(持續更新) 蛋糕情報│La Famille水果物語／LIFETASTIC蜜柑西瓜LIGHT／COVA開心果系列／Circle Bakery章魚小丸子棉花蛋糕／東海堂皇冠蜜瓜／LADY M紫薯千層

無論有沒有人生日或節慶場合，一個造型與味道兼備的蛋糕，一年四季都啱食！今次介紹當造水果及食材入饌的蛋糕，另外更有鹹味的創意款式！ 蛋糕情報│La Famille水果物語 石榴香梨 La Famille 在這初夏快要來臨之際，推出兩款全新富有熱帶風情的戚風蛋糕，當中粉紅石榴香梨選用味道清香的粉紅石榴製作蛋糕底，外層抹上香梨鮮忌廉。蛋糕夾層加入香梨果粒、香梨果醬及粉紅石榴慕絲，香梨 的清新與粉紅石榴的香甜取得微妙平衡，呈現豐富果香滋味。訂購蛋糕最少於三日前訂購，每日下午四時截單。 預訂網址：https://www.lafamillecake.com/categories/WholeChiffon 蛋糕情報│COVA開心果系列 一次過三款咁多 COVA，繼去年成功推出大受歡迎的Pistachio Delight（開心果芝悅蛋糕）後，再次用上意大利頂級開心果為味蕾增添新意！主打的Pistachio Chiffon (開心果戚風蛋糕)，表層以飽滿豐盈的白色淡忌廉覆蓋，造型優雅，中層則以意大利開心果醬烘焗而成的戚風蛋糕及香濃開心果忌廉夾雜而成，外層以細碎香脆的開心果圍邊，與鬆軟濃滑的忌廉帶來雙重口感；另一款雅緻吸晴的Pistachio Dream (開心果忌廉芝士蛋糕)，以雲呢拿開心果忌廉芝士襯托開心果忌廉，兩者完美搭配，取得微妙平衡。 COVA 開心果蛋糕系列於2023年4月13日起於各大分店及網上商店陸續發售，顧客更可於4月13日至5月3日期間於門市及網上訂購享限時試食價，立即於 COVA 網上商店 https://order.cova.com.hk 或下載 COVA手機應用程式 https://linktr.ee/covahkapp獲取更多詳情。

蛋糕情報│超像真還原 Circle Bakery 章魚小丸子棉花蛋糕 工作室設於火炭，並於銅鑼灣開設門店的人氣特色小店Circle Bakery正值踏入15周年，推出全新「鹹味系列」糕點，包括全港首創「章魚小丸子棉花蛋糕」及5款「日式鹹味棉花卷」。外表與像真度極高的章魚小丸子棉花蛋糕，面層灑滿木魚絲及章魚丸子醬等，蛋糕則沿用品牌人氣招牌棉花蛋糕，夠軟熟，切開「丸子」，內裡果然有真章魚粒及肉鬆，鹹甜混合適合怕甜的朋友！另外，「日式鹹味棉花卷」以肉鬆作基底，包括原味、麻糬、明太子蟹籽、章魚及火炙芝士鰻魚，非常有特色，除原SIZE外同時推出迷你版，一盒12件已包括除「原味肉鬆」外的四款口味。 銅鑼灣裕景商業中心21號地舖（開平道利園3期門口對面，近卡地亞Solo入口） 電話／Whatsapp／Signal：6661 8934 網頁： www.circlebakeryhk.com 蛋糕情報│LIFETASTIC減甜蛋糕「蜜 柑西瓜LIGHT」 西瓜蛋糕系列是品牌人氣招牌，店方亦會按時令加入不同水果作期間限定款式發售，最近就推出減甜的蜜柑西瓜LIGHT，蛋糕頂層是橙花水果凍，以橙花水揉合鮮甜蜜柑果肉製成，清甜中帶有微酸的爽朗果香，口感層次豐富，夾層以橙花水忌廉及完片西瓜相互層疊。餅底延續西瓜蛋糕系列特色，以原粒杏仁磨成粉末製成杏仁餅底，口感綿密鬆軟，散發杏仁醇香。 即日起至2023年4月28日，預訂蜜柑西瓜蛋糕LIGHT、招牌草莓西瓜蛋糕LIGHT或荔枝西瓜蛋糕，使用優惠碼『maday10』即可享9折優惠。適用於2023年5月14日或之前提取/送貨之訂單。數量有限，售完即止。 網店：https://bit.ly/3sQcrll

蛋糕情報│東海堂靜岡皇冠蜜瓜 優惠價加購原個蜜瓜 東海堂 Arome Bakery特意將去年大受歡迎的「皇冠‧蜜瓜」系列 升級，增添一款、兩種尺寸的 靜岡皇冠蜜瓜忌廉蛋糕，連同 皇室の蜜瓜•靜岡皇冠蜜瓜慕絲脆餅蛋糕、貴族の蜜瓜•靜岡皇冠蜜瓜忌廉Cake Little和青肉蜜瓜慕絲甜品，呈獻載譽歸來的季節限定蛋糕及甜品，以精心挑選並曾為唯一日本皇室貢品、貼有 藍色靜岡溫室貼紙驗證 的靜岡皇冠蜜瓜打造！優惠期內於指定東海堂店舖購買任何產品，即可以$298超值價 加購原個靜岡皇冠蜜瓜（單售$408），每張單限最多加購2個；另於推廣期內以消費劵購買任何「皇冠‧蜜瓜」系列蛋糕，即送可愛造型蜜瓜甜品 (青肉蜜瓜慕絲甜品)乙件，優惠全線分店適用。 蛋糕情報│美心激芒殿堂 6款芒果蛋糕及甜品 正值芒果當造，美心西餅 推出全新「激芒殿堂」系列，以頂級芒果及嚴選自意大利、法國、紐西蘭等世界級食材打造女皇級芒果盛宴，系列6款蛋糕及甜品，包括主角美心激芒女皇千層、極芒泡芙蛋糕、雙重爆芒蛋糕、迷你可可芒太軟、酥芒泡芙及Chill芒甜品杯等，當中每日新鮮全人手製作的美心激芒女皇千層，多達15層輕、軟、滑、脆口感，頂層以厚切芒果片排砌出精美的花皇冠，千層蛋皮作禮服裙擺，完美呈現「女皇」優雅姿態，一享別緻的女皇級滋味！ 由4月21日至23月，一連三日，於指定美心西餅分店購買或訂購美心激芒女皇千層 (原價: $328) 或 雙重爆芒蛋糕 (原價$288) 或 極芒泡芙蛋糕(原價$248)，即可尊享會員最低85折優惠，額外再免費獲贈頂級珍寶芒果一個 (建議零售$42/個) 及「激芒殿堂」系列 $5甜品電子現金券一張。數量有限，送完即止。 指定美心西餅分店︰https://bit.ly/3mCEx4K