(持續更新)雪糕情報│Hoegaarden果味雪葩 / 美國Coolhaus無牛奶雪糕 / Pols迷你雪糕球 / Binggraec Cledor濟州綠茶雪糕批／維記咖啡雪糕回歸

雪糕情報│Hoegaarden Fruity Range果味白啤酒雪葩 買Hoegaarden白啤享限時優惠
人氣比利時小麥白啤酒品牌Hoegaarden首次進軍雪糕零售市場！推出全新Fruity Range果味白啤酒雪葩，包括紅桑子白啤酒雪葩（Hoegaarden Rosée Sorbet）和蜜桃白啤酒雪葩（Hoegaarden Peach Sorbet），百分百香港製造，含有2.5%輕量酒精濃度，以天然果味及清爽口感，與大家迎接清新初夏！優惠來了，由4月26日至5月9日期間，凡於香港指定7-Eleven便利店購買Hoegaarden及果味白啤酒，即可以優惠價（$15）購買 Hoegaarden Fruity Range 果味白啤酒雪葩（100ml）一杯。
除此之外，Hoegaarden 更會於5月初與特選餐廳及酒吧合作推出特別餐飲優惠，凡惠顧 Hoegaarden Fruity Range果味白啤酒兩瓶或指定餐廳及酒吧之美食套餐，即可免費或以套餐優惠價享用指定口味的果味雪葩（50ml）一杯。特選餐廳包括Oyster Station、Chef’s Stage Kitchen、岩盤牛扒等，完整餐廳或酒吧列表及優惠詳情請瀏覽Hoegaarden Facebook (https://bit.ly/42SzbSV) 及Instagram (https://bit.ly/3M3TdUH) 專頁公佈。Hoegaarden Fruity Range果味白啤酒雪葩100ml (含酒精)即日起於香港超過750家的7-Eleven便利店獨家發售。
雪糕情報│美國COOLHAUS無奶雪糕 焙茶香芋加埋珍珠有𡁻頭
使用Perfect Day無動物成分乳清蛋白製作而成的美國COOLHAUS雪糕，於2019年Coachella音樂節首次登場後迅速爆紅，現在終於登陸香港7-11便利店（迷你杯）及惠康超級市場（家庭裝）！當中用上的乳清蛋白，由微生物群發酵而成，其分子結構上與源自牛奶的乳清蛋白完全一樣，應用於雪糕生產中，仍能保持雪糕幼滑口感及香濃奶香，但卻不含乳糖及膽固醇，適合更多消費者食用，味道包括焙茶、芋頭、花生醬、軟心朱古力、及忌廉曲奇，當中焙茶及芋頭除了迷你杯原味之外，更於家庭裝加入台式珍珠（N’BOBA），啱晒喜歡手搖飲品的亞洲人市場。
Coolhaus將於5月20日（星期六）及21日（星期日）早上10點至晚上7點，假西九龍文化中心Cupping Room舉行「𢳂」得了派對。現場設有免費試食Coolhaus冰凍甜點，更有樂隊表演及有趣遊戲活動， 歡迎公眾參與，到場贏取豐富禮物。一齊到現場享受Coolhaus「𢳂」得了派對無限歡樂的體驗。
Instagram: @coolhaushk
Website: https://hk.cool.haus/
雪糕情報│韓國Binggrae Cledor抹茶味雪糕批 茶味奶味兼備又夠滑
韓國品牌最近推出不同口味的雪糕味，其中以濟州綠茶最突出，清香的綠茶雪糕，原來採用濟州早春第一摘綠茶磨成的綠茶粉加入而成，難怪抹茶fans都表示夠茶香，但同時奶味出眾，雪糕又夠滑，味道夠平衡，加上濃郁的黑朱古力脆皮，推介！
零售點：7-11
雪糕情報│維記咖啡回歸 椰子雪糕杯家庭裝登場
已連續15年全港銷量冠軍的牛奶品牌「維記牛奶」(維記)，近年來不斷推出多款口味雪糕，奶味夠，像真度高是品牌的賣點！今次人氣的咖啡雪糕杯再度回歸，充滿回甘烘焙咖啡香，另外椰子雪糕亦以4杯家庭裝登場，採用優質椰子奶油及椰漿製成，充滿令人回味的熱帶風味。兩款經典雪糕口味的單杯裝於各大便利店有售，4杯家庭裝於各大超級市場有售。兩款口味單杯裝雪糕已於7-Eleven便利店及Circle K便利店有售；家庭裝由4月21日起，於指定百佳超級市場有售。
雪糕情報│北歐雪糕Pols全新迷你雲呢拿雪糕球 最後今日特價$39.9
北歐拉脫維亞傳奇雪糕品牌Pols，自50年前誕生便一直沿用1971年的傳統秘方，堅持採用新鮮牛奶製作雪糕，沁涼冰品充滿天然味道與濃厚奶香，是數代北歐人的童年味道，而最近就推出全新的迷你雲呢拿雪糕球。造型精緻可愛的一口雪糕球以頂級拉脫維亞牛奶精製，並以雪山為靈感，外層香脆牛奶朱古力由可可油炮製而成，兩者互相結合震撼味蕾！Pols迷你雲呢拿雪糕球以紙盒包裝，容易打開，而且可生物分解。最後今日(20/4)，Pols迷你雲呢拿雪糕球於Market Place、惠康各大零售點以獨家嘗鮮優惠價每盒$39.9（原價每盒$59），每盒15個。
雪糕情報│日本Häagen-Dazs濃厚朱古力軟心脆皮雪糕批
日版Häagen-Dazs又有新嘢──濃厚朱古力軟心脆皮雪糕批，精選香甜細膩的牛奶朱古力雪糕，加入香濃焦糖軟心醬，讓朱古力的風味更為突出；再拌入香脆朱古力碎餅粒，多層次的甜蜜滋味，昇華整體口感。雪糕外層裹上朱古力脆皮及曲奇脆粒，濃滑與香脆的兩種絕配口感合二為一，非常滿足！（$58/2件；平均$29/件)
零售點：7-11