「文化飛步遊」東區開跑 探索林邊屋、柏架山吊車、慈幼會修院等香港歷史古蹟

啟德體育園社區項目飛越啟德，聯同東區民政事務處和發展局 古物古蹟辦事處合辦的東區「文化飛步遊」將於 11 月 11 日至 26 日在港島東區舉行。周日舉行啟動禮，二十多名來自不同界別的星級嘉賓獲邀參與，在領 員、古蹟辦館長和導賞員帶領下，率先穿梭鰂魚涌至柴灣一帶的山徑和街道，跑訪多個戰時 歷史古蹟，了解一系列充滿趣味的老香港故事，深度認識東區的歷史古蹟和人文風貌。

跑步行山 ｘ 歷史導賞 出席東區「文化飛步遊」啟動禮的嘉賓包括東區民政事務專員陳尚文；發展局文物保育專員 蔣志豪；啟德體育園項目總監莊澤基（John SHARKEY）；啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成；路政署助理署長／市區盧裕斌；香港越野跑冠軍羅楚健；香港十大傑出青年、攀山家吳俊霆；東區體育會主席楊位醒；古物諮詢委員會委員朱海山教授、阮肇斌和前任委員李炳權。一眾嘉賓從二級歷史建築林邊屋起步，登上柏架山，沿山徑探索隱林古蹟，並途經筲箕灣一系列戰時遺蹟和極具本土特色的歷史建築，參觀二級歷史建築慈幼會修院後再跑往前鯉魚門軍營，最後以海防博物館為整趟旅程畫下圓滿句號。

香港越野跑愛好者全新體驗 香港越野跑冠軍羅楚健表示，「越野跑是一項融入大自然及四周環境的運動，而衛奕信徑第 二段部分路徑隱藏了不少古蹟。在領跑員、古蹟辦館長和導賞員帶領下遊訪港島東，聆聽各 個古蹟背後的故事，令我對這段熟識的路徑有全新體會。」

專業導賞 費用全免

東區「文化飛步遊」於 11 月 11 日至 26 日舉行，將有 18 團由專業導賞員帶領的跑步團和漫步遊，適合家庭和喜歡郊遊運動的朋友參與。活動費用全免，每位成功報名並完成活動的參 加者，可獲贈限量版活動紀念 Tee 和環保袋乙個（報名時需繳付$100 訂金，出席活動後全數 退回）。活動已開放網上報名，尚餘少量名額，欲報從速！

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