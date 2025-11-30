「新航季新視角」從香港出發，體驗最從容的海洋假期

厭倦了趕飛機、轉換酒店的反覆奔波？皇家加勒比「海洋光譜號」再次以香港為母港，為您呈獻全新的度假理念。從今年11月至明年1月，精心設計多條特色航線，讓您體驗"unpack once，玩遍多個目的地"的真正輕鬆旅行。

真正家庭假期：全程免換宿，三代同遊更輕鬆

家庭出行的需求多樣，打造無憂家庭假期絕不容易。在皇家加勒比，選擇指定航線，不僅享受免簽證便利，更可尊享第三、四位同房旅客免費禮遇。您可以輕鬆帶上照顧長輩和孩子的幫手，實現真正的三代同堂出遊。全程免除反覆收拾行李及更換酒店的煩惱，讓全家每個成員都能安心享受假期。