burrito 

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El Macho:墨西哥夾餅Taco El Macho:墨西哥捲餅Burrito K-FOOD：韓牛漢堡 K-FOOD：韓國雞胸通心粉 Tapas Box:西班牙海鮮飯 Tapas Box:雜錦西班牙芝士 Nocino：辣豬肉腸芝士火腿波浪意粉 Prosit Bar & Restaurant:香辣咖喱豬肉腸配特色炒薯

6)中西融合創意料理Gourmet Tasty：櫻花魷魚、旋風薯塔、BB生煎包

7)西班牙川菜餐廳Siete Ocho：蜜汁叉燒刈包、炸雞漢堡

8)Mira's Dining：大宅追月(炸大煎堆)、Mue Mue的泰式香茅雞翼、泰式咖喱汁豬頸肉串燒、唐述的黑珍珠玉簪（黑芝麻白朱古力脆皮慕斯）

其他攤位還有法式La Creperie的法式薄餅、Bubba Gump Shrimp Co的美式海鮮、Petite Palate的沙嗲牛刈包、本地手工蜂蜜酒品牌日照夜霧 HoWong Brewing、倫敦人氣時尚天台酒吧Jin Bo Law的中西合壁雞尾酒等等。
 

Gourmet Tasty：櫻花魷魚 Siete Ocho:蜜汁叉燒刈包 Mira's Dining:大宅追月(炸大煎堆) Mue Mue ：泰式咖喱汁豬頸肉串燒 唐述：黑珍珠玉簪（黑芝麻白朱古力脆皮慕斯）

DJ現場娛樂表演

酒店與能量飲品品牌 Red Bull合作，特邀國際級DJ強勁陣容現場娛樂表演推高氣氛，包括韓國電音Tech House新勢力Julie Jun、Groovy House爵士樂大師Rie Kiriiaka、Minimal House 極簡音樂先鋒Fang2k、Minimal House 緩拍音樂舞者Zora Chan、超凡Tech House電音達人Athena、即興 Tech House 節拍潮人Daniel Boswarva。

贏比賽免費酒店住宿

活動更設Red Bull F1 專區，參與緊張刺激的換輪胎比賽，於單人項目、雙人項目及三人項目中最快完成比賽的參加者，即可贏取2026年香港七人欖球賽期間香港啟德帝盛酒店豪華住宿1晚。

日照夜霧HoWong Brewing嘗味套裝 Petite Palate:絲滑芝士蛋糕 La Creperie：法式薄餅 Bubba Gump Shrimp Co：美式香料蝦配蒜蓉包 Red Bull 將首次於香港舉辦一級方程式賽車「換胎挑戰」。

香港啟德帝盛酒店「帝盛美酒佳餚節」

日期：2025 年3月28日至30日（星期五至日）
時間：上午11時至晚上10時半（所有酒精飲品將於晚上10時後停止供應）
地點：九龍啟德承啟道 43 號啟德帝盛酒店地下
網址：https://www.dorsetthotels.com/dorsett-kai-tak/

「帝盛美酒佳餚節」活動設於酒店地下戶外空間，毗鄰香港國際七人欖球賽場地。

「帝盛美酒佳餚節」活動設於酒店地下戶外空間，毗鄰香港國際七人欖球賽場地。

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