(持續更新)雪糕情報│Hoegaarden果味雪葩 / 美國Coolhaus無牛奶雪糕 / Pols迷你雪糕球 / Binggraec Cledor濟州綠茶雪糕批／維記咖啡雪糕回歸

雪糕情報│Hoegaarden Fruity Range果味雪葩 / 美國 COOLHAUS無牛奶雪糕/Pols迷你雲呢拿雪糕球 / 維記咖啡雪糕杯 / Binggraec Cledor濟州綠茶雪糕批

雪糕情報 │Hoegaarden Fruity Range 果味白啤酒雪葩 買 Hoegaarden 白啤享限時優惠 人氣比利時小麥白啤酒品牌Hoegaarden首次進軍雪糕零售市場！推出全新Fruity Range果味白啤酒雪葩，包括紅桑子白啤酒雪葩（Hoegaarden Rosée Sorbet）和蜜桃白啤酒雪葩（Hoegaarden Peach Sorbet），百分百香港製造，含有2.5%輕量酒精濃度，以天然果味及清爽口感，與大家迎接清新初夏！優惠來了，由4月26日至5月9日期間，凡於香港指定7-Eleven便利店購買Hoegaarden及果味白啤酒，即可以優惠價（$15）購買 Hoegaarden Fruity Range 果味白啤酒雪葩（100ml）一杯。 除此之外，Hoegaarden 更會於5月初與特選餐廳及酒吧合作推出特別餐飲優惠，凡惠顧 Hoegaarden Fruity Range果味白啤酒兩瓶或指定餐廳及酒吧之美食套餐，即可免費或以套餐優惠價享用指定口味的果味雪葩（50ml）一杯。特選餐廳包括Oyster Station、Chef’s Stage Kitchen、岩盤牛扒等，完整餐廳或酒吧列表及優惠詳情請瀏覽Hoegaarden Facebook (https://bit.ly/42SzbSV) 及Instagram (https://bit.ly/3M3TdUH) 專頁公佈。Hoegaarden Fruity Range果味白啤酒雪葩100ml (含酒精)即日起於香港超過750家的7-Eleven便利店獨家發售。

雪糕情報 │ 美國 COOLHAUS 無奶雪糕 焙茶香芋 加埋珍珠有𡁻頭 使用Perfect Day無動物成分乳清蛋白製作而成的美國COOLHAUS雪糕，於2019年Coachella音樂節首次登場後迅速爆紅，現在終於登陸香港7-11便利店（迷你杯）及惠康超級市場（家庭裝）！當中用上的乳清蛋白，由微生物群發酵而成，其分子結構上與源自牛奶的乳清蛋白完全一樣，應用於雪糕生產中，仍能保持雪糕幼滑口感及香濃奶香，但卻不含乳糖及膽固醇，適合更多消費者食用，味道包括焙茶、芋頭、花生醬、軟心朱古力、及忌廉曲奇，當中焙茶及芋頭除了迷你杯原味之外，更於家庭裝加入台式珍珠（N’BOBA），啱晒喜歡手搖飲品的亞洲人市場。 Coolhaus將於5月20日（星期六）及21日（星期日）早上10點至晚上7點，假西九龍文化中心Cupping Room舉行「𢳂」得了派對。現場設有免費試食Coolhaus冰凍甜點，更有樂隊表演及有趣遊戲活動， 歡迎公眾參與，到場贏取豐富禮物。一齊到現場享受Coolhaus「𢳂」得了派對無限歡樂的體驗。 Instagram: @coolhaushk Website: https://hk.cool.haus/