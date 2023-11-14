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生活
2023-11-14 16:04:55

「東華幼稚園奇趣頻道」推幼稚園才藝節目「Amazing Kids」

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「東華幼稚園奇趣頻道」推幼稚園才藝節目「Amazing Kids」

「東華幼稚園奇趣頻道」推幼稚園才藝節目「Amazing Kids」

近年才藝表演節目大行其道，各大電視台舉辦的表演節目層出不窮，看著不遺餘力地表演的參賽者，相信不少觀眾都被牽起剎那感動，幻想自己也身在舞台之上。由東華三院 18 間幼稚園聯合製作的YouTube頻道——「東華幼稚園奇趣頻道」緊貼潮流趨勢，今年特別推出幼稚園才藝節目「Amazing Kids」，為聯校學生們提供展示才華的舞台，讓小朋友一展歌喉和舞藝，在舞台上茁壯成長！

頻道發揮幼兒才藝潛

由東華三院 18 間幼稚園聯合製作的YouTube頻道——「東華幼稚園趣頻道」不經不覺已成立一週年。踏入新一年，奇趣頻道亦進入新階段，除了 現有的資訊節目之外，頻道今年將繼續貫徹東華三院多元教育的宗旨，製 作更多新穎有趣的節目，而才藝表演節目「Amazing Kids」正是慶祝頻道成立一週年的最新力作。節目讓小朋友有機會在台上展現個人才藝和獨 特個性，同時也可訓練膽量，學習待人接物和溝通技巧，從而增強自信心，是非常難得的學習體驗

「東 華幼稚園奇趣頻道」緊貼潮流趨勢，今年特別推出幼稚園才藝節目 「Amazing Kids」，為聯校學生們提供展示才華的舞台，讓小朋友一展歌喉 和舞藝，在舞台上茁壯成長！

「東 華幼稚園奇趣頻道」緊貼潮流趨勢，今年特別推出幼稚園才藝節目 「Amazing Kids」，為聯校學生們提供展示才華的舞台，讓小朋友一展歌喉 和舞藝，在舞台上茁壯成長！

坤哥擔任星級嘉賓

Amazing Kids」節目分為練習及正式表演兩個階段。節目邀得星級嘉賓作為評審導師，除了評分之外，評審導師會在練習階段為參賽小選手提供意見和鼓勵，務求進一步提升小朋友在各表演項目中的表現水平，使讓他們在正式表演階段上展現最出色的一面。星級嘉賓包括東華三院副主席鄧明慧女士，以及星級藝人兼歌手吳業坤先生（坤哥）。坤哥畢業於東華三院高德根紀念幼稚園，是東華三院眾多傑出畢業生之一，他笑言：「長江後浪推前浪，傑出畢業生一屆比一屆厲害！」他期盼各參賽小選手能盡情發揮自我，好好享受舞台，終有一日能發光發熱。才藝表演節目「Amazing Kids」共分為五集，全程直擊18位小選手從練習階段到正式登台表演的過程，並將各環節的關鍵時刻逐一呈現觀眾眼前。

星級嘉賓包括東華三院副主席鄧明慧及星級藝人兼歌手吳業坤(坤哥)。

星級嘉賓包括東華三院副主席鄧明慧及星級藝人兼歌手吳業坤(坤哥)。

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