《幪面超人50週年紀念展》9月登陸香港 還原日本內容！1:1立像/演員戲服/變身腰帶

《幪面超人 50 週年紀念展》將於9月底登陸香港！展覽內容集結昭和、平成、令和三代幪面超人，特別展出1:1立像、演員戲服、變身腰帶等珍貴展品，在日本大受歡迎，自2022年起相繼於名古屋、福岡、東京、鹿兒島等地巡迴展出，是每位幪面超人粉絲都不容錯過的限定展覽！香港展期定於2024年9月28日至11月24日，選址尖沙咀動漫文化基地INCUBASE Arena展出，下文即睇詳情！

《幪面超人 50 週年紀念展》首次海外展出

為紀念《幪面超人》踏入 50 週年，《幪面超人 50 週年紀念展》由2022年起在日本多個地方進行巡迴展出，今次海外首站選址香港，粉絲必去！香港站將忠實地還原日本展覽，齊集超過30位幪面超人，從幪面超人一號、V3、BLACK RX，到古迦、龍騎、電王、W，再到 ZERO-ONE、SABER 與最新的 GEATS 及 GOTCHARD都有，將會展示 1:1 立像、複製漫畫原稿、多件複製電視劇道具及演員戲服、代表幪面超人們的變身腰帶等，以及全新設計的香港限定展區，粉絲可以盡情打卡！購票詳情隨後公布，請密切留意NCUBASE Arena社交平台。