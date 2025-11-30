「新航季新視角」從香港出發，體驗最從容的海洋假期

厭倦了趕飛機、轉換酒店的反覆奔波？皇家加勒比「海洋光譜號」再次以香港為母港，為您呈獻全新的度假理念。從今年11月至明年1月，精心設計多條特色航線，讓您體驗"unpack once，玩遍多個目的地"的真正輕鬆旅行。
真正家庭假期：全程免換宿，三代同遊更輕鬆
家庭出行的需求多樣，打造無憂家庭假期絕不容易。在皇家加勒比，選擇指定航線，不僅享受免簽證便利，更可尊享第三、四位同房旅客免費禮遇。您可以輕鬆帶上照顧長輩和孩子的幫手，實現真正的三代同堂出遊。全程免除反覆收拾行李及更換酒店的煩惱，讓全家每個成員都能安心享受假期。
日本購物之旅：無拘無束的消費體驗
特別推薦的5晚沖繩及石垣島航線，將徹底釋放您的購物熱情。與傳統航空旅行不同，遊輪度假無需擔心行李重量限制。從沖繩的國際通到石垣島的特色小店，您可以盡情選購藥妝、電器、工藝品等特色商品，所有戰利品都能輕鬆帶回您海上的家。
精選主題航線：滿足不同旅客需求
* 9晚「聖誕啟航」航線：在蔚藍大海上度過難忘聖誕，參與特別準備的聖誕主題活動，避開陸地擁擠人潮
* 2晚音樂週末之旅：周五傍晚出發，週日返回，無需請假即可享受精彩音樂表演與娛樂活動
* 5晚越南峴港航線：享受船上辦理落地簽證的便利，深度探索"東方夏威夷"的迷人風光
皇家加勒比致力於為旅客打造最完美的海上假期，從登船那一刻起，所有旅行煩惱都一掃而空。讓「海洋光譜號」帶您以最從容的方式，探索亞洲最美麗的海岸線。
如欲了解更多航線詳情及預訂資訊，歡迎瀏覽皇家加勒比官方網頁，致電查詢熱線：+852 3002-4635，或聯絡各特約旅行社。