「東岸板道」正式開通 北角匯「人寵海濱嘉年華」 主人毛孩甜蜜歡聚 海濱共度難忘浪漫情人節

本周五便是一年一度情人節，加上港島東全新地標東岸板道（西段）已正式啟用，為情侶們提供慶祝情人節的好去處。為慶祝這個滿載甜蜜與幸福的節日，新鴻基地產旗下的寵物友善商場北角匯，特別舉行了【人寵甜蜜蜜．海濱嘉年華】，讓一家大小及情侶們，可飽覽維港的壯麗景色，同時與摯愛及主子一同參與一連串特備節目，歡度幸福溫馨佳節。



由即日至2月23日，北角匯於每個周末及情人節當日，都會舉行【人寵甜蜜蜜．海濱嘉年華】，在海濱露天廣場和室內中庭將設有連串免費活動，情侶們可在「戶外祈願櫻花園」打卡兼祈願，於唯美浪漫花海中留下甜蜜回憶，同時祈求與愛人天長地久，幸福終老。商場更設多個毛孩打卡位，讓主人可帶同心愛的毛小孩一同打卡影靚相，記住愛寵最逗趣一刻。再到商場1期出示「戶外祈願櫻花園」或東岸板道的打卡照，並追蹤北角匯任何一個官方社交帳號(Facebook、Instagram或小紅書)，即有機會免費獲贈寵物零食一份。

匯聚著名品牌 指定消費享尊貴禮遇 商場於指定日子更設有「甜蜜蜜市集」，帶來多款本地人氣品牌，以及包括新世界韓國超市、活LiTM、犀牛犀牛、Good Grooming及The Tokyo Trend等多個著名品牌的人寵小食及日用品供選購。只要於商場或市集內消費滿100元，更可獲專人為愛寵速繪、寵物享用美味DOGtail、主人可帶走動物造型棉花糖等3大禮遇（3選1）。同時，商場亦請來多位本地Busker於指定日子帶來悅耳動聽的甜蜜情歌，為嘉年華唱歌助興。你更有機會可為對象點唱，憑歌送上甜蜜愛意，讓戀人沉醉於維港美景及浪漫旋律中。

商場設全港首個VIPet Lounge，讓毛孩們一年365日都可獲貴賓式豪華款待。

設多項五星級設施及服務 供寵物專享 北角匯更提供多項五星級的寵物專用設施及服務，包括全港首個VIPet Lounge，讓毛孩們一年365日都可以尊享「毛孩影院」、「毛孩按摩區」及「毛孩放電區」等貴賓式豪華款待。商場更設有包括寵主友善泊車位、寵物友善專𨋢，並提供可免費借用的寵物飾物和寵物車等。主人更可以發揚愛心，憑任何捐款更可獲寵物抹身布、防蚊噴霧等清潔用品，全方位照顧寵物的需要，方便主人帶同毛小孩盡情享用各項設施和服務。