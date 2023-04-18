「東華幼稚園奇趣頻道」登陸YouTube 小朋友化身小小KOL發揮創意愉快學習

一向講求創新的東華三院幼稚園最近更成立了全新的YouTube Channel—「東華幼稚園奇趣頻道」(https://youtube.com/@twghskindergartensamazingc4479)，貫徹多元教育的宗旨，讓學生體驗擔當小小KOL，以小主播及演員身分參與短片拍攝，給予小朋友發揮創意的機會。拍攝過程以輕鬆有趣的互動方式，提升小朋友的社交能力、學習主動性及成效，並進一步釋放他們的潛能。

由小朋友擔綱演出 分享有趣資訊

「東華幼稚園奇趣頻道」於每月8日、18日及28日中午12時更新，由東華三院各幼稚園的學生擔任主角演出，為大家帶來教育、文化、生活及世界各地不同方面的有趣資訊。透過參與「奇趣頻道」的節目拍攝，每一位小朋友都能自信地表演，以活潑生動的方式，體驗愉快及不一樣的學習過程。而參與短片拍攝，也讓小朋友有機會訓練口才和膽量，增強自信心，並啟發創意。「奇趣頻道」的節目內容現有「綜藝篇」、「資訊篇」、「飲食篇」及「旅遊篇」四個系列：

奇趣頻道—綜藝篇 ：

「綜藝篇」系列的節目讓小朋友感受各競技遊戲及藝術活動，由小朋友擔任競賽中的小小選手，互相切磋，如「東華環保格蘭披治大賽」、「Running Kids」等。愛玩是小朋友的天性，此系列除了增進小朋友對競技比賽的認識外，也鼓勵小朋友之間互相合作，互相學習，互相成長。

奇趣頻道—資訊篇 ：

提供各類有用資訊，讓公眾了解東華三院幼稚園及緊貼幼稚園的動態，同時豐富小朋友在不同範疇的知識，例如「健康金字塔」分享食物金字塔的資訊，讓大家了解食物的營養，吃得健康又美味；「東華當年」介紹東華三院的歷史及發展，並展望機構日後繼續堅守和發揚東華三院的慈善精神，為市民大眾構建更美好的社會及服務；「好心情新聞報導」則為大家報導區內發生的好事情。

奇趣頻道—飲食篇 ：

小朋友在「飲食篇」系列的短片中化身小廚神，大展身手，炮製健康又美味的食物，例如健康Pizza、餃子便當及生日蛋糕等，為身邊的人送上窩心的驚喜，好看又好玩！看完短片後，家長不妨與小朋友一起製作片中介紹的食物，增加互動交流，促進親子關係。

奇趣頻道—旅遊篇 ：

在「旅遊篇」系列中，小朋友擔當導遊，帶領大家遨遊不同國家，參觀世界各地的名勝景點，目前「旅遊篇」系列的足跡已遍及法國、中國、日本、巴西等地。此系列短片有助培養小朋友的世界觀念，擴闊眼界，並激發小朋友對世界的好奇心，增進對不同文化和種族的認識，培育他們成為具備國際視野的世界公民。