「東華幼稚園奇趣頻道」推幼稚園才藝節目「Amazing Kids」

近年才藝表演節目大行其道，各大電視台舉辦的表演節目層出不窮，看著不遺餘力地表演的參賽者，相信不少觀眾都被牽起剎那感動，幻想自己也身在舞台之上。由東華三院 18 間幼稚園聯合製作的YouTube頻道——「東華幼稚園奇趣頻道」緊貼潮流趨勢，今年特別推出幼稚園才藝節目「Amazing Kids」，為聯校學生們提供展示才華的舞台，讓小朋友一展歌喉和舞藝，在舞台上茁壯成長！

頻道發揮幼兒才藝潛 能 由東華三院 18 間幼稚園聯合製作的YouTube頻道——「東華幼稚園奇趣頻道」不經不覺已成立一週年。踏入新一年，奇趣頻道亦進入新階段，除了 現有的資訊節目之外，頻道今年將繼續貫徹東華三院多元教育的宗旨，製 作更多新穎有趣的節目，而才藝表演節目「Amazing Kids」正是慶祝頻道成立一週年的最新力作。節目讓小朋友有機會在台上展現個人才藝和獨 特個性，同時也可訓練膽量，學習待人接物和溝通技巧，從而增強自信心，是非常難得的學習體驗。